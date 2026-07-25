Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Битва за Москву»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Руби Модин и Ричард Хэрмон раскроют тайну пропавших девушек

25 июля
2026 год

Новости кино >>
25 июля 2026
В Канаде завершились съемки мистического хоррора «Самая восхитительная игра» (A Most Delightful Game) продюсеров Владислава Северцева из кинокомпании 10/09 и Артема Васильева, который пару лет назад возглавил ирландскую кинокомпанию Lazy Sunday. Главные роли исполнили известная по независимым хоррорам Руби МодинСчастливого дня смерти») и Ричард ХэрмонПункт назначения: Узы крови»), сообщает пресс-служба проекта.

Руби Модин и Ричард Хэрмон раскроют тайну пропавших девушек
фото: Lazy Sunday

Фильм станет полнометражным режиссерским дебютом Боман Модина. «Это мой первый полнометражный фильм, поэтому работа над ним стала для меня по-настоящему уникальным опытом. Меня сразу привлекло в сценарии то, что он затрагивает очень пугающую тему — историю человека, который пропадает где-то на дороге. Сегодня подобное кажется почти невозможным: у большинства людей есть телефоны, GPS и другие технологии, позволяющие быстро определить их местоположение. Поэтому сама идея вернуться в более мрачный и страшный период — конец 1980-х и начало 1990-х годов, когда можно было просто выйти прогуляться и исчезнуть навсегда, — показалась мне очень сильной», — отмечает режиссер.

Сюжет картины вдохновлен историями поиска пропавших женщин, одна из которых — Шоссе слез. Шоссе слез — это отрезок федеральной трассы в 800 километров на западе Канады, где за последние пятьдесят лет только по официальным данным были убиты или пропали без вести от 18 до 40 женщин и девочек. Но цифра может быть гораздо больше. Большинство из них пропали при попытке поймать машину на обочине дороги.

«Я вырос в Британской Колумбии, это провинция на западе Канады, где на протяжении многих лет женщины бесследно исчезали на трассах. Поэтому истории этих женщин воспринимаются очень близко к сердцу. Идея перенести эту тему в искаженную версию реальности показалась мне очень интересной. В ходе съемок, напряженных сценах, мне пришлось говорить ужасные вещи. О лучшей партнерше, чем Руби, невозможно и мечтать. В самом начале я сказал ей: "Я буду стараться максимально эмоционально воздействовать на тебя". А она просто ответила: "Давай". Это меня удивило. И, думаю, у нас действительно все получилось», — рассказывает Ричард Хэрмон.

Руби Модин и Ричард Хэрмон раскроют тайну пропавших девушек
фото: Lazy Sunday

Действие фильма разворачивается в 1980-х годах. Главная героиня Соня приезжает на пустынное Шоссе 99, чтобы найти свою пропавшую сестру-близнеца Лизу. Расследование быстро приводит ее к Эду, который хранит вещи пропавшей девушки. Смертельная схватка — вовсе не конец, а лишь начало нового круга безумия.

«Режиссер фильма — мой старший брат, и это его первый большой полнометражный фильм. Он спросил у меня, не хочу ли я присоединиться к этому безумному проекту. Я не могла отказать», — добавляет Руби Модин.

В картине также принимает участие Карин Коновал, известная по франшизе «Планета обезьян». За создание спецэффектов отвечает студия Amazing Ape, работавшая над такими проектами, как «Собиратель душ», «Дэдпул 2», «Миротворец».

Съемки фильма проходили на территории проживания коренных народов Канады. Производство фильма осуществляется совместно с канадской компанией Hadron Films. Продюсерами со стороны Канады выступают Крис Уилкинсон, Райан Мэрчент и Элоиз Кэмерон-Смит. В прокат фильм планируется к выходу в 2027 году.
версия для печати

Самое интересное

тизер: «Пункт назначения: Кровные узы». Тизер-трейлер на английском языке >>
«Пункт назначения: Кровные узы». Трейлер на английском языке
«Миротворец». Трейлер №2 на английском языке
«Дэдпул 2»
«Миротворец». 2 сезон. Трейлер на английском языке
«Миротворец». Отрывок

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Невеста» Святослава Подгаевского получит латиноамериканский ремейк
Владислав Северцев: «Хоррор идеально подходит эпохе коротких видео»
Финал «Заклятия», перезапуск «Пункта назначения», «28 лет спустя» и еще 22 хоррора 2025 года
Российский продюсер Артем Васильев возглавил ирландскую компанию Lazy Sunday
персоны
Артём ВасильевКэрин КоновалРуби МодинВладислав СеверцевРичард Хэрмон
фильмы
Дэдпул 2МиротворецПланета обезьянПункт назначения: Узы кровиСамая восхитительная играСобиратель душСчастливого дня смерти

фотографии >>
Руби Модин и Ричард Хэрмон раскроют тайну пропавших девушек фотографии
Руби Модин и Ричард Хэрмон раскроют тайну пропавших девушек фотографии
Руби Модин и Ричард Хэрмон раскроют тайну пропавших девушек фотографии
Руби Модин и Ричард Хэрмон раскроют тайну пропавших девушек фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Битва за Москву»

Скорбим

Леонид Марголин
25 июля ушёл из жизни композитор Леонид Марголин.
Чак Расселл
24 июля ушёл из жизни режиссёр, продюсер Чак Расселл.
Василий Заржецкий
23 июля ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Василий Заржецкий.
Юрий Хащеватский
23 июля ушёл из жизни режиссёр Юрий Хащеватский.
Юрий Лопарёв
22 июля ушёл из жизни актёр Юрий Лопарёв.
Максим Сырников
22 июля ушёл из жизни телеведущий Максим Сырников.

День рождения >>

Лилиана Алешникова
Наталья Беспалова
Наталья Бочкарёва
Анна Жарова
Сергей Кудряшов
Александр Мартынов
Рустам Сагдуллаев
Андрей Харитонов
Василий Шукшин
Жан Карме
Кэтрин Келли Ланг
Лила Ли
Джек Перрин
Брэд Ренфро
Стефан Ридо
Аугуст Шелленберг
все родившиеся 25 июля >>

Афиша кино >>

Короткий фильм о любви
драма, мелодрама
Польша, 1988
Дни Сакамото
боевик, комедия, криминальный фильм, триллер
Япония, 2026
Мой дикий друг. Возвращение домой
приключения, семейное кино, фильм о животных
Россия, 2026
Патруль времени
детский фильм, научная фантастика, приключения, семейное кино
Канада, 2025
Фантом: Кто ты?
биография, детектив, криминальный фильм
Италия, Франция, 2023
Чужой: Остров проклятых
научная фантастика, фильм ужасов
Аргентина, Колумбия, 2026
Её личный ад
мистика, триллер, фильм ужасов
Дания, Великобритания, США, 2026
Материя времени
криминальный фильм, научная фантастика, триллер
Австралия, 2025
Между небом и землёй
фантастическая мелодрама
Франция, Монако, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?