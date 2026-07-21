Павел Деревянко, Александр Метелкин и Ида Галич познакомятся в «Котом в сапогах»

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IV Международный фестиваль «Африка. Вместе в будущее» пройдет в октябре сразу в Москве и Петербурге

21 июля

Фестиваль вертикальных сериалов REALIST объявил победителей

Смотр прошел с 10 по 20 июля в Москве, а также в онлайн-формате на платформе Chill