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В основной конкурс 83-го Венецианского кинофестиваля включены фильмы Мартина Макдоны, Флориана Зеллера и Вернера Херцога

23 июля
2026 год

Новости кино >>
23 июля 2026
Объявлена программа 83-го Венецианского кинофестиваля, который пройдет со 2 по 12 сентября. Со списком участников можно ознакомиться на сайте смотра.

Дикая лошадь (2026)
фото: кадр из фильма «Дикая лошадь» / Searchlight Pictures

В основной конкурс включены картины «Чернила» Дэнни Бойла (в России выпустит «Амедиатека»), «Дикая лошадь» Мартина Макдоны, «Бункер» Флориана Зеллера, «Оглянись» Хирокадзу Корээды, «Это случится сегодня вечером» Нанни Моретти, «Компания» Кэйси Аффлека и «Чертов ублюдок» Вернера Херцога. За победу также поборются ленты «Прайм-тайм» Лэнса Оппенхайма, «Немного света» Али Асгари, «Возвращение в Буэнос-Айрес» Марко Бечиса, «Хороший маленький солдатик» Стефана Бризе, «Огонь, который ты носишь внутри» Эдоардо де Анджелиса, «Неизвестная женщина» Май Эль-Тухи, «15/18 (Место исцеления)» Седрика Кана, «Возможная любовь» Ли Чхан Дона, «Информационный пузырь» Андреа Паллаоро, «Немного до полуночи» Николя Паризе, «Посторонний» Паоло Стрипполи, «Мистер Нельсон, вы убивали людей?» Синъи Цукамото и скандально известный «Дау».

Вне конкурса покажут неигровые ленты «Святая древесная пыль» Виктора Косаковского, «Империя» Сергея Лозницы, «Маск» Алекса Гибни, «Дорога в Иерихон» Амоса Гитаи, «Пыль» Цая Минляна, «Изнутри наружу: Архитектура Петера Цумтора» Вима Вендерса, «Сюмэй — живое наследие кабуки» Такаси Миикэ, «Созданное любовью» Расселла Кроу, «Киногид извращенца по утопиям» Софи Файнс и «Мои нежелательные друзья: Часть II — Изгнание» Джулии Локтев. Среди других премьер — «Основы философии» Пола Шредера, «Радость жизни» Луки Гуаданьино, «Пройдем через это, дорогие предки» Лава Диаса и «Место, чтобы быть» Корнела Мундруцо. Закроет фестиваль комедия Джованни Веронези «Бог смеется».
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