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Закончились съемки «Курьера» с Денисом Косиковым

23 июля
2026 год

Новости кино >>
23 июля 2026
В Москве завершились съемки новой экранизации повести Карена Шахназарова «Курьер». Выход фильма будет приурочен к 40-летию оригинальной картины, которое отмечается в 2027 году, уточняет пресс-служба компании «Амедиа Продакшн», отвечающей за производство киноадаптации совместно с «Кинотекой».

Закончились съемки «Курьера» с Денисом Косиковым
фото: пресс-служба компании «Амедиа Продакшн»

Это история о молодом человеке, который пытается найти свое место в мире, где никто не знает правильных ответов. история о взрослении, поиске себя и поколении, которое пытается обрести смысл и опору в мире неопределенности. Главный герой — 17-летний Иван в исполнении Дениса Косикова — тяжело переживает развод родителей (Ростислав Бершауэр и Анна Михалкова) и перестает доверять взрослым, которые сами не могут разобраться в своей жизни. Он саботирует ЕГЭ, уезжает в Москву и устраивается курьером. За несколько дней работы Иван успевает увидеть самые разные стороны жизни большого города — от роскошных квартир до тесных хостелов, от благополучных семей до людей, которые пытаются справиться с одиночеством и неопределенностью. Во время одной из доставок он знакомится с Катей (Александра Тихонова) — девушкой из обеспеченной семьи, за которую многие решения уже приняли родители (Филипп Янковский и Анастасия Немоляева). Между ними возникает симпатия, но вместе с ней и столкновение двух разных взглядов на будущее. Постепенно Иван начинает понимать, что у всех людей одни и те же проблемы, страхи и надежды.

Новая экранизация сохраняет главные темы повести Шахназарова — конфликт поколений, поиск собственного пути и попытку найти свое место в быстро меняющемся мире. При этом действие фильма перенесено в сегодняшнюю Москву, а история заговорит с новым поколением на его языке.

Закончились съемки «Курьера» с Денисом Косиковым
фото: пресс-служба компании «Амедиа Продакшн»

Продюсером картины выступил Георгий Малков, а режиссером — Илья Ермолов, который вместе с Михаилом Зубко написал сценарий. Малков «посмотрел "Курьера" в тринадцать лет в кино, и это во многом определило моё желание заниматься кино. И я счастлив, что спустя сорок лет и более 80 реализованных фильмов снимаю с прекрасной творческой командой собственную экранизацию повести Карена Шахназаров "Курьер". Что касается заочных скептиков, которые призывают "не трогать классику!": лучший ответ — присутствие Карена Георгиевича Шахназарова на первом съемочном дне. Он нам позволил "трогать" и благословил».

За время съемок герои оказались в совершенно разных пространствах столицы: от престижных жилых кварталов и панорам Москва-Сити до спальных районов, дворов, хостелов и мест, в которых собирается современная молодежь. В фильме также зрителя будет ожидать несколько звездных камео и фрагмент концерта композитора картины Андрея Катикова. Небольшую роль менеджера в офисе службы доставки, где Иван оформляется на работу курьером, исполнит сам режиссер новой адаптации Илья Ермолов. В одной из сцен на экране вновь появится тот самый брейк-данс — узнаваемый образ из картины 1986-го, переосмысленный в современном контексте в исполнении Олега Кирюшкина.
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