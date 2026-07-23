В основной конкурс 83-го Венецианского кинофестиваля включены фильмы Мартина Макдоны, Флориана Зеллера и Вернера Херцога

Объявлена программа 83-го Венецианского кинофестиваля, который пройдет со 2 по 12 сентября. Со списком участников можно ознакомиться на сайте
смотра.
фото: кадр из фильма «Дикая лошадь» / Searchlight Pictures
В основной конкурс включены картины «Чернила
» Дэнни Бойла
(в России выпустит «Амедиатека»), «Дикая лошадь
» Мартина Макдоны
, «Бункер
» Флориана Зеллера
, «Оглянись
» Хирокадзу Корээды
, «Это случится сегодня вечером
» Нанни Моретти
, «Компания
» Кэйси Аффлека
и «Чертов ублюдок
» Вернера Херцога
. За победу также поборются ленты «Прайм-тайм
» Лэнса Оппенхайма, «Немного света
» Али Асгари, «Возвращение в Буэнос-Айрес
» Марко Бечиса, «Хороший маленький солдатик
» Стефана Бризе
, «Огонь, который ты носишь внутри
» Эдоардо де Анджелиса
, «Неизвестная женщина
» Май Эль-Тухи
, «15/18 (Место исцеления)
» Седрика Кана
, «Возможная любовь
» Ли Чхан Дона
, «Информационный пузырь
» Андреа Паллаоро
, «Немного до полуночи
» Николя Паризе, «Посторонний
» Паоло Стрипполи
, «Мистер Нельсон, вы убивали людей?
» Синъи Цукамото
и скандально известный «Дау
».
Вне конкурса покажут неигровые ленты «Святая древесная пыль
» Виктора Косаковского
, «Империя
» Сергея Лозницы
, «Маск
» Алекса Гибни, «Дорога в Иерихон
» Амоса Гитаи
, «Пыль
» Цая Минляна
, «Изнутри наружу: Архитектура Петера Цумтора
» Вима Вендерса
, «Сюмэй — живое наследие кабуки
» Такаси Миикэ
, «Созданное любовью
» Расселла Кроу
, «Киногид извращенца по утопиям
» Софи Файнс
и «Мои нежелательные друзья: Часть II — Изгнание
» Джулии Локтев. Среди других премьер — «Основы философии
» Пола Шредера
, «Радость жизни
» Луки Гуаданьино
, «Пройдем через это, дорогие предки
» Лава Диаса
и «Место, чтобы быть
» Корнела Мундруцо
. Закроет фестиваль комедия Джованни Веронези
«Бог смеется
».
обсуждение >>