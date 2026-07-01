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Холдинг ON Медиа запускает программу поддержки студентов ВГИК

1 июля
2026 год

Новости кино >>
1 июля 2026
Всероссийский государственный университет кинематографии имени Герасимова (ВГИК) и холдинг ON Медиа объявили о запуске программы поддержки студентов первой киношколы страны.

Холдинг ON Медиа запускает программу поддержки студентов ВГИК
фото: vgik.ru

Соглашение медиахолдинга и вуза предусматривает три направления сотрудничества. Первое – финансовая поддержка экранизации лучших студенческих работ. Университет планирует каждый год выпускать 15 фильмов: три игровых полных метра, шесть документальных и шесть анимационных. Ежегодно ON Медиа будет выделять 75 млн рублей на производство 3-5 проектов. Отбор наиболее талантливых дипломных работ, достойных финансирования, будет проводить экспертный совет ВГИК с участием продюсеров ON Медиа.

«Индустрия знает немало примеров того, как даже учебные проекты становились заметным событием. В начале пути особенно важна поддержка профессионалов, поэтому мы как производитель разножанрового контента выстраиваем партнерство со ВГИКом в нескольких направлениях. Для ON Медиа это еще и инвестиция в будущее, ведь многие из сегодняшних студентов имеют все шансы стать важной частью индустрии завтра, и никто из них не должен остаться без внимания. В этом наши цели с главным кинематографическим вузом страны совпадают», — отмечает генеральный директор холдинга ON Медиа Софья Митрофанова.

Программа финансирования студенческих проектов создана по результатам совместной работы над фильмом «Коммерсант» с Александром Петровым в главной роли. Этот студенческий дебютный полнометражный фильм, который сняли режиссеры Никита и Федор Кравчук, был запущен в производство с помощью выделенной вузу субсидии Минкультуры. Картина вышла в прокат в апреле 2026 года при поддержке ON Медиа и собрала в кинотеатрах 496 млн рублей, что в разы превысило производственный бюджет проекта. Теперь медиахолдинг будет заниматься поддержкой кинодебютов ВГИК в системном порядке. Так, в этом году поддержку ON Медиа уже получили три будущих фильма: «Только никому не говори» режиссера Дмитрия Кондратенко, «Сосед напротив» режиссера Егора Щиренко и «Наш двор» режиссера Саида-Магомеда Хасаева (все названия — рабочие).

Второе направление работы – именные стипендии, которые предназначены для студентов актерской мастерской Веры Алентовой и Юлии Меньшовой. Помимо регулярных стипендий сформирован премиальный фонд в размере 500 тыс. рублей: раз в семестр мастер курса будет распределять его между тремя наиболее перспективными студентами мастерской. Новая стипендиальная программа развивается в дополнение к уже действующей, которую учредил онлайн-кинотеатр КИОН в 2021 году. Именные стипендии от КИОН продолжают получать десять студентов четырех специальностей (драматург (сценарист), режиссер кино и телевидения, кинооператор, художник кино и телевидения). Наконец, ON Медиа выступит партнером двух ключевых международных студенческих событий ВГИК, запланированных на этот год: IV Международный студенческий фестиваль-конкурс спектаклей «Точка А» и 46-й Международный фестиваль ВГИК.
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