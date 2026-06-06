Не стало звезды «Баффи — истребительницы вампиров» Энтони Хэда

Не стало американского актера театра и кино, сценариста и музыканта Энтони Хэда
. Ему было 72 года. Печальную новость сообщает BBC
.
«С глубокой скорбью мы сообщаем о смерти нашего выдающегося отца. Он мирно скончался от осложнений, вызванных пневмонией, в окружении своей семьи», —
говорится в сообщении дочерей актера Эмили и Дейзи.
Хэд родился в Лондоне 20 февраля 1954-го в семье режиссера и продюсера документальных фильмов Сифилда Хэда и актрисы Хелен Шинглер. Прославился благодаря образу Руперта Джайлза в сериале «Баффи — истребительница вампиров
». Среди других заметных работ — «Горец
», «Доктор Кто
», «Доводы рассудка
», «Суини Тодд, маньяк-парикмахер
», «Мерлин
», «Железная леди
», «Ярмарка тщеславия
», «Бриджертоны
» и «Тед Лассо
». Всего на его счету две престижные награды и 140 ролей в кино, на телевидении и в видеоиграх.
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