Женихи особого назначения: первый тизер фэнтези «Семь рыцарей королевства Марронье»

«Семь рыцарей королевства Марронье
» отправятся в увлекательное путешествие уже в октябре 2026-го — аккурат к десятилетию фэнтези-первоисточника. Экранизировать романтическую мангу Нао Ивамото
(«Страна золота, страна воды
») взялась студия J.C.STAFF
(«Кошечка из Сакурасо
», «Торадора!
»). Смотрим минималистичный тизер. А вот дайджест минувшей недели
.
Королевство Марронье расположено в самом центре континента и граничит с еще семью государствами. Чтобы удержать хрупкий мир, военачальница Барибара отправляет по сыну в каждую страну с дипломатической миссией. У всех братьев-рыцарей неповторимый нрав и говорящее прозвище вроде «Неспящий», «Мерзляк» или «Обжора». Несмотря на очевидные различия и назревающие вокруг семьи политические интриги, юношей объединяет благородная цель: героически спасти прекрасную принцессу и отыскать в чужих землях предначертанную судьбой любовь.
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«Страна золота, страна воды» — другая чуткая сказка Нао Ивамото
Над проектом работают режиссерка Киёко Саяма
(«Не сдавайся!
», «Рыцарь-вампир
»), сценарист Синдзо Фудзита
(«Для тебя, Бессмертный
», «Берсерк
»), дизайнерка персонажей Юрико Маэда
(«WIXOSS: Дива в прямом эфире
») и композитор Ёсиаки Фудзисава
(«Первородный грех Такопи
», «Реинкарнация безработного
»).
Оригинальная дзёсэй
-манга стартовала в журнале Monthly Flowers
издательства Shogakukan
в 2016-м. Два года спустя история возглавила женский топ путеводителя Kono Manga ga Sugoi!
. 10 июня в Японии выйдут свежий 11 том и первый стикербук.
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