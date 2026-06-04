Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Женихи особого назначения: первый тизер фэнтези «Семь рыцарей королевства Марронье»

4 июня
2026 год

Новости кино >>
4 июня 2026
«Семь рыцарей королевства Марронье» отправятся в увлекательное путешествие уже в октябре 2026-го — аккурат к десятилетию фэнтези-первоисточника. Экранизировать романтическую мангу Нао ИвамотоСтрана золота, страна воды») взялась студия J.C.STAFFКошечка из Сакурасо», «Торадора!»). Смотрим минималистичный тизер. А вот дайджест минувшей недели.


Королевство Марронье расположено в самом центре континента и граничит с еще семью государствами. Чтобы удержать хрупкий мир, военачальница Барибара отправляет по сыну в каждую страну с дипломатической миссией. У всех братьев-рыцарей неповторимый нрав и говорящее прозвище вроде «Неспящий», «Мерзляк» или «Обжора». Несмотря на очевидные различия и назревающие вокруг семьи политические интриги, юношей объединяет благородная цель: героически спасти прекрасную принцессу и отыскать в чужих землях предначертанную судьбой любовь.

Читать «Страна золота, страна воды» — другая чуткая сказка Нао Ивамото
Над проектом работают режиссерка Киёко СаямаНе сдавайся!», «Рыцарь-вампир»), сценарист Синдзо ФудзитаДля тебя, Бессмертный», «Берсерк»), дизайнерка персонажей Юрико МаэдаWIXOSS: Дива в прямом эфире») и композитор Ёсиаки ФудзисаваПервородный грех Такопи», «Реинкарнация безработного»).

Женихи особого назначения: первый тизер фэнтези «Семь рыцарей королевства Марронье»

Оригинальная дзёсэй-манга стартовала в журнале Monthly Flowers издательства Shogakukan в 2016-м. Два года спустя история возглавила женский топ путеводителя Kono Manga ga Sugoi!. 10 июня в Японии выйдут свежий 11 том и первый стикербук.

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о лучших премьерах 2025-го или репортаж из тематического парка легендарной студии Ghibli.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Игра с кальмаром: «Первородный грех Такопи» — история о добром пришельце, которая заставит вас рыдать
Спорт, ревность и эротизм: «Армия принцессы» — аниме 90-х с необычным визуалом
И улыбается так неприятно: «Реинкарнация безработного» — скандальный исекай №1 наших дней
Слово великана: что посмотреть, если нравится «Атака титанов»
Веселые ребята: «Семерка идолов» — музыкальная комедия с живыми и неидеальными персонажами
Поиск по меткам
J.C. StaffАнимацияанимедзёсэйТрейлерЭкранизация
фильмы
БерсеркДля тебя, БессмертныйКошечка из «Сакурасо»Не сдавайся!Первородный грех ТакопиРеинкарнация безработногоРыцарь-ВампирСтрана золота, страна водыТорадора!

фотографии >>
Женихи особого назначения: первый тизер фэнтези «Семь рыцарей королевства Марронье» фотографии
Женихи особого назначения: первый тизер фэнтези «Семь рыцарей королевства Марронье» фотографии
Женихи особого назначения: первый тизер фэнтези «Семь рыцарей королевства Марронье» фотографии
Женихи особого назначения: первый тизер фэнтези «Семь рыцарей королевства Марронье» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Нина Марушина
2 июня ушла из жизни актриса Нина Марушина.
Елена Панджариди
21 мая ушла из жизни актриса Елена Панджариди.

День рождения >>

Александр Баринов
Александр Бениаминов
Дмитрий Варшавский
Алёна Галлиардт
Роман Евдокимов
Софья Карабулина
Евгений Косырев
Ольга Сухарева
Павел Фартуков
Брюс Дерн
Анджелина Джоли
Кит Дэвид
Тим Розон
Юлиан Свежевский
Ноа Уайл
Уна Чаплин
все родившиеся 4 июня >>

Афиша кино >>

Ветер
сказка
Россия, 2025
Беспечный возраст
драма, комедия, молодежный фильм
США, 2025
Момо
приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2025
Побег из волшебного измерения
комедия, семейное кино, фэнтези
Китай, 2026
Шевели перьями!
детский фильм, приключения, семейное кино
Польша, 2025
Преступление на третьем этаже
комедия, криминальный фильм
Франция, 2026
Тролли возвращаются!
детский фильм, комедия, семейное кино, фэнтези
Дания, 2026
Дени и Мэни в кино!
комедия, семейное кино
Россия, 2026
День рождения
драма, экранизация
Великобритания, Греция, Испания, Нидерланды, 2025
Закулисье реальности
фильм ужасов
США, 2026
Космическая Машка
комедия, семейное кино
Россия, 2026
Убить Билла: Кровавое дело целиком
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2004
все фильмы в прокате >>

что почитать?