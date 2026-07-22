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Ангелина Стречина и Баста сыграют в киноадаптации подкаста «ХРУМ или Сказочный детектив»

22 июля
2026 год

Новости кино >>
22 июля 2026
Режиссер Игорь Волошин снимет сказочный детектив «ХРУМ» по подкасту, созданному творческим коллективом Детского радио. Согласно пресс-службе «Газпром-Медиа Холдинга», отвечающего за производство фильма в партнерстве с «Первым каналом», роль сказочного полицейского Добрыни будет озвучена Бастой, а компанию музыканту составят Ангелина Стречина, Мирон Проворов и Сильвия Дадалян.

Ангелина Стречина и Баста сыграют в киноадаптации подкаста «ХРУМ или Сказочный детектив»
фото: пресс-служба «Газпром-Медиа Холдинга»

Сценаристом ленты выступает Пётр Воскресенский, а соинвесторами и дистрибьюторами — Первый канал, кинокомпания «Централ Партнершип» и радиохолдинг ГПМ Радио. Старт съемок намечен на ближайший август.

«ХРУМ или Сказочный детектив» выходит в эфир Детского радио с 2016 года, на сегодня вышло более 150 выпусков. Подкаст удерживает лидерство в сегменте детского цифрового контента: только за 2025-й на стриминговых платформах было зафиксировано порядка 300 млн прослушиваний. По проекту издано четыре художественные книги («ХРУМ. Щелкунчик», «ХРУМ. Гусли-Самогуды», «ХРУМ. Гуси-Лебеди», «ХРУМ. Малахитовая Шкатулка») и поставлено три спектакля («ХРУМ или Сказочный переполох», «ХРУМ. Что случилось в Лукоморье», «ХРУМ. Хрустальная туфелька»).
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№ 2
Ольга Весёлая (Казань)   22.07.2026 - 13:40
Мои племяшки слушают этот подкаст уже года три, так что для меня новость немного запоздала - они, кажется, давно ждут экранизацию. читать далее>>
№ 1
Konstantin A (Нижний Новгород)   22.07.2026 - 13:32
Волошин снимает сказочный детектив - это неожиданный поворот от режиссёра Нирваны и Бесов, ждём-с, чем это обернётся для целевой аудитории лет шести. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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