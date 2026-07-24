Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Битва за Москву»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Тимур Батрутдинов превратился в Елемелю в новогоднем фильме «Очень сказочные дела»

24 июля
2026 год

Новости кино >>
24 июля 2026
ТНТ приступил к съемкам «Очень сказочных дел» — комедийной фэнтези-сказки, продолжающей линейку новогодних премьер канала, в которую входят «Самоирония судьбы», «Иван Васильевич меняет всё», «Небриллиантовая рука» и «Невероятные приключения Шурика». Главную роль в картине по традиции исполнит Тимур Батрутдинов, который сыграет Елемелю, сообщает пресс-служба канала.

Тимур Батрутдинов превратился в Елемелю в новогоднем фильме «Очень сказочные дела»
фото: пресс-служба ТНТ

Впервые за историю линейки ее авторы (режиссёры Миша Семичев и Роман Ким, креативные продюсеры и сценаристы Андрей Шелков и Максим Ткаченко) уходят от эстетики советской комедии. Теперь команда визуально опирается на советские сказки Александра Роу: авторы хотят сохранить их тёплую, ламповую атмосферу и масштаб — вплоть до съемок на ретро-советскую оптику, — но с темпом повествования, привычным современному зрителю. Сама картина будет плотно укомплектована узнаваемыми реалиями сегодняшнего дня, отсылками к поп-культуре и фирменным юмором.

«Специфика наших картин в том, что каждый год они становятся своеобразным отражением главных инфоповодов и культурных явлений уходящего года. В этот раз в основном мы пытались отразить тему современных технологий, нейросетей, искусственного интеллекта, и их влияния на нашу жизнь, но показать это в сказочном формате. С музыкальным оформлением принцип оказался чуть сложнее: по-настоящему больших хитов рождается не так много, как хотелось бы. Поэтому мы обратились к вечным хитам нашей юности и сделали неожиданные каверы на песни нулевых. Все главные звёзды страны будут исполнять не свои собственные композиции, а совершенно неожиданный для себя материал. Конечно, без актуальных хитов года тоже не обойдётся – это наш "Базовый Минимум"», — говорят креативные продюсеры и сценаристы Андрей Шелков и Максим Ткаченко.

По сюжету все жители Тридвенадцатого царства сходят с ума по трём славным богатырям. Их битвы — как рок-концерты: собирают толпы фанатов, мерч продаётся на каждом углу, а быть похожими на кумиров мечтают все дети. В их числе — сорокалетний Елемеля, простоватый и неуклюжий парень, а по совместительству президент фан-клуба «Трёх богатырей», где, кроме него, состоят ещё три ребёнка.

«Референсы я ни с кого не снимаю — играю, как чувствую. Я не делал ни Демьяненко, ни Никулина, у меня свой Горбунков, свой Шурик, теперь будет свой Елемеля. Если приглядеться, то у всех этих персонажей есть что-то общее: они все Иванушки-дурачки — и всё из-за их чистого сердца и доброй души. Прямо чистый я в жизни! Сейчас у меня будет такой собирательный образ персонажа, не каноничный — его даже зовут не Емеля, а Елемеля», — отмечает Тимур Батрутдинов.

Тимур Батрутдинов превратился в Елемелю в новогоднем фильме «Очень сказочные дела»
фото: пресс-служба ТНТ

На царском пиру, пытаясь пробиться поближе к своим кумирам, Елемеля случайно срывает богатырям секретную операцию по поимке Кощея Бедросовича (без Филиппа Киркорова не обходится ни один новогодний фильм ТНТ). Кощей исчезает вместе с царской дочкой. Теперь Елемелю презирают все: народ, царь, его собственный фан-клуб — но главное, он разочаровал своих кумиров богатырей. Чтобы всё исправить, Елемеля вместе с болтливым гусляром Алёшкой отправляется в долгий путь в Кощееву изнанку. Их ждут Баба Яга, которая продаёт избушку на курьих ножках, подводное царство с обворожительными русалками, предлагающими стать морским королем, банда Соловья-разбойника с инфоцыганским табором и другие герои в мире «Очень сказочных дел».

Андрей Гайдулян появится в образе гусляра Алёши, а роли трёх богатырей исполнят Владимир Епифанцев, Владимир Яглыч и Алексей Воробьёв. Яна Кошкина перевоплотится в русалку, Валентина Рубцова — в грозную великаншу Титаню, а Игорь Ознобихин сыграет старичка-боровичка.

«В Советском Союзе очень классно снимали сказки и наш главный референс — это их теплая, ламповая атмосфера, которая разительно отличается от сказок, которые сейчас выходят на экраны. Поэтому наша режиссерская цель сохранить настроение легендарных фильмов, добавив современный темп и актуальную юмористическую тональность. Главное для нас сделать фильм для всей семьи, который будет интересен не только детям, но и взрослым. Как и в предыдущих фильмах, история наполнена эффектными музыкальными номерами, вплетенными в общую драматургию. Самые топовые артисты страны (Ленинград, Филипп Киркоров, Дима Билан, Валерия Bearwolf и многие другие, о которых расскажем позже) перевоплотятся в сказочных персонажей и исполнят известные хиты 00х. У нас есть внутренняя задача снять максимально живописные кадры, насколько это позволят наши возможности, поэтому будем, как всегда, снимать на советскую киноптику ЛОМО, которая осталась в нашей стране в небольшом количестве и которую мы так сильно полюбили в предыдущих работах», — добавляют режиссеры Миша Семичев и Роман Ким.
версия для печати

Самое интересное

телеролик: «СамоИрония судьбы!». ТВ-ролик >>
«Небриллиантовая рука». Тизер
«Небриллиантовая рука». ТВ-ролик №2
«Небриллиантовая рука». ТВ-ролик
«Очень сказочные дела». Тизер
«Невероятные приключения Шурика»

обсуждение >>
№ 1
Светлана Платкова   24.07.2026 - 13:20
Мдя. Уже даже не смешно. 50-летний мужик... Или пока холостой, то всё "мальчик"? У ТНТ других актёров для зрителя нет? читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Филипп Киркоров, Тимур Батрутдинов и Андрей Гайдулян займутся «Очень странными делами» в Тридевятом царстве
«Невероятные приключения Шурика» в новогодние праздники посмотрели более 46 миллионов зрителей
«Невероятные приключения Шурика»: Не переключайте эту лабубу
Марина Кравец: «Я давно заметила, что во мне есть вайб советской эпохи»
Тимур Батрутдинов: «Мой главный корпоратив — это моя семья»
Андрей Шелков: «По нашим фильмам можно вспоминать, чем жила страна в конкретном году»
Ирина Горбачева станет Мэри Поппинс, Никита Кологривый — Лукашиным, а Слава Копейкин сыграет Электроника
В Новый год россиянам покажут «Чебубу и другие приключения Шурика»
«Тематика 8 марта позволила нам уйти в более мягкую форму»: Максим Ткаченко и Андрей Шелков о возвращении на экраны героев «Нашей Russia»
Рука самоиронии меняет все: самые яркие герои новогодних комедий ТНТ
«Мы не называем наши фильмы ремейками»: Максим Ткаченко, Роман Ким и Миша Семичев о «Небриллиантовой руке» и работе с советской классикой
Поиск по меткам
ТНТ
персоны
Тимур БатрутдиновДима БиланАлексей ВоробьёвАндрей ГайдулянАлександр ДемьяненкоВладимир ЕпифанцевРоман КимФилипп КиркоровЯна КошкинаЮрий НикулинИгорь ОзнобихинАлександр РоуВалентина РубцоваМиша СемичевМаксим ТкаченкоАндрей ШелковВладимир Яглыч
фильмы
Иван Васильевич меняет всё!Небриллиантовая рукаНевероятные приключения ШурикаОчень сказочные делаСамоИрония судьбы!

фотографии >>
Тимур Батрутдинов превратился в Елемелю в новогоднем фильме «Очень сказочные дела» фотографии
Тимур Батрутдинов превратился в Елемелю в новогоднем фильме «Очень сказочные дела» фотографии
Тимур Батрутдинов превратился в Елемелю в новогоднем фильме «Очень сказочные дела» фотографии
Тимур Батрутдинов превратился в Елемелю в новогоднем фильме «Очень сказочные дела» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Битва за Москву»

Скорбим

Юрий Лопарёв
22 июля ушёл из жизни актёр Юрий Лопарёв.
Максим Сырников
22 июля ушёл из жизни телеведущий Максим Сырников.
Тофик Мирзоев
22 июля ушёл из жизни актёр Тофик Мирзоев.
Дмитрий Поднозов
20 июля ушёл из жизни актёр Дмитрий Поднозов.
Юрий Чигров
20 июля ушёл из жизни актёр Юрий Чигров.

День рождения >>

Анна Бегунова
Геннадий Гарбук
Николай Гриценко
Алексей Гришин
Яна Дюбуи
Игорь Ильинский
Ирина Мирошниченко
Анатолий Рудаков
Владимир Чуприков
Роуз Бирн
Грегори Гадебуа
Линда Картер
Дженнифер Лопес
Пенелопа Митчелл
Меган Парк
Лора Фрэйзер
все родившиеся 24 июля >>

Афиша кино >>

Короткий фильм о любви
драма, мелодрама
Польша, 1988
Дни Сакамото
боевик, комедия, криминальный фильм, триллер
Япония, 2026
Мой дикий друг. Возвращение домой
приключения, семейное кино, фильм о животных
Россия, 2026
Патруль времени
детский фильм, научная фантастика, приключения, семейное кино
Канада, 2025
Фантом: Кто ты?
биография, детектив, криминальный фильм
Италия, Франция, 2023
Чужой: Остров проклятых
научная фантастика, фильм ужасов
Аргентина, Колумбия, 2026
Её личный ад
мистика, триллер, фильм ужасов
Дания, Великобритания, США, 2026
Материя времени
криминальный фильм, научная фантастика, триллер
Австралия, 2025
Между небом и землёй
фантастическая мелодрама
Франция, Монако, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?