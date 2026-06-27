Новости аниме за неделю: «Ведьмина служба доставки» в России и Джокер от режиссера «Властелина колец»

«Ван-Пис
» начинается заново, «Человек-бензопила
» доберется до смартфонов, а Кики из «Ведьминой службы доставки
» сразится с Такуми Фудзиварой из «Инициала Ди
» в российском прокате: аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о постапокалиптическом боди-хорроре
«Ночь дурака
» или главных анонсах
студии MAPPA
), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
Одной строкой
🔘 16 июля в российский прокат выходят «Ведьмина служба доставки
» и «Инициал Ди: Третья стадия
».
🔘 Тизер
«Призрака
» — оригинального полнометражного дебюта Синго Нацумэ
(«Сонни Бой
»).
🔘 Хоррор-комедия «Вперед, отряд мистики!
» показала ролик
, где звучат опенинг Kimi ga Waruindakara ne
айдол-группы SWEET STEADY
и эндинг Iwashite ne?
от ютубера Uketsu
.
🔘 Второй сезон «Дней Сакамото
» предупреждает о премьере в январе новым трейлером
.
🔘 В свежем промо «Героя ленты
» — отрывок темы Reborn
от японо-корейского коллектива Girls Archives
.
🔘 «Сказания об Аканэ
» продлили на второй сезон — он выйдет в январе 2027-го (пока есть тизер
).
🔘 Мистический ромком «Канан до чертиков проста
» тоже ждет продолжение.
🔘 Студия Khara
(«Мобильный воин Гандам: Джи-квакс
») работает над сегментом индийского мультфильма «Бахубали: Вечная война. Часть 1
».
🔘 «Добро пожаловать в класс превосходства
» ждет пятый сезон.
🔘 Студия MAPPA
нарисовала заставку
для мобильной игры по «Человеку-бензопиле
» под Maximum The Hormone
.
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«Инициал Ди» — аниме, которое заставило весь мир полюбить дрифт
Новый старый Луффи в дебютном тизере
Ремейк культового пиратского сёнэна
«Ван-Пис
» стартует на Netflix
в феврале 2027 года. Проект, анонсированный
на Jump Festa 2024
, доверили WIT Studio
(«Семья шпиона
», «Отряд самоубийц из другого мира
»). В первом сезоне будет семь эпизодов общим хронометражем около 300 минут, а сюжет заново перескажет начальные 50 глав манги Эйитиро Оды
(«Монстры: Сто три милости — Проклятие дракона
»). Постановкой занимается Масаси Коидзука
(«Атака титанов
», «Восход луны
»).
История вновь начнется с саги Ист-Блю: юный Манки Д. Луффи отправляется на поиски легендарного сокровища Ван-Пис и собирает команду Соломенной Шляпы. В дебютном тизере показали обновленный облик протагониста, Шанкса, Зоро, Нами, Усоппа и Санджи. К озвучиванию Луффи вернется легендарная Маюми Танака
— 71-летняя сэйю бессменно работает над ролью в оригинальном сериале
с 1999 года. Кроме того, на 2027 год запланирована премьера третьего сезона игрового сериала
, который выйдет с подзаголовком «Битва при Алабасте
», а уже 29 сентября состоится релиз
специального анимационного Lego-выпуска.
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Каким получился второй сезон игрового сериала «Ван-Пис» от Netflix
Новое аниме «Когда плачут цикады»
По хоррор-франшизе «Когда плачут цикады
» готовится еще один аниме-сериал. Анонс приурочили к 20-летию первой экранизации, а производством вновь занимается студия DEEN
(«Смертельная игра ради еды на столе
», «Я — Сакамото, а что?
»). Автор первоисточника Ryukishi07
пообещал фанатам совершенно новую историю о знакомых героях и ранее невиданные трагедии. Смотрим лаконичный тизер.
Летом 1983 года Кэйити Маэбара переезжает в тихую деревню Хинамидзава и быстро сближается с одноклассницами. Накануне ежегодного фестиваля Ватанагаси он узнает о мрачных легендах, череде убийств и бесследных исчезновениях, которые связывают с праздником и местным божеством Оясиро. Кэйити пытается расспросить девушек, но те подозрительно молчат и избегают прямых ответов. Чем больше тревожных событий происходит вокруг, тем сильнее его охватывают страх и паранойя: что еще скрывают жители — и можно ли доверять тем, кого он считал друзьями?
К ролям вернуться:
⛩️ Кэйити — Соитиро Хоси
(Юкио Касамацу из «Баскетбола Куроко
»).
⛩️ Рэна Рюгу — Маи Накахара
(Нагиса Фурукава из «Кланнад
»).
⛩️ Мион Сонодзаки — Сацуки Юкино
(Роза Томас из «Стального алхимика
»).
⛩️ Сатоко Ходзё — Мика Канаи
(Кагуя Сумэраги из «Кода Гиас
»).
⛩️ Рика Фурудэ — Юкари Тамура
(Анна Мисаки
из «Темного собрания
»).
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«Когда плачут цикады» — зацикленный мистический детектив
Град анонсов из Сингапура
Сингапурская медиакомпания Kasagi Labo
на фестивале в Анси
представила сразу несколько проектов, в которые планирует инвестировать $10 миллионов. Ключевые анонсы: полнометражный сай-фай «Арс Грация
» (Ars Gratia), сиквел «Манускрипта ниндзя
» и «Кассян 2045
» (Casshan 2045) — переосмысление классики Tatsunoko Production
(«Пинг-понг
», «Скет Данс
»).
Над «Арс Грацией
» работает Илья Кувшинов
: в новом проекте он выступит режиссером и дизайнером персонажей. Ранее художник отвечал за чардиз «Призрака в доспехах: SAC_2045
» и ставил один из эпизодов «Мертвых-мертвых демонов
». К разработке также подключены производитель коллекционных фигурок Good Smile Company
и студия LIDEN FILMS
(«Токийские мстители
», «Сказание об Арслане
»). На той же панели объявили о проекте, связанном с франшизой «Манускрипт ниндзя
». Пока анонсировали лишь участие Масао Маруямы
— продюсера оригинального фильма
, сооснователя Madhouse
и MAPPA
.
Проект с рабочим названием «Кассян 2045
» основан на культовом аниме 1973
года о восстании роботов. Сын ученого добровольно превращается в киборга ради спасения человечества. Дизайн персонажей нарисует легендарный Ёситака Амано
(«Яйцо ангела
», «Ди — охотник на вампиров
»).
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«Мы — пришельцы» — аниме о хрупком ощущении детства, показанное в Каннах
Ролик аниме «Наводнившие мир зомби не нападают только на меня»
Сериал «Наводнившие мир зомби не нападают только на меня
» выйдет в январе 2027 года. Эротическое ранобэ Рокуро Урадзи
экранизируют студии Acca effe
(«Штурмовые ведьмы: 501-й отряд поднимается в небо!
») и Frontier Engine
(«Кость Маджина
»), а постановкой занимается Кадзуя Фудзисиро
(«Собачий сигнал
», «Дропкик злого духа
»).
Бывший офисный клерк Юсукэ Такэмура переживает начало зомби-апокалипсиса и обнаруживает странную особенность: мертвецы нападают на всех вокруг, но его словно не замечают. Осознав, что он неуязвим, парень решает не спасать человечество, а жить в свое удовольствие. Встреча с Мицуки Фудзино и её младшими братьями дает ему повод проверить границы дозволенного и цинично использовать чужую беспомощность. Эгоистичного приспособленца озвучивает Ватару Като
(Рено Итикава
в «Кайдзю № 8
»), а Мицуки — Юно Адзума
(роль второго плана в сериале «В любом случае я влюблюсь в тебя
»).
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«Зомбилэнд-Сага. Фильм» — музыкальная комедия об инопланетном вторжении
Джокер в аниме
DC Studios
совместно с Warner Bros. Animation
анонсировала сериал о заклятом враге Темного Рыцаря «Джокер: Бунт смеха
» (Joker: Laugh Riot). Производством занимается японская студия Sola Entertainment
(«Ниндзя Камуи
», «Рик Морти: Аниме
»). Режиссер — Ясухиро Аоки
(«ЧаО
», «Властелин колец: Война рохирримов
»), а за развитие проекта отвечает куратор аниме-направления американского медиагиганта Джейсон ДеМарко
(«Лазарь
», «Спираль
»).
Неизвестный убивает Бэтмена
, лишая клоуна-принца Готэма извечного соперника и, что еще непростительнее, законной добычи. Обезумевший от ярости Джокер разворачивает беспощадную охоту в криминальном подполье, чтобы лично выследить и наказать наглеца. В процессе жестоких поисков злодей превращается в городского линчевателя и сталкивается с пугающей правдой: без заклятого оппонента психопат просто не знает, кто он такой.
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Еще больше злодеев DC в аниме «Отряд самоубийц из другого мира»
Бонус:
В честь 15-летия вездесущая
студия MAPPA
выпустила музыкальное видео на песню Seikatsu
японской группы PEOPLE 1
. Ролик фокусируется на повседневной жизни, человеческих связях и выборе будущего, а заодно отображает процесс создания аниме: от раскадровок до ключевых кадров. Гуляния продолжатся осенью: с 16 сентября по 7 декабря в Токио пройдет выставка MAPPA EXPO 15th Anniversary
с уникальными материалами по главным хитам студии: «Человеку-бензопиле: Резе
», финальному сезону «Атаки титанов
», «Магической битве
» и другим проектам. Еще умельцы из MAPPA анимировала короткое видео
к синглу Кэнси Ёнэдзу Karasu
(Raven) — футбольной теме канала NHK на 2026 год.
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