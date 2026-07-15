Марина Васильева и Тимофей Трибунцев распутают дело о похищении ребенка 24 июля

По сюжету капитан МВД Аглая Мезенцева (Васильева) и следователь Всеволод Косинский (Трибунцев), один из лучших специалистов по розыску детей, распутывают дело о пропавшем пятилетнем внуке всемирно известного дирижера Марка Кречетова (Ваха). Ребенок таинственно исчез во время прогулки с няней, а сама женщина получила удар по голове и потеряла память. Под подозрение попадают буквально все члены семьи Кречетовых и Косинский не жалеет никого ради достижения результата. Аглая не приемлет методов Косинского, но тем не менее становится его лучшей ученицей. Чем больше Аглая распутывает клубок сложных семейных отношений и финансовых махинаций в семье Кречетовых, тем больше ей приходится жертвовать – своим спокойствием, карьерой, жизнями и чувствами других людей. И даже поставить под удар своего, еще не родившегося ребенка.
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