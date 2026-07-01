Холдинг ON Медиа запускает программу поддержки студентов ВГИК

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Рецензии на фильмы «Дьявол носит Prada 2»: Не пытайтесь (по)кинуть глянец Ностальгическое, но актуальное продолжение хита 2000-х

Новости кино Медицинские страсти, говорящие с призраками и экранизация Стругацких: главные трейлеры за неделю А ещё уличные гонки, загадочный антигерой и снова Миядзаки

Новости кино Милли Бобби Браун и Дэвид Харбор вновь станут семьей Они сыграют отца и дочь в шпионском триллере

Спутник телезрителя «Достать ножи»: Острый на язык фильм про глуповатого детектива 30 июня, 23:35, РЕН ТВ