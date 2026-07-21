IV Международный фестиваль «Африка. Вместе в будущее» пройдет в октябре сразу в Москве и Петербурге

Международный фестиваль африканской культуры и кино «Африка. Вместе в будущее», который состоится в этом году в четвертый раз, расширяет свою программу и географию. Впервые смотр пройдет сразу в двух городах: с 7 по 15 октября в Москве и с 12 по 15 октября в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба события.
фото: пресс-служба смотра
В столице площадками кинопрограммы станут Инженерный корпус Государственной Третьяковской галереи и легендарный кинотеатр «Иллюзион», а в Санкт-Петербурге показы и специальные события пройдут в кинозале «Ленфильма».
Одним из ключевых событий фестиваля в этом году станет уникальная выставка современного африканского искусства в Государственном музее Востока. Впервые в Москве в едином проекте будут представлены ключевые фигуры, чьи художественные практики выходят за рамки традиционных нарративов об Африке и показывают континент изнутри. Экспозиция «Искусство Африки сегодня» объединит произведения художников из разных стран Африки, работающих с живописью, фотографией, текстилем, бронзовой скульптурой и инсталляцией. Выставка будет работать с 9 октября по 1 ноября.
Фестиваль ежегодно представляет масштабную кинопрограмму, в которую входят громкие российские премьеры современных африканских фильмов, демонстрирующих все жанровое и тематическое многообразие кинематографа континента. Особое место в программе займет ретроспектива Усмана Сембена — классика мирового кино, которого по праву называют «отцом африканского кинематографа». Ретроспектива подготовлена совместно с Госфильмофондом России и позволит российским зрителям увидеть ключевые произведения режиссера, оказавшего огромное влияние на развитие мирового авторского кино. Представит программу сын режиссера Алан Сембен, он также прочитает лекцию о наследии отца. Показы и лекция пройдут в кинотеатре «Иллюзион».
фото: пресс-служба смотра
«Когда мы запускали фестиваль четыре года назад, нам хотелось показать российскому зрителю Африку, которую редко можно увидеть на экране. Это невероятно богатый и разнообразный континент с мощной кинематографической традицией, ярким современным искусством, музыкой, модой и огромным количеством талантливых авторов, о которых здесь пока знают совсем немного. Сегодня Россия и страны Африки все активнее развивают партнерские отношения, и культура становится тем пространством, где рождается настоящее взаимопонимание между людьми. Каждый год мы видим, как после показов рождаются разговоры, новые знакомства, творческие проекты и идеи для сотрудничества. Именно поэтому для нас так важно, что фестиваль продолжает развиваться и впервые пройдет сразу в Москве и Санкт-Петербурге. Мы надеемся, что еще больше зрителей смогут открыть для себя современную Африку — живую, многогранную, талантливую и удивительно близкую нам в своем стремлении говорить на языке искусства», — отмечает генеральный продюсер фестиваля Анна Штиль.
Фестиваль также представит насыщенную публичную программу: круглые столы, лекции, паблик-токи и открытые дискуссии с участием кинематографистов, исследователей, культурных деятелей и представителей креативных индустрий России и стран Африки.
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