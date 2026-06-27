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Новости аниме за неделю: «Ведьмина служба доставки» в России и Джокер от режиссера «Властелина колец»

27 июня
2026 год

Новости кино >>
27 июня 2026
«Ван-Пис» начинается заново, «Человек-бензопила» доберется до смартфонов, а Кики из «Ведьминой службы доставки» сразится с Такуми Фудзиварой из «Инициала Ди» в российском прокате: аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о постапокалиптическом боди-хорроре «Ночь дурака» или главных анонсах студии MAPPA), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Новости аниме за неделю: «Ведьмина служба доставки» в России и Джокер от режиссера «Властелина колец»

Одной строкой


🔘 16 июля в российский прокат выходят «Ведьмина служба доставки» и «Инициал Ди: Третья стадия».

🔘 Тизер «Призрака» — оригинального полнометражного дебюта Синго НацумэСонни Бой»).

🔘 Хоррор-комедия «Вперед, отряд мистики!» показала ролик, где звучат опенинг Kimi ga Waruindakara ne айдол-группы SWEET STEADY и эндинг Iwashite ne? от ютубера Uketsu.

🔘 Второй сезон «Дней Сакамото» предупреждает о премьере в январе новым трейлером.

🔘 В свежем промо «Героя ленты» — отрывок темы Reborn от японо-корейского коллектива Girls Archives.


🔘 «Сказания об Аканэ» продлили на второй сезон — он выйдет в январе 2027-го (пока есть тизер).

🔘 Мистический ромком «Канан до чертиков проста» тоже ждет продолжение.

🔘 Студия KharaМобильный воин Гандам: Джи-квакс») работает над сегментом индийского мультфильма «Бахубали: Вечная война. Часть 1».

🔘 «Добро пожаловать в класс превосходства» ждет пятый сезон.

🔘 Студия MAPPA нарисовала заставку для мобильной игры по «Человеку-бензопиле» под Maximum The Hormone.

Читать «Инициал Ди» — аниме, которое заставило весь мир полюбить дрифт

Новый старый Луффи в дебютном тизере


Ремейк культового пиратского сёнэна «Ван-Пис» стартует на Netflix в феврале 2027 года. Проект, анонсированный на Jump Festa 2024, доверили WIT StudioСемья шпиона», «Отряд самоубийц из другого мира»). В первом сезоне будет семь эпизодов общим хронометражем около 300 минут, а сюжет заново перескажет начальные 50 глав манги Эйитиро ОдыМонстры: Сто три милости — Проклятие дракона»). Постановкой занимается Масаси КоидзукаАтака титанов», «Восход луны»).


История вновь начнется с саги Ист-Блю: юный Манки Д. Луффи отправляется на поиски легендарного сокровища Ван-Пис и собирает команду Соломенной Шляпы. В дебютном тизере показали обновленный облик протагониста, Шанкса, Зоро, Нами, Усоппа и Санджи. К озвучиванию Луффи вернется легендарная Маюми Танака — 71-летняя сэйю бессменно работает над ролью в оригинальном сериале с 1999 года. Кроме того, на 2027 год запланирована премьера третьего сезона игрового сериала, который выйдет с подзаголовком «Битва при Алабасте», а уже 29 сентября состоится релиз специального анимационного Lego-выпуска.

Читать Каким получился второй сезон игрового сериала «Ван-Пис» от Netflix

Новое аниме «Когда плачут цикады»


По хоррор-франшизе «Когда плачут цикады» готовится еще один аниме-сериал. Анонс приурочили к 20-летию первой экранизации, а производством вновь занимается студия DEENСмертельная игра ради еды на столе», «Я — Сакамото, а что?»). Автор первоисточника Ryukishi07 пообещал фанатам совершенно новую историю о знакомых героях и ранее невиданные трагедии. Смотрим лаконичный тизер.


Летом 1983 года Кэйити Маэбара переезжает в тихую деревню Хинамидзава и быстро сближается с одноклассницами. Накануне ежегодного фестиваля Ватанагаси он узнает о мрачных легендах, череде убийств и бесследных исчезновениях, которые связывают с праздником и местным божеством Оясиро. Кэйити пытается расспросить девушек, но те подозрительно молчат и избегают прямых ответов. Чем больше тревожных событий происходит вокруг, тем сильнее его охватывают страх и паранойя: что еще скрывают жители — и можно ли доверять тем, кого он считал друзьями?

К ролям вернуться:

⛩️ Кэйити — Соитиро Хоси (Юкио Касамацу из «Баскетбола Куроко»).
⛩️ Рэна Рюгу — Маи Накахара (Нагиса Фурукава из «Кланнад»).
⛩️ Мион Сонодзаки — Сацуки Юкино (Роза Томас из «Стального алхимика»).
⛩️ Сатоко Ходзё — Мика Канаи (Кагуя Сумэраги из «Кода Гиас»).
⛩️ Рика Фурудэ — Юкари Тамура (Анна Мисаки из «Темного собрания»).

Читать «Когда плачут цикады» — зацикленный мистический детектив

Град анонсов из Сингапура


Сингапурская медиакомпания Kasagi Labo на фестивале в Анси представила сразу несколько проектов, в которые планирует инвестировать $10 миллионов. Ключевые анонсы: полнометражный сай-фай «Арс Грация» (Ars Gratia), сиквел «Манускрипта ниндзя» и «Кассян 2045» (Casshan 2045) — переосмысление классики Tatsunoko ProductionПинг-понг», «Скет Данс»).

Новости аниме за неделю: «Ведьмина служба доставки» в России и Джокер от режиссера «Властелина колец»

Над «Арс Грацией» работает Илья Кувшинов: в новом проекте он выступит режиссером и дизайнером персонажей. Ранее художник отвечал за чардиз «Призрака в доспехах: SAC_2045» и ставил один из эпизодов «Мертвых-мертвых демонов». К разработке также подключены производитель коллекционных фигурок Good Smile Company и студия LIDEN FILMSТокийские мстители», «Сказание об Арслане»). На той же панели объявили о проекте, связанном с франшизой «Манускрипт ниндзя». Пока анонсировали лишь участие Масао Маруямы — продюсера оригинального фильма, сооснователя Madhouse и MAPPA.

Проект с рабочим названием «Кассян 2045» основан на культовом аниме 1973 года о восстании роботов. Сын ученого добровольно превращается в киборга ради спасения человечества. Дизайн персонажей нарисует легендарный Ёситака АманоЯйцо ангела», «Ди — охотник на вампиров»).

Читать «Мы — пришельцы» — аниме о хрупком ощущении детства, показанное в Каннах

Ролик аниме «Наводнившие мир зомби не нападают только на меня»


Сериал «Наводнившие мир зомби не нападают только на меня» выйдет в январе 2027 года. Эротическое ранобэ Рокуро Урадзи экранизируют студии Acca effeШтурмовые ведьмы: 501-й отряд поднимается в небо!») и Frontier EngineКость Маджина»), а постановкой занимается Кадзуя ФудзисироСобачий сигнал», «Дропкик злого духа»).


Бывший офисный клерк Юсукэ Такэмура переживает начало зомби-апокалипсиса и обнаруживает странную особенность: мертвецы нападают на всех вокруг, но его словно не замечают. Осознав, что он неуязвим, парень решает не спасать человечество, а жить в свое удовольствие. Встреча с Мицуки Фудзино и её младшими братьями дает ему повод проверить границы дозволенного и цинично использовать чужую беспомощность. Эгоистичного приспособленца озвучивает Ватару Като (Рено Итикава в «Кайдзю № 8»), а Мицуки — Юно Адзума (роль второго плана в сериале «В любом случае я влюблюсь в тебя»).

Читать «Зомбилэнд-Сага. Фильм» — музыкальная комедия об инопланетном вторжении

Джокер в аниме


DC Studios совместно с Warner Bros. Animation анонсировала сериал о заклятом враге Темного Рыцаря «Джокер: Бунт смеха» (Joker: Laugh Riot). Производством занимается японская студия Sola EntertainmentНиндзя Камуи», «Рик Морти: Аниме»). Режиссер — Ясухиро АокиЧаО», «Властелин колец: Война рохирримов»), а за развитие проекта отвечает куратор аниме-направления американского медиагиганта Джейсон ДеМаркоЛазарь», «Спираль»).

Новости аниме за неделю: «Ведьмина служба доставки» в России и Джокер от режиссера «Властелина колец»

Неизвестный убивает Бэтмена, лишая клоуна-принца Готэма извечного соперника и, что еще непростительнее, законной добычи. Обезумевший от ярости Джокер разворачивает беспощадную охоту в криминальном подполье, чтобы лично выследить и наказать наглеца. В процессе жестоких поисков злодей превращается в городского линчевателя и сталкивается с пугающей правдой: без заклятого оппонента психопат просто не знает, кто он такой.

Читать Еще больше злодеев DC в аниме «Отряд самоубийц из другого мира»
Бонус: В честь 15-летия вездесущая студия MAPPA выпустила музыкальное видео на песню Seikatsu японской группы PEOPLE 1. Ролик фокусируется на повседневной жизни, человеческих связях и выборе будущего, а заодно отображает процесс создания аниме: от раскадровок до ключевых кадров. Гуляния продолжатся осенью: с 16 сентября по 7 декабря в Токио пройдет выставка MAPPA EXPO 15th Anniversary с уникальными материалами по главным хитам студии: «Человеку-бензопиле: Резе», финальному сезону «Атаки титанов», «Магической битве» и другим проектам. Еще умельцы из MAPPA анимировала короткое видео к синглу Кэнси Ёнэдзу Karasu (Raven) — футбольной теме канала NHK на 2026 год.


Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о лучших премьерах 2025-го или как мы чуть не лишились «Сейлор Мун».
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№ 1
Vladislav [XzedX] (Москва)   27.06.2026 - 12:21
Чисто личное и субъективно-оценочное мнение лишь, не являющееся разумеется истинно верным и единственным. Итак: читаем/изучаем/смотрим новостной аниме-дайджест этой недели. Все аниме-проекты из новостного... читать далее>>
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