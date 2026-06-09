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Павел Прилучный создаст подпольное агентство добрых дел 4 июля

9 июня
2026 год

Новости кино >>
9 июня 2026
Новый сезон «Мажора» с Павлом Прилучным выйдет на Кинопоиске 4 июля. К своим ролям в сериале также вернулись Павел Чинарёв, Лиза Шакира, Александр Обласов, Анна Цуканова-Котт, Владимир Селезнёв и Любовь Толкалина. В команде Мажора случилось также пополнение в лице двух помощников: харизматичного фокусника Кости в исполнении Антона Шаврина и суровой каскадерши Янки – Марии Золотухиной, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Павел Прилучный создаст подпольное агентство добрых дел 4 июля
фото: пресс-служба Кинопоиска

По сюжету жизнь Игоря Соколовского всё сильнее разделяется на тайную и публичную. Вместе с друзьями Мажор создаёт в Сочи подпольное агентство добрых дел «Честные люди», которое противостоит мошенникам и помогает клиентам решить самые запутанные и неоднозначные жизненные ситуации. Однако вскоре Соколовский сам становится жертвой масштабной и очень хитрой аферы.

Действие пятого сезона разворачивается после событий фильма «Мажор в Дубае», рассказавшего о знакомстве Мажора с Ритой, героиней Линды Лапиньш. Теперь ей предстоит выдержать притирку с дочерью Мажора, колючим подростком Соней в исполнении Виталии Корниенко — такой же проницательной и изобретательной, как и её отец. Отношения Мажора и Риты стремительно развиваются, но она оказывается не той, за кого себя выдаёт. В образе талантливого афериста и главного противника героя на экране появится Кирилл Кяро.

Кроме того, в пятом сезоне «Мажора» появятся чемпион мира по боксу Николай Валуев, а также нападающий хоккейного клуба «Сочи» Даниил Сероух.

«Мажор-5»


«В новом сезоне мы хотели сохранить динамику, юмор и лёгкость, характерные для самых первых серий "Мажора", но при этом добавить брутальности, сделать историю более интригующей. Поэтому в продолжении герой предстаёт в двух ипостасях: успешного бизнесмена и тайного бойца за справедливость. У нас получилась стильная и понятная история про мужчину, который остаётся собой во чтобы то ни стало, про девушек, таящих в себе загадку, и про семьи, за которые надо бороться любой ценой», — говорит режиссер Сергей Пикалов.

Съёмки продолжения «Мажора» прошли в Сочи. Креативным продюсером выступил Максим Полинский, работающий над историей «Мажора» со второго сезона. Оператором-постановщиком выступает Сергей Авилов. Производством проекта занималась компания «Бар Продакшн» по оригинальному формату Продюсерской компании «Среда».
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№ 1
Игорь Федотов8   9.06.2026 - 17:38
Бросил после второго фильма, ни капли не жалею. читать далее>>
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Павел Прилучный создаст подпольное агентство добрых дел 4 июля фотографии
Павел Прилучный создаст подпольное агентство добрых дел 4 июля фотографии
Павел Прилучный создаст подпольное агентство добрых дел 4 июля фотографии
Павел Прилучный создаст подпольное агентство добрых дел 4 июля фотографии
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