Сарик Андреасян экранизирует «Двенадцать стульев»

Сценарий и кастинг сейчас в процессе, уточнил Андреасян и опубликовал синопсис проекта.
В провинциальном городе Старгороде, где ещё ощущается дыхание дореволюционной эпохи, доживает свои последние дни тёща бывшего предводителя дворянства Ипполита Матвеевича Воробьянинова. Перед смертью она открывает ему тщательно скрываемую семейную тайну: во время революционных потрясений, опасаясь конфискации имущества, она зашила фамильные драгоценности — бриллианты и украшения огромной стоимости — в один из двенадцати стульев роскошного гостиного гарнитура. Однако после национализации мебель была распродана и разошлась по разным уголкам страны.
Воробьянинов, некогда уважаемый аристократ, а теперь скромный служащий ЗАГСа, внезапно получает шанс вернуть утраченное богатство и прежний статус. Одержимый мыслью о сокровищах, он отправляется на поиски гарнитура. Однако почти сразу его планы меняются, когда он сталкивается с Остапом Бендером — молодым, дерзким и невероятно обаятельным авантюристом. Бендер быстро понимает суть происходящего и, благодаря своему уму и харизме, навязывает Воробьянинову партнёрство. Он обещает организовать поиски, но требует долю в будущем богатстве. Так начинается их совместное путешествие — стремительная и полная неожиданных поворотов охота за двенадцатью стульями.
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