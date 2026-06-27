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Объявлена дата премьеры сериала «Анатомия чувств» с Ириной Туманцевой и Иваном Батаревым

27 июня
2026 год

Новости кино >>
27 июня 2026
Премьера «Анатомии чувств» состоится 3 июля на Иви. Согласно пресс-службе онлайн-кинотеатра, в этот день выйдут первые серии мелодрамы про врачей, а новые эпизоды будут выходить на платформе по три каждую неделю: в среду, четверг и пятницу.

«Анатомия чувств»

По сюжету талантливый хирург Кира (Ирина Туманцева) привыкла спасать чужие жизни и держать под контролем любую ситуацию. Но если в операционной ей нет равных, то в личной жизни все оказывается гораздо сложнее. Ее роман с женатым завотделением Игнатом (Иван Батарев) заходит в тупик, а постоянные попытки отца, главврача больницы, устроить ее личное счастье лишь усиливают внутреннее напряжение. Размеренный уклад больницы меняется с приходом молодых врачей. Пока Игнат все больше увлекается талантливой новенькой Настей, Кира неожиданно оказывается в центре внимания обаятельного хирурга Егора (Стас Румянцев), которого не пугают ни ее независимость, ни привычка скрывать свои чувства за профессиональным хладнокровием. Каждый день герои сталкиваются с непростыми профессиональными вызовами. Но за пределами операционных их ждут испытания не менее сложные: любовь и ревность, предательство и доверие, надежды и разочарования.

Помимо вышеназванных актеров в мелодраме также сыграли Алиса Кот, Андрей Смирнов, Александра Соловьёва, Тарас Шевченко, Андрей Андреев, Евгения Яр, Вероника Норина, Ефим Петрунин и другие.

Объявлена дата премьеры сериала «Анатомия чувств» с Ириной Туманцевой и Иваном Батаревым
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

Над сериалом работали «Кинокомпания братьев Андреасян» и онлайн-кинотеатр Иви. За постановку отвечал режиссер Гога Мамаджанян, продюсерами выступили Гевонд Андреасян и Сарик Андреасян, а сценарий написали Ерзия Ертлес, Андрей Гаврилов, Анна Старченко, Марина Старченко и Далер Мурзагалиев.
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Объявлена дата премьеры сериала «Анатомия чувств» с Ириной Туманцевой и Иваном Батаревым фотографии
Объявлена дата премьеры сериала «Анатомия чувств» с Ириной Туманцевой и Иваном Батаревым фотографии
Объявлена дата премьеры сериала «Анатомия чувств» с Ириной Туманцевой и Иваном Батаревым фотографии
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