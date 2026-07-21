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Павел Деревянко, Александр Метелкин и Ида Галич познакомятся в «Котом в сапогах»

21 июля
2026 год

Новости кино >>
21 июля 2026
Началось производство полнометражного художественного фильма «Кот в сапогах. Новые приключения». В семейном фэнтези по мотивам классической сказки Шарля Перро сыграют Павел Деревянко, Александр Метелкин, Ида Галич, Артем Сарибеков, Ольга Сухарева, Макар Полевой и другие. Старт съемок запланирован на лето или осень, а кинотеатральный релиз намечен на 2027 год. За производство отвечают кинокомпания «Берг Саунд» и компания XOVP. Проект реализуется при поддержке холдинга Национальная Медиа Группа и Art Pictures Distribution, сообщает пресс-служба компании.

Павел Деревянко, Александр Метелкин и Ида Галич познакомятся в «Котом в сапогах»
фото: Art Pictures Distribution

Сюжет игровой ленты развернется вокруг Андрея, который стремится спасти унаследованный им театр. Чтобы реализовать мечту, он решает собрать вокруг себя талантливых детей для постановки грандиозного мюзикла. Однако не все в городе поддерживают его задумку, и на пути к достижению цели у Андрея появляется неожиданный помощник — наглый и обаятельный Кот в сапогах. В отличие от традиционных экранизаций, фильм «Кот в сапогах. Новые приключения» переносит сказочного героя в современный реальный мир. Здесь Кот не просто волшебный помощник, а самостоятельный, харизматичный и весьма прагматичный персонаж, чье появление становится отправной точкой для цепи событий, меняющих жизни людей.

Режиссерское кресло займет Ирина Обидова. Продюсерами фильма выступают Джульетта Погосова и Андрей Гуркин. Сценарий написан Валентиной Филиппенко, Михаилом Погосовым и Сергеем Калужановым.

«Это не просто новое прочтение мировой классики, а по‑настоящему оригинальный фильм, объединяющий передовые технологичные съемки, динамичный сюжет и множество захватывающих трюковых сцен. Ключевой составляющей проекта является совершенно новый формат большого музыкального фильма для российской индустрии. В нем будут использованы известные и всеми любимые композиции последних десятилетий. Главным лейтмотивом картины служит важность сохранения семейных традиций, передающихся из поколения в поколение, и ценностей, существующих в нашем обществе в целом», — комментирует сценарист картины Михаил Погосов.

Компания XOVP отвечает за анимацию главного героя и обеспечивает проведение съемок на LED-экранах с интеграцией ИИ-технологий. «В этом проекте мы будем использовать весь спектр современных инструментов для создания визуального ряда. Часть музыкальных номеров будут реализованы с помощью технологии Virtual Production — In Camera VFX. Дизайн и сеттинг которых создадут художники нашей компании XOVP, совместно с самыми передовыми возможностями искусственного интеллекта. Также мы планируем применить новый подход к созданию самого персонажа — Кота в сапогах», — сообщает продюсер Андрей Гуркин.

Прокатчиком картины выступит НМГ Кинопрокат, дистрибьютором цифровых и телевизионных прав, а также зарубежным дистрибьютором станет Art Pictures Distribution.
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