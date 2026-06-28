Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Битва за Москву»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Началась работа над сиквелом «Реальных упырей»

28 июня
2026 год

Новости кино >>
28 июня 2026
Продолжение долгожданного сиквела «Реальных упырей» официально запущено в работу. Об этом порталу Collider рассказал один из авторов вампирского мокьюментари Джемейн Клемент.

Началась работа над сиквелом «Реальных упырей»
фото: Unison Films

О продолжении фильма было объявлено десять лет назад, и с тех пор его разработка продвигалась крайне медленно: в 2019 году Тайка Вайтити описал его как «фильм, который мы с Джемейном постоянно делаем вид, что снимаем». Однако Клемент говорит, что они с Вайтити действительно начали писать сценарий.

Проект будет называться We’re Wolves и расскажет об оборотнях, с которыми вампиры сталкиваются в оригинальном фильме. По словам Клемента, новая история также станет полнометражной, а сценарий будет готов к 2027 году.
версия для печати

Самое интересное

трейлер: «Реальные упыри». Трейлер №2 >>
«Реальные упыри»
«Чем мы заняты в тени». 6 сезон. Трейлер на английском языке
«Чем мы заняты в тени». 1 сезон
«Чем мы заняты в тени». 3 сезон. Трейлер на английском языке
«Чем мы заняты в тени». 2 сезон

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Бухта вдов»: Остров невезения в океане есть
Жизнь такова и больше никакова: мокьюментари о школе, свадьбе, работе и бессмертии
«Реальные упыри»: На районе три недели нету крови
Кровь не водица: вампирские семьи — какие они бывают
персоны
Тайка ВайтитиДжемейн Клемент
фильмы
Реальные упыриЧем мы заняты в тени

анонс

Деконструкция «Битва за Москву»

Скорбим

Алла Чернова
28 июня ушла из жизни актриса Алла Чернова.
Андрей Усольцев
27 июня ушёл из жизни актёр Андрей Усольцев.
Екатерина Садур
26 июня ушла из жизни прозаик, сценарист Екатерина Садур.
Лариса Куразова
26 июня ушла из жизни театральный режиссёр Лариса Куразова.
Бата Недич
25 июня ушёл из жизни режиссёр Бата Недич.
Бако Садыков
25 июня ушёл из жизни режиссёр Бако Садыков.
Мартиньш Вердиньш
19 июня ушёл из жизни актёр Мартиньш Вердиньш.

День рождения >>

Владислав Абашин
Вячеслав Гришечкин
Виолетта Давыдовская
Сергей Деньга
Артём Карапетян
Наталья Назарова
Александр Панкратов-Чёрный
Анна Попова
Леся Самаева
Тичина Арнольд
Мел Брукс
Кэти Бэйтс
Брюс Дэйвисон
Джерри Кала
Джон Кьюсак
Мэри Стюарт Мастерсон
все родившиеся 28 июня >>

Афиша кино >>

Чужой: Остров проклятых
научная фантастика, фильм ужасов
Аргентина, Колумбия, 2026
Они приходят ночью
научная фантастика, фильм ужасов
США, 2026
Малыш-каратист
боевик, драма, семейное кино, спортивный фильм
Россия, 2026
Где ты?
драма, мелодрама
Россия, 2025
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
приключения, семейное кино
Россия, 2026
Распаковка
Россия, 2026
Долина улыбок
драма, фильм ужасов
Италия, Словения, 2025
Курочка. Пух и прах
драма, семейное кино, фильм о животных
Венгрия, Германия, Греция, 2025
Марк глазами Софии
биография
США, 2025
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2026
Астрал. Проклятие экзорциста
фильм ужасов
Таиланд, 2025
Ночной бизнес
комедия, триллер, экранизация
Австралия, США, 2026
все фильмы в прокате >>

что почитать?