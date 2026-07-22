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Юрий Стоянов вернулся к образу «Артиста с большой дороги»

22 июля
2026 год

Новости кино >>
22 июля 2026
В Москве стартовали съемки второго сезона комедии «Артист с большой дороги» с Юрием Стояновым. Как и в первом, в нем будет восемь серий. Режиссером продолжения сериала онлайн-кинотеатра START и телеканала «Россия» стал Сергей Малюгов, уточняет пресс-служба видеосервиса.

Юрий Стоянов вернулся к образу «Артиста с большой дороги»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра START

В первом сезоне вор-рецидивист по кличке Артист (Стоянов), выйдя из тюрьмы, пытался добраться до награбленного, которое спрятал в тайнике своего дома. Для этого ему пришлось перевоплотиться в очаровательную пожилую даму и устроиться няней к собственным внукам. В новых эпизодах персонажу Юрия Стоянова оказывается все сложнее скрывать свою тайну: кто-то копирует его стиль ограблений, и за Артистом начинается настоящая охота. Главного героя объявляют в розыск, что только осложняет его отношения с Татьяной и собственным сыном. А из Твери в Торжок приезжает опытный следователь (Владимир Майзингер), для которого поймать легендарного вора — дело всей жизни и венец карьеры. По словам режиссера Сергея Малюгова, «второй сезон обрел яркую детективную линию, новых персонажей, а также ряд комедийных и парадоксальных ситуаций, в которых оказались участники этой истории. Нам важно сохранить интонацию и настроение первого сезона, юмор, иронию и трогательность главного героя в исполнении замечательного Юрия Стоянова».

«Конечно, я не могу открывать никаких подробностей — это будет спойлером, но что останется неизменным: именно жизнь будет заставлять, я подчеркиваю, именно жизнь продолжит заставлять Артиста перевоплощаться в других людей, а не потому, что это приносит ему удовольствие. Будут ли во втором сезоне мои песни? Вот мы сейчас об этом как раз и думаем. Может, напишу новую. В этом проекте для меня очень ценен дуэт с Юрой Ицковым, совершенно потрясающим артистом с какой-то невероятной органикой, и на него так удобно в хорошем смысле слова опереться, оттолкнуться от него, в нем есть та самая правда», — поделился Юрий Стоянов.

Читать рецензию «Артист с большой дороги»: Здравствуйте, я ваш рецидивист
К своим ролям также вернулись Филипп Бледный, Анна Глаубэ, Наталья Щукина, Александр Самойленко и другие актеры. «Приятно вернуться к этому искрометному и доброму проекту, и, конечно же, к моему персонажу. Я думаю, что мне удастся больше почерпнуть каких-то тонкостей и приемов, которые использует Юрий Стоянов, потому что он глыба, виртуозный артист. Даже в моем возрасте, при условии, что я на сцене с четырех лет и за 34 года тоже накопил какой-то свой багаж, мне все равно хочется учиться у мастеров. Поэтому будет очень приятно с ним работать и узнать что-то новое. Так что да, есть определенный трепет и желание поработать вместе», — говорит Филипп Бледный.

«Мы должны были запускать второй сезон еще в 2024 году. Честно, я уже не надеялась, что запустимся. Я даже в шутку написала в соцсетях "ребят, можно не ждать". И буквально через три дня после этого поста, мой агент сказала, что все-таки проект планируют запускать. Это один из моих любимых сериалов — он идеален на любой возраст, от детей до дедушек и бабушек. "Артист с большой дороги" очень добрый, семейный и смешной, а какой у нас шикарный актерский состав — Стоянов, Ицков, Самойленко и другие! Будет очень много трогательных моментов, особенно во взаимоотношениях отцов и сыновей. А еще новые авантюрные приключения Артиста и его восхитительные перевоплощения», — рассказала Анна Глаубэ.
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Юрий Стоянов вернулся к образу «Артиста с большой дороги» фотографии
Юрий Стоянов вернулся к образу «Артиста с большой дороги» фотографии
Юрий Стоянов вернулся к образу «Артиста с большой дороги» фотографии
Юрий Стоянов вернулся к образу «Артиста с большой дороги» фотографии
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