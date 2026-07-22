Данила Якушев вместе с семьей уехал в деревню

Данила Якушев предстанет в образе современного Робинзона в фильме «Когда всё...», сообщает пресс-служба кинокомпании «Лана синема», отвечающей за производство картины.
фото: пресс-служба кинокомпании «Лана синема»
Это полнометражный режиссерский дебют Татьяны Жуковой, получившей премию «Золотой орел» за короткометражную ленту «А». Зрителей ожидает история успешного московского предпринимателя, который в одночасье теряет бизнес и квартиру, после чего вместе с семьей отправляется на поиски нового счастья в деревенский дом своей бабушки. Съемки проходят в реальном доме на левом берегу города Тутаев Ярославской области. Для исполнительницы главной женской роли Светланы Большаковой этот дом хранит особенные воспоминания: именно сюда она приезжала каждое лето в детстве. Теперь стены этого дома станут свидетелями драматической истории современного человека.
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