Началась работа над сиквелом «Реальных упырей»

Продолжение долгожданного сиквела «Реальных упырей» официально запущено в работу. Об этом порталу Collider рассказал один из авторов вампирского мокьюментари Джемейн Клемент.
фото: Unison Films
О продолжении фильма было объявлено десять лет назад, и с тех пор его разработка продвигалась крайне медленно: в 2019 году Тайка Вайтити описал его как «фильм, который мы с Джемейном постоянно делаем вид, что снимаем». Однако Клемент говорит, что они с Вайтити действительно начали писать сценарий.
Проект будет называться We’re Wolves и расскажет об оборотнях, с которыми вампиры сталкиваются в оригинальном фильме. По словам Клемента, новая история также станет полнометражной, а сценарий будет готов к 2027 году.
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