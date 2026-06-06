Климова, Панкратов-Черный и Батырев приступили к съемкам в сериале «По законам послевоенного времени»

У Антона Батырева предстоящий проект вызывает «бурные ожидания, и это неудивительно, учитывая команду, которая работает над ним. Хотя пока нельзя раскрывать все детали, можно с уверенностью сказать, что участие таких профессионалов гарантирует высочайшее качество. Команда, занимающаяся съемками и написанием сценария, состоит из талантливых и опытных специалистов. Проект посвящен важной теме – Великой Отечественной войне, уверен, что и новый сезон станет глубокой и проникновенной военной историей. Это "суперпроект", который с нетерпением ждут как создатели, так и зрители».
фото: пресс-служба Первого канала
События девятого сезона разворачиваются весной 1946 года. Светлана Петровна Елагина вместе с новым назначением в УМГБ Ровенской области, получает очередное звание подполковник. Поезд уносит ее в новую жизнь – позади остался Кенигсберг, принесший в ее жизнь невосполнимую утрату. Но новое место службы не приносит спокойствия и безопасности. Леса Ровенской области изрыты схронами и наполнены бандитами. Общая атмосфера страха и недоверия к власти, а также родственные связи местных жителей с бандеровским подпольем усложняют раскрытие преступлений. В этой ситуации опыт подполковника Елагиной неоценим. Возглавив группу, Елагина вместе с майором Вороновым, успешно борется с преступностью. Это знакомство и работа с Александром Вороновым, возможно сулят Светлане Петровне, надежду на новые отношения, новую любовь.
«Несмотря на то, что у нас послевоенный сезон, наши герои вновь оказываются в зоне высокого риска. В окружении враждебной социальной среды им предстоит столкнуться с разветвленной сетью подполья на территории Западной Украины. В борьбе с преступностью и бандитским подпольем им помогут профессионализм, опыт и эффективные навыки работы в условиях сложной оперативной обстановки. Моя героиня – сильный, волевой персонаж, но за внешней суровостью женщины-офицера скрывается человек, переживший тяжелое горе. Я бы описала ее так – стальной профессионал с раненым сердцем. Внутренняя боль делает ее характер глубоким и неоднозначным, но не ломает ее. Она не "зачерствела" окончательно, а лишь временно закрылась от мира. Светлана Петровна по-прежнему демонстрирует способность продолжать службу и нести ответственность за выполнение задач», — поведала о своем персонаже Екатерина Климова.
фото: пресс-служба Первого канала
Сериал снимают в декорациях кинопарка «Москино». Также в съемках будут задействованы натурные площадки Москвы и Подмосковья. «Главная отличительная черта предстоящего сезона кроется в смене эпохи. Действие разворачивается в послевоенное время, когда мир только начинает обретать спокойствие, но шрамы войны еще очень глубоки. Зрители увидят, как герои адаптируются к возвращению мирной жизни. Центральным стержнем сезона станет процесс переосмысления жизни главной героиней. Не исключено, что в этот непростой период Елагина сможет обрести новую любовь, что добавит сезону эмоциональной глубины. Именно эти темы – восстановление после войны, внутренние перемены и обретение надежды – должны сделать новый сезон по-настоящему запоминающимся для аудитории», — говорит режиссер Алексей Карелин.
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