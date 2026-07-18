Дженна Ортега и Роуз Бирн поборются за место в олимпийской сборной по гимнастике

Дженна Ортега
и Роуз Бирн
сыграют в спортивной драме Nasty, сообщает Variety
.
За постановку ленты возьмется режиссер фильма «Я бы тебя пнула, если бы могла
» Мэри Бронштейн
, за сценарий, вошедший в «Черный список» лучших неопубликованных текстов, отвечает дебютант Изабелла Ярош. Среди продюсеров числится студия Марго Робби
LuckyChap. Съемки начнутся осенью. Картину выпустит Clockwork, новое подразделениее Warner Bros.
Зрителей ожидает рассказ о талантливой гимнастке (Ортега), которая борется за место в олимпийской сборной по гимнастике и понимает, что ее главный соперник — собственный тренер (Бирн).
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