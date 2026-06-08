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Никита Кологривый, Элина Гухман и Леон Кемстач снимаются в приквеле «Царевны-лягушки»

8 июня
2026 год

Новости кино >>
8 июня 2026
Кинокомпания «Наше кино» приступила к съемкам приквела сказочной приключенческой франшизы «Царевна-лягушка» — «Царевна-лягушка 3». Действия фильма развернутся вокруг новых и уже полюбившихся героев франшизы, и отправят их в Древнюю Русь, к истокам первого заклятия о превращении в лягушку, которое легло в основу известной всем сказки. На больших экранах картина появится в 2027 году, сообщает пресс-служба фильма.

Никита Кологривый, Элина Гухман и Леон Кемстач снимаются в приквеле «Царевны-лягушки»
фото: пресс-служба проекта

К своим ролям вернутся Никита Кологривый, Дарья Блохина, Алиса Руденко, Светлана Пермякова и Ангелина Добророднова. Дополнят актерский состав и новые персонажи в исполнении Леона Кемстач, Элины Гухман, Филиппа Бледного, Макса Климки и Анастасии Бактимировой.

«Моему герою предстоит пройти немало испытаний и приключений, чтобы отыскать истинную любовь. Хорошо, что на его стороне будут волшебники и добрые друзья, которые всегда поддержат и направят. Без спойлеров и подробностей скажу лишь одно: это очень добрая и увлекательная история, в которой каждый найдет что-то близкое для себя. Она о любви, дружбе, вере в чудо и о том, что ради близких людей стоит идти до конца», — рассказывает Леон Кемстач.

Давным-давно могущественный царь велел своим сыновьям выпустить стрелы из луков и найти невест там, где они упадут. Стрелу младшего сына Алексея подняла прекрасная царевна Алёнушка из соседнего царства. Между молодыми людьми с первого взгляда вспыхнули искренние чувства, и казалось, что впереди их ждет счастливая жизнь. Но судьба распорядилась иначе: поцелуй истинной любви превратил Алёнушку в лягушку

Создатели волшебной киносказки раскроют зрителям истинное происхождение легенды о Царевне-лягушке, об источнике могущественной древней магии и истории заклятия, изменившего судьбы многих поколений. Приоткроется завеса и о семье древних волшебников — Кощее Бессмертном, Ягини, колдуньи Морены и могущественном алхимике Радомире.

Никита Кологривый, Элина Гухман и Леон Кемстач снимаются в приквеле «Царевны-лягушки»
фото: пресс-служба проекта

Режиссёром картины вновь стал Александр Амиров. Генеральными продюсерами выступили Василий Ровенский и Максим Рогальский.

«В первую очередь наш фильм — это романтическая история о первой любви в красивых интерьерах старой Руси. Кощей возвращается в прошлое и встречается с той, что впервые разбила его сердце. Веселое семейное кино, но с такой лирической изюминкой», — говорит режиссер.
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№ 5
Илона_Земляничная   9.06.2026 - 21:04
... да мне его ехидная улыбка и кудряшки уже давно поднадоели -что ни сказка, то Кологривый тут как тут. читать далее>>
№ 4
nord   9.06.2026 - 17:58
Ерундой занимаются. читать далее>>
№ 3
Игорь Федотов8   9.06.2026 - 17:43
Опять не получится посмотреть. Да что происходит.. читать далее>>
№ 2
Михалыч_город5025   8.06.2026 - 21:53
Кологривый конкретно утомляет. читать далее>>
№ 1
204639 Покуро   8.06.2026 - 15:39
Теперь видимо каждый год будет новая часть этого конвеера "Царевна лягушка" читать далее>>
Всего сообщений: 5
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Никита Кологривый, Элина Гухман и Леон Кемстач снимаются в приквеле «Царевны-лягушки» фотографии
Никита Кологривый, Элина Гухман и Леон Кемстач снимаются в приквеле «Царевны-лягушки» фотографии
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