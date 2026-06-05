Геннадий Блинов, Екатерина Домашенко и Роза Хайруллина окажутся на «Петроградке»

По сюжету врач-реаниматолог Арсений и его бывшая жена Полина решаются закрыть давно тянущийся вопрос — продажу общей квартиры на Петроградской стороне. Это последнее, что их связывает. Осталось завершить сделку и разъехаться. Но парадка — не просто дом, а живой организм, который затягивает героев в водоворот событий. Перед тем, как проститься с прошлым, им приходится еще раз на него взглянуть.
Производством фильма занимается продюсерская компания FT Production. В прокат картину выпустит дистрибьютор К24 летом 2027 года. Создатели обещают теплое и камерное кино, напоминающее фильмы «Амели», «Питер FM» и «Покровские ворота».
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