Новую «Капитанскую дочку» и перезагрузку «Каменской» представят в рамках деловой программы фестиваля «Пилот»

VIII фестиваль сериалов «Пилот» объявил деловую программу. В рамках смотра состоится Четвертый всероссийский форум «Пилот. Точки взлета», который пройдет с 18 по 21 июня. Форум является одним из ключевых событий в индустрии, с прошлого года объединяющим на своей площадке крупных игроков сериального производства: онлайн-платформы, телеканалы, государственные фонды поддержки и начинающих авторов, участвующих в блоке независимых проектов. Кроме того, именно в рамках форума проходят презентации проектов, претендующих на приз фестиваля «Пилот» за «Самый ожидаемый сериал», сообщает пресс-служба фестиваля.
В блок независимых проектов в этом году было подано более 40 заявок игровых сериалов. Из них в программу отобрано девять проектов, причем многие из этих работ являются первыми проектами выпускников российских киновузов – ВГИКа, Московской школы кино и Высшей школы экономики. Гости и участники фестиваля увидят сатирическое фэнтези о нечистой силе «Шиша», ироничный сай-фай «Космос наш», драмеди «Вверх за мечтой» с Полиной Денисовой и Григорием Верником, «ГБУ Жизнь» с Анной Потебня, «Волшебная пыль» с Юлией Волковой, «Привет, Каролинка» со стилистом Александром Роговым в одной из главных ролей. Кроме того, в рамках программы будут продемонстрированы материалы молодежного проекта про клубную жизнь Уфы «Код 102» с Микитой Вороновым, Чингизом Гараевым и Владиславом Ценёвым, подростковой истории о неконтролируемом желании лайков «#Не_моя_жизнь» и драмы о двух сестрах «Тоже мне любовь». Впервые в этом году в блоке независимых проектов примут участие создатели сразу шести анимационных сериалов, находящихся на различных этапах производства.
фото: пресс-служба смотра
На форуме «Пилот. Точки взлета» пройдут презентации исследовательских компаний, телеканалов и онлайн-платформ, где расскажут о возможностях продвижения контента в условиях изменения работы с социальными сетями, ценностях, которые хотят видеть зрители в сериалах, и франшизах, на протяжении нескольких лет удерживающих зрителей на платформах.
Среди спикеров – директор по взаимодействию с индустрией Яндекса Ксения Болецкая, генеральный директор PREMIER и директор по развитию RUTUBE Виктория Михно, генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев, генеральный директор ON Студии и директор по производству оригинального контента КИОН Максим Филатов, генеральный продюсер ON Студии и креативный директор КИОН Илья Бурец, заместитель генерального директора, директор программ и маркетинга Пятого канала Марина Белова, исполнительный продюсер телеканала Dомашний Ирина Путятина, директор по маркетингу онлайн-кинотеатра START Евгений Потапов.
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