Никита Кологривый, Элина Гухман и Леон Кемстач снимаются в приквеле «Царевны-лягушки»

Кинокомпания «Наше кино» приступила к съемкам приквела сказочной приключенческой франшизы «Царевна-лягушка» — «Царевна-лягушка 3». Действия фильма развернутся вокруг новых и уже полюбившихся героев франшизы, и отправят их в Древнюю Русь, к истокам первого заклятия о превращении в лягушку, которое легло в основу известной всем сказки. На больших экранах картина появится в 2027 году, сообщает пресс-служба фильма.
«Моему герою предстоит пройти немало испытаний и приключений, чтобы отыскать истинную любовь. Хорошо, что на его стороне будут волшебники и добрые друзья, которые всегда поддержат и направят. Без спойлеров и подробностей скажу лишь одно: это очень добрая и увлекательная история, в которой каждый найдет что-то близкое для себя. Она о любви, дружбе, вере в чудо и о том, что ради близких людей стоит идти до конца», — рассказывает Леон Кемстач.
Давным-давно могущественный царь велел своим сыновьям выпустить стрелы из луков и найти невест там, где они упадут. Стрелу младшего сына Алексея подняла прекрасная царевна Алёнушка из соседнего царства. Между молодыми людьми с первого взгляда вспыхнули искренние чувства, и казалось, что впереди их ждет счастливая жизнь. Но судьба распорядилась иначе: поцелуй истинной любви превратил Алёнушку в лягушку
Создатели волшебной киносказки раскроют зрителям истинное происхождение легенды о Царевне-лягушке, об источнике могущественной древней магии и истории заклятия, изменившего судьбы многих поколений. Приоткроется завеса и о семье древних волшебников — Кощее Бессмертном, Ягини, колдуньи Морены и могущественном алхимике Радомире.
«В первую очередь наш фильм — это романтическая история о первой любви в красивых интерьерах старой Руси. Кощей возвращается в прошлое и встречается с той, что впервые разбила его сердце. Веселое семейное кино, но с такой лирической изюминкой», — говорит режиссер.
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