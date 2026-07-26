Эдгард Запашный и Екатерина Гусева стали супругами

Самое интересное

В дебютном выживалити Алексея Ионова они буквально балансируют между жизнью и смертью

Над «Пропастью» держись: Марк Эйдельштейн и Тина Стойилкович в подвешенном состоянии

«Важное событие для всего Петербурга»: Елизавета Боярская о возвращении спектаклей с Данилой Козловским

В репертуар МДТ вернулись три спектакля с их участием