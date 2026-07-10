Телепремьера «Истории его служанки» с Матвеем Лыковым и Миланой Бру состоится 13 июля

Действие разворачивается в XIX веке. В Москву возвращается молодой граф Николай Шереметьев (Матвей Лыков) — завидный холостяк, появление которого мгновенно привлекает внимание всего высшего света. Матери строят планы, дочери мечтают заполучить богатого жениха, а сплетни множатся быстрее приглашений на приемы. Тем временем семья Авериных оказывается на грани краха: отец семейства крупно проигрывается в карты, и этот долг грозит лишить их имения и будущего. Анна (Милана Бру), старшая дочь, неожиданно оказывается перед выбором, к которому ее не готовили ни происхождение, ни воспитание: чтобы спасти семью от окончательного разорения, она становится служанкой в доме графа Шереметьева, которому задолжал отец. Для Николая это всего лишь дело принципа, но упрямая, искренняя и совершенно не похожая на девушек его круга Анна постепенно занимает мысли графа. В доме, где каждый по-своему мечтает о любви, история главных героев начинается как случайность — и слишком быстро становится чем-то большим, чем просто сделка.
«Мне довольно легко понимать своего героя. Я вырос на русской классической литературе, и такие характеры, такие переживания мне очень знакомы. Воспитание и хорошее образование всегда были для меня своего рода компасом. Мне близка среда, где ценится культура, знания, где люди свободно говорят на нескольких языках. Для меня это и сегодня совершенно естественная часть жизни. И, мне кажется, у нас с ним похожее чувство юмора. По крайней мере, мне хочется в это верить. Тем более что сценаристы на славу постарались и наделили моего героя довольно тонким и живым юмором. А вот в чем мы точно разные — это в том, что я, наверное, все-таки легче отношусь к жизни и быстрее позволяю себе проявлять эмоции. Мой герой — намного более сдержанный человек», — рассказывает Матвей Лыков.
Параллельно разворачиваются и другие линии: нежная и трогательная история первой любви между младшим братом Анны Романом (Михаил Сотников) и дочерью богатых соседей Спицыных (Ольга Ломоносова и Илья Носков) — Юлией (Вероника Журавлёва), а также сложные отношения родителей Анны — Елены (Екатерина Гусева) и Ильи (Виктор Васильев) Авериных, чей брак балансирует на грани краха, но все еще хранит тлеющую искру.
фото: пресс-службы Иви и START
«Историческая картина — это всегда подарок для актрисы. Это возможность прожить другую эпоху, почувствовать ее дыхание, ее ритм, ее внутреннюю правду. Это большая ответственность и одновременно вдохновение. Я люблю стиль ампир в искусстве, в архитектуре, в оформлении интерьера и в костюме — он помогает войти в образ, меняет пластику, жесты, интонацию. Когда время задает стиль, это объединяет команду, требуя внимания к деталям. Меня особенно тронула семейная история, лежащая в основе проекта. Как ни странно, ее проблематика совершенно не отличается от современной. Люди не меняются: сто, двести, триста лет назад — и сегодня — мы сталкиваемся с теми же трудностями, проживаем те же чувства, испытываем те же эмоции. Моя героиня — любящая жена и мать, хранительница домашнего очага, но и не без перчинки! Сочетает в себе долготерпение, всепрощение и любовь, но при этом позволяет себе небольшие вольности в силу своей привлекательной натуры и легкого, ироничного характера. Я уверена, что у нас получилась история, которая никого не оставит равнодушным. Несмотря на прошедшие столетия, мы все так же любим, ошибаемся, прощаем и продолжаем верить, надеяться и любить», — говорит Екатерина Гусева.
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