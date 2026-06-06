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Не стало звезды «Баффи — истребительницы вампиров» Энтони Хэда

6 июня
2026 год

Новости кино >>
6 июня 2026
Не стало американского актера театра и кино, сценариста и музыканта Энтони Хэда. Ему было 72 года. Печальную новость сообщает BBC.


«С глубокой скорбью мы сообщаем о смерти нашего выдающегося отца. Он мирно скончался от осложнений, вызванных пневмонией, в окружении своей семьи», — говорится в сообщении дочерей актера Эмили и Дейзи.

Хэд родился в Лондоне 20 февраля 1954-го в семье режиссера и продюсера документальных фильмов Сифилда Хэда и актрисы Хелен Шинглер. Прославился благодаря образу Руперта Джайлза в сериале «Баффи — истребительница вампиров». Среди других заметных работ — «Горец», «Доктор Кто», «Доводы рассудка», «Суини Тодд, маньяк-парикмахер», «Мерлин», «Железная леди», «Ярмарка тщеславия», «Бриджертоны» и «Тед Лассо». Всего на его счету две престижные награды и 140 ролей в кино, на телевидении и в видеоиграх.
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Энтони Хэд
фильмы
Баффи – истребительница вампировБриджертоныГорецДоводы рассудкаДоктор КтоЖелезная ледиМерлинСуини Тодд, маньяк-парикмахерТед ЛассоЯрмарка тщеславия

фотографии >>
"Мерлин" (2008-2012)
Не стало звезды «Баффи — истребительницы вампиров» Энтони Хэда фотографии
в образе Руперта Джайлза
Не стало звезды «Баффи — истребительницы вампиров» Энтони Хэда фотографии
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