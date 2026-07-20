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Евгения Дмитриева, Павел Табаков и Светлана Иванова снимаются в криминальной драме «Горничная»

20 июля
2026 год

Новости кино >>
20 июля 2026
Okko совместно с компанией «Место силы» и продюсерским центром Originals Production приступил к съёмкам 8-серийной криминальной драмы «Горничная». Главную роль в проекте сыграет молодая казахстанская актриса Акбота Абдибек, для которой участие в сериале «Горничная» станет второй работой в карьере. Также роли в сериале исполнят Павел Табаков, Светлана Иванова, Камилла Нуралиева, Ян Гэ, Евгения Дмитриева, Александра Киселёва, Азамат Нигманов и другие, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Евгения Дмитриева, Павел Табаков и Светлана Иванова снимаются в криминальной драме «Горничная»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

После четырёх лет борьбы за выживание мигрантка из Кыргызстана Айколь (Акбота Абдибек) наконец получает работу горничной в роскошном отеле, но в первый же день её маленького сына Саина (Нурэл Барпиев) похищают с целью выкупа, приняв по ошибке за наследника китайских миллиардеров. Пытаясь вернуть ребёнка, Айколь оказывается втянута в цепь событий, где переплетаются интересы преступников, давление обстоятельств и чужие тайны. Она узнаёт, что похитители требуют обменять сына на настоящего наследника из богатой семьи. Ради спасения Саина мать вынуждена в одиночку разоблачить подпольное казино и сеть трудового рабства и вступить в борьбу с людьми, для которых человеческая жизнь ничего не стоит.

«Эта история — безусловно, детектив и драма, но меня в ней зацепило исследование разных женских судеб, которые развиваются совсем рядом друг с другом, но в таком разном ключе. Для меня это возможность исследовать то, как проявляется женская сила в разных жизненных обстоятельствах, что заставляет женщину перестать быть жертвой и взять судьбу в свои руки, и что будет, если сил и решимости не хватит. Очень ценно, что эта история написана женщиной и оказалась в женских режиссерских руках. Мне кажется, что получится не только остросюжетно, но и очень глубоко», — отмечает Светлана Иванова.

Автором сценария и режиссёром нового сериала стала Инкар Есмагамбетова, окончившая в 2024 году мастерскую Владимира Меньшова во ВГИКе, в том же году Инкар приняла участие в проекте «5 пилотов для Okko»: её работа «Чужая» вошла в пятёрку финалистов, обойдя сотни претендентов. Победителем конкурса тогда стал детективный триллер «Как приручить лису». Спустя два года Инкар возвращается на платформу уже с полноценным проектом — восьмисерийной «Горничной».

Евгения Дмитриева, Павел Табаков и Светлана Иванова снимаются в криминальной драме «Горничная»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

«Главная мысль истории заключается в том, что независимо от социального статуса или происхождения люди одинаково переживают боль, страх, любовь и радость. Нас часто разделяют границы, деньги, документы и предрассудки, но перед лицом беды все становятся равными. Я надеюсь, что зрителей ждет не только захватывающее жанровое кино, но и эмоциональная история, которая заставит задуматься о том, насколько условны границы между людьми, и напомнит, что человечность всегда важнее статуса и происхождения», — говорит Инкар Есмагамбетова.

Вместе с режиссёром и автором сценария Инкар Есмагамбетовой над сериалом будут работать оператор Никита Городниченко и художник-постановщик Юлия Ульрих. Продюсерами проекта выступят Александр Сысоев, Сергей Шишкин и Гавриил Гордеев.
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Евгения Дмитриева, Павел Табаков и Светлана Иванова снимаются в криминальной драме «Горничная» фотографии
Евгения Дмитриева, Павел Табаков и Светлана Иванова снимаются в криминальной драме «Горничная» фотографии
Евгения Дмитриева, Павел Табаков и Светлана Иванова снимаются в криминальной драме «Горничная» фотографии
Евгения Дмитриева, Павел Табаков и Светлана Иванова снимаются в криминальной драме «Горничная» фотографии
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