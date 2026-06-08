Никита Кологривый, Элина Гухман и Леон Кемстач снимаются в приквеле «Царевны-лягушки»

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Спутник телезрителя «Серена»: Девушка, которая играла с топором 9 июня, 23:05, Кино ТВ

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Главная тема Зачарованные секретными материалами: 10 ремейков и продолжений сериалов 90-х Кто убил Лору Палмер, почему богатые тоже плачут и где находится Мыс страха

Новости кино Елена Яковлева, Екатерина Вилкова и Константин Крюков сыграют в семейной комедии «Мама улетает» Также в ролях: Роман Васильев, Ольга Кузьмина, Дмитрий Ульянов и Станислав Дужников