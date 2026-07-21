Павел Деревянко, Александр Метелкин и Ида Галич познакомятся в «Котом в сапогах»

Сюжет игровой ленты развернется вокруг Андрея, который стремится спасти унаследованный им театр. Чтобы реализовать мечту, он решает собрать вокруг себя талантливых детей для постановки грандиозного мюзикла. Однако не все в городе поддерживают его задумку, и на пути к достижению цели у Андрея появляется неожиданный помощник — наглый и обаятельный Кот в сапогах. В отличие от традиционных экранизаций, фильм «Кот в сапогах. Новые приключения» переносит сказочного героя в современный реальный мир. Здесь Кот не просто волшебный помощник, а самостоятельный, харизматичный и весьма прагматичный персонаж, чье появление становится отправной точкой для цепи событий, меняющих жизни людей.
«Это не просто новое прочтение мировой классики, а по‑настоящему оригинальный фильм, объединяющий передовые технологичные съемки, динамичный сюжет и множество захватывающих трюковых сцен. Ключевой составляющей проекта является совершенно новый формат большого музыкального фильма для российской индустрии. В нем будут использованы известные и всеми любимые композиции последних десятилетий. Главным лейтмотивом картины служит важность сохранения семейных традиций, передающихся из поколения в поколение, и ценностей, существующих в нашем обществе в целом», — комментирует сценарист картины Михаил Погосов.
Компания XOVP отвечает за анимацию главного героя и обеспечивает проведение съемок на LED-экранах с интеграцией ИИ-технологий. «В этом проекте мы будем использовать весь спектр современных инструментов для создания визуального ряда. Часть музыкальных номеров будут реализованы с помощью технологии Virtual Production — In Camera VFX. Дизайн и сеттинг которых создадут художники нашей компании XOVP, совместно с самыми передовыми возможностями искусственного интеллекта. Также мы планируем применить новый подход к созданию самого персонажа — Кота в сапогах», — сообщает продюсер Андрей Гуркин.
Прокатчиком картины выступит НМГ Кинопрокат, дистрибьютором цифровых и телевизионных прав, а также зарубежным дистрибьютором станет Art Pictures Distribution.
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