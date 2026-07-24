Тимур Батрутдинов превратился в Елемелю в новогоднем фильме «Очень сказочные дела»

Впервые за историю линейки ее авторы (режиссёры Миша Семичев и Роман Ким, креативные продюсеры и сценаристы Андрей Шелков и Максим Ткаченко) уходят от эстетики советской комедии. Теперь команда визуально опирается на советские сказки Александра Роу: авторы хотят сохранить их тёплую, ламповую атмосферу и масштаб — вплоть до съемок на ретро-советскую оптику, — но с темпом повествования, привычным современному зрителю. Сама картина будет плотно укомплектована узнаваемыми реалиями сегодняшнего дня, отсылками к поп-культуре и фирменным юмором.
«Специфика наших картин в том, что каждый год они становятся своеобразным отражением главных инфоповодов и культурных явлений уходящего года. В этот раз в основном мы пытались отразить тему современных технологий, нейросетей, искусственного интеллекта, и их влияния на нашу жизнь, но показать это в сказочном формате. С музыкальным оформлением принцип оказался чуть сложнее: по-настоящему больших хитов рождается не так много, как хотелось бы. Поэтому мы обратились к вечным хитам нашей юности и сделали неожиданные каверы на песни нулевых. Все главные звёзды страны будут исполнять не свои собственные композиции, а совершенно неожиданный для себя материал. Конечно, без актуальных хитов года тоже не обойдётся – это наш "Базовый Минимум"», — говорят креативные продюсеры и сценаристы Андрей Шелков и Максим Ткаченко.
По сюжету все жители Тридвенадцатого царства сходят с ума по трём славным богатырям. Их битвы — как рок-концерты: собирают толпы фанатов, мерч продаётся на каждом углу, а быть похожими на кумиров мечтают все дети. В их числе — сорокалетний Елемеля, простоватый и неуклюжий парень, а по совместительству президент фан-клуба «Трёх богатырей», где, кроме него, состоят ещё три ребёнка.
«Референсы я ни с кого не снимаю — играю, как чувствую. Я не делал ни Демьяненко, ни Никулина, у меня свой Горбунков, свой Шурик, теперь будет свой Елемеля. Если приглядеться, то у всех этих персонажей есть что-то общее: они все Иванушки-дурачки — и всё из-за их чистого сердца и доброй души. Прямо чистый я в жизни! Сейчас у меня будет такой собирательный образ персонажа, не каноничный — его даже зовут не Емеля, а Елемеля», — отмечает Тимур Батрутдинов.
фото: пресс-служба ТНТ
На царском пиру, пытаясь пробиться поближе к своим кумирам, Елемеля случайно срывает богатырям секретную операцию по поимке Кощея Бедросовича (без Филиппа Киркорова не обходится ни один новогодний фильм ТНТ). Кощей исчезает вместе с царской дочкой. Теперь Елемелю презирают все: народ, царь, его собственный фан-клуб — но главное, он разочаровал своих кумиров богатырей. Чтобы всё исправить, Елемеля вместе с болтливым гусляром Алёшкой отправляется в долгий путь в Кощееву изнанку. Их ждут Баба Яга, которая продаёт избушку на курьих ножках, подводное царство с обворожительными русалками, предлагающими стать морским королем, банда Соловья-разбойника с инфоцыганским табором и другие герои в мире «Очень сказочных дел».
«В Советском Союзе очень классно снимали сказки и наш главный референс — это их теплая, ламповая атмосфера, которая разительно отличается от сказок, которые сейчас выходят на экраны. Поэтому наша режиссерская цель сохранить настроение легендарных фильмов, добавив современный темп и актуальную юмористическую тональность. Главное для нас сделать фильм для всей семьи, который будет интересен не только детям, но и взрослым. Как и в предыдущих фильмах, история наполнена эффектными музыкальными номерами, вплетенными в общую драматургию. Самые топовые артисты страны (Ленинград, Филипп Киркоров, Дима Билан, Валерия Bearwolf и многие другие, о которых расскажем позже) перевоплотятся в сказочных персонажей и исполнят известные хиты 00х. У нас есть внутренняя задача снять максимально живописные кадры, насколько это позволят наши возможности, поэтому будем, как всегда, снимать на советскую киноптику ЛОМО, которая осталась в нашей стране в небольшом количестве и которую мы так сильно полюбили в предыдущих работах», — добавляют режиссеры Миша Семичев и Роман Ким.
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