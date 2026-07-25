Руби Модин и Ричард Хэрмон раскроют тайну пропавших девушек

Фильм станет полнометражным режиссерским дебютом Боман Модина. «Это мой первый полнометражный фильм, поэтому работа над ним стала для меня по-настоящему уникальным опытом. Меня сразу привлекло в сценарии то, что он затрагивает очень пугающую тему — историю человека, который пропадает где-то на дороге. Сегодня подобное кажется почти невозможным: у большинства людей есть телефоны, GPS и другие технологии, позволяющие быстро определить их местоположение. Поэтому сама идея вернуться в более мрачный и страшный период — конец 1980-х и начало 1990-х годов, когда можно было просто выйти прогуляться и исчезнуть навсегда, — показалась мне очень сильной», — отмечает режиссер.
Сюжет картины вдохновлен историями поиска пропавших женщин, одна из которых — Шоссе слез. Шоссе слез — это отрезок федеральной трассы в 800 километров на западе Канады, где за последние пятьдесят лет только по официальным данным были убиты или пропали без вести от 18 до 40 женщин и девочек. Но цифра может быть гораздо больше. Большинство из них пропали при попытке поймать машину на обочине дороги.
«Я вырос в Британской Колумбии, это провинция на западе Канады, где на протяжении многих лет женщины бесследно исчезали на трассах. Поэтому истории этих женщин воспринимаются очень близко к сердцу. Идея перенести эту тему в искаженную версию реальности показалась мне очень интересной. В ходе съемок, напряженных сценах, мне пришлось говорить ужасные вещи. О лучшей партнерше, чем Руби, невозможно и мечтать. В самом начале я сказал ей: "Я буду стараться максимально эмоционально воздействовать на тебя". А она просто ответила: "Давай". Это меня удивило. И, думаю, у нас действительно все получилось», — рассказывает Ричард Хэрмон.
фото: Lazy Sunday
Действие фильма разворачивается в 1980-х годах. Главная героиня Соня приезжает на пустынное Шоссе 99, чтобы найти свою пропавшую сестру-близнеца Лизу. Расследование быстро приводит ее к Эду, который хранит вещи пропавшей девушки. Смертельная схватка — вовсе не конец, а лишь начало нового круга безумия.
«Режиссер фильма — мой старший брат, и это его первый большой полнометражный фильм. Он спросил у меня, не хочу ли я присоединиться к этому безумному проекту. Я не могла отказать», — добавляет Руби Модин.
Съемки фильма проходили на территории проживания коренных народов Канады. Производство фильма осуществляется совместно с канадской компанией Hadron Films. Продюсерами со стороны Канады выступают Крис Уилкинсон, Райан Мэрчент и Элоиз Кэмерон-Смит. В прокат фильм планируется к выходу в 2027 году.
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