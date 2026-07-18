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Дженна Ортега и Роуз Бирн поборются за место в олимпийской сборной по гимнастике

18 июля
2026 год

Новости кино >>
18 июля 2026
Дженна Ортега и Роуз Бирн сыграют в спортивной драме Nasty, сообщает Variety.


За постановку ленты возьмется режиссер фильма «Я бы тебя пнула, если бы могла» Мэри Бронштейн, за сценарий, вошедший в «Черный список» лучших неопубликованных текстов, отвечает дебютант Изабелла Ярош. Среди продюсеров числится студия Марго Робби LuckyChap. Съемки начнутся осенью. Картину выпустит Clockwork, новое подразделениее Warner Bros.

Зрителей ожидает рассказ о талантливой гимнастке (Ортега), которая борется за место в олимпийской сборной по гимнастике и понимает, что ее главный соперник — собственный тренер (Бирн).
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№ 2
Макс Милиан   19.07.2026 - 17:31
... "Троя", "Астрал", "Мария-Антуанетта", "28 недель спустя" - отличные комедии с ней, да) Актриса она разноплановая, справится. читать далее>>
№ 1
Ольга Весёлая (Казань)   19.07.2026 - 17:19
Роуз Бирн в роли тренера-антагониста это реально неожиданный выбор - она обычно в комедиях, и вот этот разворот в напряженную спортивную драму хочется увидеть просто из любопытства, как она с этим справится. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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