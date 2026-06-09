Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Премьера военного детектива «Аллигатор» с Павлом Трубинером и Ольгой Ломоносовой состоится 22 июня

9 июня
2026 год

Новости кино >>
9 июня 2026
Премьера военного детектива «Аллигатор» с Павлом Трубинером и Ольгой Ломоносовой состоится 22 июня на Первом, сообщает пресс-служба телеканала. Проект совместного производства России и Казахстана снял режиссер Виталий Воробьёв.

Премьера военного детектива «Аллигатор» с Павлом Трубинером и Ольгой Ломоносовой состоится 22 июня
фото: пресс-служба Первого канала

Сериал снят на основе исторических событий. Создатели фильма и съёмочная группа изучали фото и видеоматериалы, мемуары, письма в музеях и архивах Казахстана и России. К работе над фильмом были привлечены военные историки и консультанты как с российской, так и с казахской стороны. «Аллигатор» – переплетение шпионского детектива, криминальной драмы и военного боевика».

Действие фильма разворачивается в Алма-Ате (сейчас Алматы) в 1943 году. В город эвакуировали сотни заводов и больше миллиона человек – предприятия работали круглосуточно, снабжая фронт оружием. Но вместе с эвакуированными сюда хлынули банды: карманники, домушники, целые преступные группировки, воспользовавшиеся хаосом. Алма-Ата превратилась в криминальную столицу СССР. Одновременно активизировались немецкие агенты, готовившие подрывы на промышленных объектах.

В эпицентре этого хаоса оказываются майор контрразведки Борис Стариков (Павел Трубинер) и следователь-криминалист капитан Вадим Турчин (Александр Мохов), командированные из Москвы. Формально – для усиления местного отдела по борьбе с бандитизмом, возглавляемым Амиром Садыковым (Еркен Губашев). В действительности они с головой уходят в расследование убийства директора оборонного завода, выходят на след банды, скупающей оружие у дезертиров, и вскоре понимают, что за всем этим стоит разветвлённая сеть диверсантов, которую возглавляет «Аллигатор» (в криминальном словаре «Аллигатор» – это преступник, способный на всё). Ситуацию накаляет прошлое Старикова – его бывшая возлюбленная (Ольга Ломоносова) оказывается в центре событий, а подозрение падает на ближайшее окружение самих офицеров.

Премьера военного детектива «Аллигатор» с Павлом Трубинером и Ольгой Ломоносовой состоится 22 июня
фото: пресс-служба Первого канала

«Об Алма-Ате того времени практически ничего не снимали. А между тем в Казахстан эвакуировали тысячи людей и целые заводы. Вместе с ними в республику хлынули банды со всего Союза – из Москвы, Одессы, Киева. Они поделили город и взялись за грабежи. Добавились к этому и немецкие диверсанты: их привлекли природные ресурсы и стратегические предприятия. Главные герои, майор контрразведки и его помощник, приезжают из Москвы, и сюжет строится вокруг борьбы с бандитизмом и вражеской агентурой. Нам важно было глубоко погрузиться в быт того времени. Мы узнали, что, несмотря на богатство края, люди жили очень бедно и скученно. Казахские семьи принимали русских, татар, литовцев, латышей, украинцев – это по-настоящему интернациональная история», — говорит постановщик.

Для достоверности съемки прошли в трех локациях: в Алматы, Москве и Калуге, где центральные улицы на несколько дней превратились в столицу Казахстана 1940-х.

«Мой герой – контрразведчик, который приезжает в Алма-Ату расследовать дело о банде. Мы снимали в прекрасных декорациях, воссоздающих Алма-Ату 1940-х годов, как и в самом Казахстане – в горах. Конечно, кино — такое дело, заранее нельзя сказать, получится ли оно хорошим, но мы приложили все усилия, старались, чтобы зрителю понравилось», — отмечает Павел Трубинер.

Алматы того времени называют советским Голливудом – в те годы здесь производили 80 процентов советских кинофильмов. Герои «Аллигатора», ведущие расследование во многих точках столицы, попадают на съёмочную площадку «Ивана Грозного», где «вживую» встречают актеров Михаила Жарова (Антон Юрьев), Людмилу Целиковскую (Дарья Позднякова) и Николая Черкасова (Денис Бондаренко), а также режиссера Сергея Эйзенштейна (Константин Карасик).

В сериале также сыграли Александр Дьяченко, Алексей Вертков, Айдана Елемес, Алихан Карибаев, Татьяна Догилева, Дмитрий Астрахан, Меруерт Утекешева и другие.
версия для печати

обсуждение >>
№ 5
Юлия Юрьевна Казань   10.06.2026 - 20:33
Почему премьера? Я этот фильм посмотрела где-то полгода назад, если не больше. Или его по ТВ еще не показывали? Я то смотрела на онлайн - платформе. читать далее>>
№ 4
Natalia Talia   10.06.2026 - 18:34
Дежавю... Где-то мы их вместе уже видели в военной форме, и там концовка была жутко комичная... читать далее>>
№ 3
владимир казёнов   10.06.2026 - 18:13
Неплохо,но на один раз. читать далее>>
№ 2
Ив. Васильев   9.06.2026 - 20:59
Премьера год назад была, 9 мая.. читать далее>>
№ 1
Илона_Земляничная   9.06.2026 - 20:55
Согласна с Трубинером, сказать что кино "хорошее" заранее нельзя, надо только посмотреть а потом уже оценивать. читать далее>>
Всего сообщений: 5
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Игорь Петренко, Павел Трубинер и Екатерина Вилкова снимаются в приквеле «Банды Зиг Заг»
«Банда ЗИГ ЗАГ»: Ну что, старшой, окропим снежок красненьким?
Поиск по меткам
Первый канал
персоны
Дмитрий АстраханДенис БондаренкоАлексей ВертковВиталий ВоробьёвЕркен ГубашевТатьяна ДогилеваАлександр ДьяченкоКонстантин КарасикОльга ЛомоносоваАлександр МоховДарья ПоздняковаПавел ТрубинерМеруерт УтекешеваАнтон Юрьев
фильмы
Аллигатор

фотографии >>
Премьера военного детектива «Аллигатор» с Павлом Трубинером и Ольгой Ломоносовой состоится 22 июня фотографии
Премьера военного детектива «Аллигатор» с Павлом Трубинером и Ольгой Ломоносовой состоится 22 июня фотографии
Премьера военного детектива «Аллигатор» с Павлом Трубинером и Ольгой Ломоносовой состоится 22 июня фотографии
Премьера военного детектива «Аллигатор» с Павлом Трубинером и Ольгой Ломоносовой состоится 22 июня фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Людмила Чурсина
10 июня ушла из жизни актриса Людмила Чурсина.
Лариса Хорошилова
9 июня ушла из жизни актриса Лариса Хорошилова.

День рождения >>

Олег Видов
Елена Головизина
Анна Гуляренко
Андрей Дидик
Анда Зайце
Евгения Крюкова
Владимир Мишуков
Нина Тимофеева
Алексей Чернов
Джошуа Джексон
Питер Динклэйдж
Шайа ЛаБаф
Хью Лори
Ричард Тодд
Джин Уайлдер
Чад Эверетт
все родившиеся 11 июня >>

Афиша кино >>

Мульт в кино. Выпуск №196. Летние небылицы
Россия, 2026
Безумный Пьеро
драма, криминальный фильм, мелодрама, экранизация
Франция, Италия, 1965
Фейерверки днём
драма, комедия
Россия, 2025
Иллюзия убийства
детектив, триллер
Доминиканская Республика, Испания, 2025
Холоп-3
комедия
Россия, 2026
Ателье колдовских колпаков
драма, научная фантастика, фэнтези
Япония, 2026
Зверолюция
комедия, научная фантастика, семейное кино
Испания, 2026
Цена вершины
спортивный фильм
Австрия, США, 2025
Школа магических зверей. Хранители чуда
приключения, семейное кино, фэнтези
Германия, 2025
Зеркала. Пожиратели душ
мистика, триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2025
Кассандра
драма, мистика, триллер
Киргизия, 2026
Крик: Возвращение убийцы
триллер, фильм ужасов
США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?