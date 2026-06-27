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Стартовал XX Международный фестиваль кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского»

27 июня
2026 год

Новости кино >>
27 июня 2026
В городе детства Андрея Тарковского — Юрьевце — состоялось открытие XX Международного фестиваля кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского». Юбилейный киносмотр продлится до 30 июня, а его показы и специальные события пройдут в Иванове, Шуе, Кинешме, Палехе, Родниках, Вичуге, Пучеже и Кохме. По традиции церемония открытия прошла на Георгиевской площади Юрьевца, уточняет пресс-служба смотра.

Стартовал XX Международный фестиваль кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского»
фото: пресс-служба фестиваля «Зеркало. Философия Тарковского»

Юбилейный фестиваль открылся уникальным прологом. Церемония началась в доме Тарковских, где ведущая вечера Екатерина Климова начала зачитывать письма из личного семейного архива. Они впервые были представлены и озвучены публично. Затем действие перенеслось на Георгиевскую площадь, где ведущая продолжила чтение уже со сцены, а на экранах в это время демонстрировались подлинники писем — бесценные свидетельства детства Андрея Тарковского, истории его семьи и эпохи.

С видеообращением к участникам и гостям фестиваля выступила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова: «За 20 лет смотр стал авторитетной площадкой, открывающей российским зрителям выдающиеся произведения мирового авторского кино. В юбилейной программе самобытные фильмы из разных стран, отражающие многообразие современного кинематографа. Особое место занимают отечественные ленты, подтверждающие высокий уровень Национальной авторской школы. Фестиваль бережно хранит память об Андрее Тарковском и продолжает развивать художественные идеи режиссера. Символично, что зеркало проходит на Земле неразрывно связанный с его именем. В год двадцатилетия смотра организаторы представят зрителям дипломную работу Тарковского "Каток и скрипка", а также один из ключевых фильмов в творчестве мастера "Страсти по Андрею"».

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Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский напомнил со сцены слова Андрея Тарковского: «Главная задача искусства — разрешение духовного кризиса, который царит сейчас во всем мире». По словам главы региона, эти слова сегодня звучат особенно актуально. «Желаю, чтобы благодаря фестивалю и искусству мы стали хотя бы на шаг ближе к тому, о чем говорил Андрей Тарковский. Желаю всем приятного вечера, интересной программы, успешной работы фестиваля. С праздником», — сказал губернатор.

Зрителям представили международное жюри основного конкурса этого года. В его состав вошли иранский актер, монтажер и продюсер Бабак Карими, российский режиссер Алексей Герман-младший, российская актриса Софья Лебедева, итальянский кинопродюсер, режиссер, организатор фестивалей, дистрибьютор российских фильмов в Италии Рино Шаретта и программный директор Сеульской синематеки Ким Сон Ук.

Стартовал XX Международный фестиваль кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского»
фото: пресс-служба фестиваля «Зеркало. Философия Тарковского»

В конкурсную программу юбилейного фестиваля вошли восемь фильмов, созданных при участии десяти стран: Алжира, Великобритании, Ирана, Испании, Катара, Кыргызстана, России, США, Турции и Франции. Большинство картин уже были представлены на крупнейших международных кинофестивалях и отмечены престижными наградами, а для российского зрителя фестиваль станет возможностью увидеть эти ленты впервые. В программу вошли фильмы «Хроники осады» Абдаллы Аль-Хатиба, «Мертвые собаки не кусаются» Нури Джихана Оздогана, «Падение сэра Дугласа Уэзерфорда» Шона Данна, «Мерген» Чынгыза Нарынова, «Мертвые души» Алекса Кокса, «Пустые места» Никиты Миклушова, «Харон» Акима Салбиева и «Без разрешения» Хассана Назера. Помимо международного конкурса, в фестивальную программу включена секция «Свои», победителя которой по традиции выберут зрители. После сеансов пройдут обсуждения и Q&A-встречи с создателями фильмов. Также будет показана программа «Свои. Короткий метр», куда вошли 18 знаковых российских короткометражек.

Гостей смотра и жителей Ивановской области также ожидают выставка-посвящение Марине Тарковской в арт-пространстве железнодорожного вокзала, ретроспективы к 120-летию Александра Роу и 250-летию Большого театра, проект РОСИЗО «Притяжение космоса», вдохновленный «Солярисом», творческие встречи, презентации книг и специальные события.

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Церемонию открытия дополнила концертная программа. В исполнении струнного оркестра Владимирской государственной филармонии и солистов прозвучали произведения Иоганна Себастьяна Баха, Петра Чайковского и Эдуарда Артемьева. Открыла фестиваль дипломная работа Андрея Тарковского «Каток и скрипка», созданная по сценарию, написанному в соавторстве с Андреем Кончаловским. В этом году картине исполняется 65 лет.

«Зеркало. Философия Тарковского» проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Ивановской области. К юбилейному фестивалю подготовлена специальная сувенирная продукция, созданная совместно с региональными культурными и креативными проектами — Музеем города Юрьевца, текстильным предприятием «Шуйские ситцы», ивановским ювелирным брендом Shu-Sha. Вместе с ними были созданы коллекции одежды и сувениров, серия открыток, а также лимитированная коллекция украшений, вдохновленная творческим наследием Андрея Тарковского. Совместно с издательством БОМБОРА выпущена фотокнига «Лица фестиваля "Зеркало"», рассказывающая в фотографиях 20-летнюю историю фестиваля.
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