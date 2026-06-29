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Антон Рогачёв и Анна Пересильд приступили к съемкам в сказке «Садко»

29 июня
2026 год

Новости кино >>
29 июня 2026
В Санкт-Петербурге стартовали съемки сказки Ивана Оганесова «Садко». Согласно пресс-службе дистрибьютора фильма «НМГ Кинопрокат», за производство картины отвечают кинокомпании СТВ, Welcome Media, ID Production, CGF и телеканал «Россия», при поддержке Фонда кино.

Антон Рогачёв и Анна Пересильд приступили к съемкам в сказке «Садко»
фото: пресс-служба кинокомпании СТВ

«Как я говорил неоднократно, мы делали, делаем и будем делать сказки, потому что мы их любим. "Садко" — новая версия легендарной сказки. Мы бережно отнеслись к первоисточнику, но добавили неожиданные сюжетные ходы: зритель найдёт немало сюрпризов. Это будет яркая музыкальная сказка с потрясающими декорациями, атмосферной музыкой и талантливыми актерами. Мы хотим, чтобы эта история зазвучала по‑новому и стала близка современному зрителю, сохранив при этом дух подлинной русской сказки», — говорит продюсер Сергей Сельянов.

Главный герой — гусляр Садко — без гроша в кармане, но с гуслями через плечо, возвращается в Великий Новгород после долгих странствий. Волею случая он встречает княжну Любаву и сразу же в нее влюбляется. Однако злая боярыня Глафира вынуждает Любаву выйти замуж за богатого царя Дормидонта ради богатого выкупа. Чтобы побороться за руку любимой, Садко заключает сделку с Морским царем. Роль Садко исполнит Антон Рогачёв, а Любаву сыграет Анна Пересильд. Никита Кологривый и Елизавета Ищенко станут сногсшибательной парой – боевым моряком Буслаем и воительницей Рандгрид. В образах сказочных персонажей также появятся Юрий Стоянов, Роман Васильев, Кристина Бабушкина, Алексей Дмитриев, Роберт Захарян, Алина Бабенко и другие актеры.

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«Глубинная тема картины "Садко" — в простой, но вечной истине: человек может искать счастье по всему свету, пока однажды не поймет, что настоящее счастье рождается тогда, когда ты делаешь счастливыми других. Именно эта мысль звучала в фильме Александра Птушко 1953 года. Сегодня, спустя почти три четверти века, она кажется еще более важной. Поэтому наша задача — рассказать эту историю языком современного большого кино: эмоционального, зрелищного, полного аттракционов, неожиданных сюжетных поворотов и образов, которые, надеюсь, останутся со зрителем надолго. "Садко" — это история двух миров. Первый — Великий Новгород, крупнейший торговый и мореходный город Древней Руси, где непрерывно кипит жизнь большого порта, рождаются мечты и отправляются в путь великие экспедиции. Второй — Морское царство. Таинственное, экспрессивное, бескрайнее пространство, где привычные законы перестают существовать и где нашему герою предстоит пройти главное испытание своей жизни. На протяжении всего фильма эти два мира постоянно перекликаются друг с другом. Земля и вода, сознание и подсознание, реальность и миф становятся отражением внутреннего путешествия героя. Такое построение истории позволяет не только раскрыть ее философскую глубину, но и создать уникальный визуальный мир, наполненный локациями исключительной красоты по обе стороны водной глади», — рассказал режиссер Иван Оганесов.

Художником по костюмам выступит Надежда Васильева, работавшая над сказками «Летучий корабль», «Конёк-Горбунок», «По щучьему велению», «Горыныч», «Огниво» и «Буратино». По словам продюсера Дмитрия Литвинова, «это действительно большое счастье и удача запустить "Садко". Ведь это не просто сказка, это былинная история, которая легла в основу русского культурного кода, именно поэтому дети изучают былину в школе. Мы сохранили в новой современной интерпретации все ключевые моменты классического произведения, но при этом построили сюжет на мощной линии любви наших героев, которые будут близки и понятны современному молодому зрителю, а семейная аудитория и дети получат увлекательные аттракционы подводного царства и приключений Садко».

Антон Рогачёв и Анна Пересильд приступили к съемкам в сказке «Садко»
фото: пресс-служба кинокомпании СТВ

«Три года мы разрабатывали это масштабное кино, бережно собирая его мир, музыку, визуальный образ и смыслы, — вспоминает продюсер Екатерина Кононенко. — В основе картины — былина, знакомая каждому с детства, но мы рассказываем ее современным кинематографическим языком, открывая в ней то, что особенно важно сегодня: силу таланта, верность любви, связь человека со своей землей, корнями и природной стихией. Зрителя ждет большое приключение, удивительный сказочный мир и мощные музыкальные номера, которые, я надеюсь, тронут сердца и детей, и взрослых».

Креативным продюсером и композитором является Дарья Чаруша. Съемки пройдут в Санкт-Петербурге, Приозерске Ленинградской области и Москве. Выход фильма в прокат запланирован на 8 марта 2028 года. «Для нашей команды "Садко" — это возможность создать уникальный сказочный мир, в котором древнерусские былины сочетаются с морскими легендами. Нас ждут подводные царства, фантастические существа, масштабные морские приключения и множество визуальных чудес, которые невозможно снять без современных технологий. Особенно интересно найти баланс между узнаваемыми образами русского фольклора и совершенно новыми существами, которых зритель еще не видел на экране. Хочется, чтобы каждый кадр выглядел как ожившая сказочная иллюстрация, но при этом оставался живым и настоящим», — делится продюсер Александр Горохов.

Антон Рогачёв и Анна Пересильд приступили к съемкам в сказке «Садко»
фото: пресс-служба кинокомпании СТВ

«"Садко" — это история о том, чего стоит талант, если ты готов продать его по частям ради любви, ради золота, ради друзей. Мы начинали с простого вопроса: а что останется от человека, если отнять у него то единственное, в чем он лучший? И выяснили, что остается самое важное — душа. Нам хотелось рассказать не сказку о богатыре, который побеждает злодея, а историю о парне, который раз за разом оказывается перед невозможным выбором — и не всегда выбирает правильно», — рассказал автор сценария Александр Архипов.

Часть сцен «Садко» снимается в SberStudios — крупнейшей студии виртуального продакшена в Восточной Европе, расположенной в 16-м павильоне «Мосфильма», в арсенале которого — virtual production, volumetric video, motion control и AI VFX. Пока за окном лето, в павильоне съемочная группа погружается в зиму. По словам автора сценария Петра Мордвинцева, «русские сказки про гусляров всегда были про удачу: сыграл — и золото само плывет в руки. Мы решили рассказать историю о том, что бывает после. Садко в нашем фильме — не везунчик, а человек, который каждый раз платит слишком высокую цену и сам не понимает, когда именно он переплатил. Это другой разговор с фольклором — более жесткий и, как нам кажется, более честный. Мы смешали новгородские былины с норвежскими мотивами, запустили в один котел моржа-морского царя и пещерного тролля Йотуна, боевого моряка Буслая и воительницу Рандгрид — Никита Кологривый и Елизавета Ищенко придумали этой паре отличную химию».
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Антон Рогачёв и Анна Пересильд приступили к съемкам в сказке «Садко» фотографии
Антон Рогачёв и Анна Пересильд приступили к съемкам в сказке «Садко» фотографии
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