Премьера военного детектива «Аллигатор» с Павлом Трубинером и Ольгой Ломоносовой состоится 22 июня

Сериал снят на основе исторических событий. Создатели фильма и съёмочная группа изучали фото и видеоматериалы, мемуары, письма в музеях и архивах Казахстана и России. К работе над фильмом были привлечены военные историки и консультанты как с российской, так и с казахской стороны. «Аллигатор» – переплетение шпионского детектива, криминальной драмы и военного боевика».
Действие фильма разворачивается в Алма-Ате (сейчас Алматы) в 1943 году. В город эвакуировали сотни заводов и больше миллиона человек – предприятия работали круглосуточно, снабжая фронт оружием. Но вместе с эвакуированными сюда хлынули банды: карманники, домушники, целые преступные группировки, воспользовавшиеся хаосом. Алма-Ата превратилась в криминальную столицу СССР. Одновременно активизировались немецкие агенты, готовившие подрывы на промышленных объектах.
В эпицентре этого хаоса оказываются майор контрразведки Борис Стариков (Павел Трубинер) и следователь-криминалист капитан Вадим Турчин (Александр Мохов), командированные из Москвы. Формально – для усиления местного отдела по борьбе с бандитизмом, возглавляемым Амиром Садыковым (Еркен Губашев). В действительности они с головой уходят в расследование убийства директора оборонного завода, выходят на след банды, скупающей оружие у дезертиров, и вскоре понимают, что за всем этим стоит разветвлённая сеть диверсантов, которую возглавляет «Аллигатор» (в криминальном словаре «Аллигатор» – это преступник, способный на всё). Ситуацию накаляет прошлое Старикова – его бывшая возлюбленная (Ольга Ломоносова) оказывается в центре событий, а подозрение падает на ближайшее окружение самих офицеров.
фото: пресс-служба Первого канала
«Об Алма-Ате того времени практически ничего не снимали. А между тем в Казахстан эвакуировали тысячи людей и целые заводы. Вместе с ними в республику хлынули банды со всего Союза – из Москвы, Одессы, Киева. Они поделили город и взялись за грабежи. Добавились к этому и немецкие диверсанты: их привлекли природные ресурсы и стратегические предприятия. Главные герои, майор контрразведки и его помощник, приезжают из Москвы, и сюжет строится вокруг борьбы с бандитизмом и вражеской агентурой. Нам важно было глубоко погрузиться в быт того времени. Мы узнали, что, несмотря на богатство края, люди жили очень бедно и скученно. Казахские семьи принимали русских, татар, литовцев, латышей, украинцев – это по-настоящему интернациональная история», — говорит постановщик.
Для достоверности съемки прошли в трех локациях: в Алматы, Москве и Калуге, где центральные улицы на несколько дней превратились в столицу Казахстана 1940-х.
«Мой герой – контрразведчик, который приезжает в Алма-Ату расследовать дело о банде. Мы снимали в прекрасных декорациях, воссоздающих Алма-Ату 1940-х годов, как и в самом Казахстане – в горах. Конечно, кино — такое дело, заранее нельзя сказать, получится ли оно хорошим, но мы приложили все усилия, старались, чтобы зрителю понравилось», — отмечает Павел Трубинер.
Алматы того времени называют советским Голливудом – в те годы здесь производили 80 процентов советских кинофильмов. Герои «Аллигатора», ведущие расследование во многих точках столицы, попадают на съёмочную площадку «Ивана Грозного», где «вживую» встречают актеров Михаила Жарова (Антон Юрьев), Людмилу Целиковскую (Дарья Позднякова) и Николая Черкасова (Денис Бондаренко), а также режиссера Сергея Эйзенштейна (Константин Карасик).
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