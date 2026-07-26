Эдгард Запашный и Екатерина Гусева стали супругами

В Москве начались съемки картины фронтовика Артёма Артёмова «В центре круга», сообщает пресс-служба киностудии «СМА», отвечающей за производство фильма в партнерстве с «Росгосцирком».
фото: Малена Такки, пресс-служба киностудии «СМА»
Зрителей ожидает рассказ о современной жизни Донецка, восстановлении мирной жизни и возврату к ней простых людей. В центре сюжета судьба юной девушки, ставшей инвалидом первой группы после обстрела ВСУ, которая пробует вернуться в гимнастику и обрести новый смысл жизни в стенах донецкого цирка «Космос». Кадры и шоты снимаются в антураже цирковых антреприз, в уединенных гримерках и кампусных комнатах артистов, а также на самих представлениях в цирковом круге. По словам режиссера и сценариста Артёма Артёмова, идея снять фильм о цирке пришла ему прошлым летом в Сочи, где он проходил реабилитацию: «В центральной части города я зашел в городской сочинский цирк, на юношеский цирковой фестиваль, где выступали дети-инвалиды. И увиденное буквально вдохнуло в меня жизнь! Там родился замысел фильма о цирке, о пострадавшей от артналета девочке, преодолевающей себя, о людях, объединенных любовью к этому искусству».
В первый съемочный день на площадку приехали Эдгард Запашный и Екатерина Гусева, которые исполнят в фильме главные роли мужа и жены. Персонаж Гусевой служит в Донецке директором городского цирка, и к ней на побывку приезжает супруг (Запашный), командир подразделения воюющего на первой линии специальной военной операции. Для Эдгарда это первая полноценная актерская роль, а не камео. «Мы познакомились с режиссером Артёмовым прошлым летом на позициях его соединения в Запорожье, и я сразу был буквально очарован той суровой энергией, которая исходит от Артёма. Он поделился со мной своими планами на фильм о цирке, который был еще замыслом на неопределенную перспективу. И вот, в ходе наших разговоров, появилась идея попробовать меня в чистом актерском амплуа, в роли боевого командира, пришедшего на побывку к жене, управляющей донецким цирком», — вспоминает дрессировщик.
фото: Малена Такки, пресс-служба киностудии «СМА»
Для Екатерины Гусевой приглашение сняться в фильме стало неожиданным, но колебалась она недолго. Актриса недавно «ездила на Донбасс, и меня потряс подвиг простых людей, и тех кто воюет, и медиков в тылу, и жителей прифронтовых территорий. Возникло такое чувство, что мы все должны что-то делать, чтобы поддержать их, тех кто сейчас в зоне спецоперации. Чтобы мы должны быть вместе. Кажется, сегодня именно сплоченность так необходима нам всем, и людям, и стране».
Это фильм о наших днях, когда в оживающий донецкий цирк приезжают с программами группы из российских регионов со своими номерами. Клоуны, фокусники, кордебалет и воздушные гимнасты. Туда же, в цирк «Космос», устраивается на работу кассиршей молоденькая дончанка Виктория. Когда-то она была профессиональной спортсменкой, брала места на региональных и национальных первенствах по гимнастике. Но однажды ночью во время обстрела ВСУ снаряд попал в дом, где жила Вика с семьей, убив родителей и сделав девушку инвалидом с перебитыми ногами. Теперь, увидев цирковую программу с воздушным шоу, Виктория начинает по ночам тренироваться, пытаясь вернуть спортивную форму, чтобы может быть когда-то подняться на полотнах под купол цирка. Главную роль Вики режиссер решил отдать молодой актрисе Дарине Юшкевич, дочери Сергея Юшкевича. В картине также заняты Андрей Филиппак, Данила Вахрушев, Андрей Лобачевский, Валерий Панков, Анна Котляр, Лариса Шахворостова и Виолетта Давыдовская.
фото: Малена Такки, пресс-служба киностудии «СМА»
Основные съемки пройдут в сентябре и октябре в кампусах государственных цирков Сочи и Донецка, которые будут осенью отданы под съемочный процесс главным партнером фильма «Росгосцирком». «Цирк всегда был местом, где человек заново обретает веру в себя, преодолевает страхи и открывает новые возможности. Именно поэтому история фильма "В центре круга" так близка нам. Это не только рассказ о судьбе девушки, но и история о силе духа, взаимной поддержке и способности циркового искусства возвращать людям надежду даже после тяжелейших испытаний. Для "Росгосцирка" большая честь стать партнером этой картины, предоставить свои площадки и профессиональную экспертизу, чтобы зритель увидел подлинную атмосферу современной цирковой жизни. Уверен, этот фильм поможет по-новому взглянуть на цирк как на пространство, где рождаются настоящие человеческие победы», — говорит генеральный директор «Росгосцирка» Сергей Беляков.
Для сцен цирковых антреприз будет использован настоящий реквизит сочинского и донецкого госцирков, их сотрудники будут учить артистов как делать карточные фокусы и какие приемы используют клоуны, чтобы наверняка рассмешить зрительный зал. Артём Артёмов остается верен себе — показывать в кадре только то и только так, как это есть в жизни. Опыт прошлой картины фронтового режиссера — Артёмов на линии специальной военной операции с весны 2022 года и сегодня командует Центром спецназначения «БАРС-Сармат» — показал, что предельная искренность и абсолютная точность режиссера привлекают рекордные зрительские аудитории. За год показа картину «Свои. Баллада о войне» посмотрело более 15 миллионов человек, она получила высокие рейтинги в праздничном прайм-эфире НТВ и в мае вышла на первое место кинофильмов на платформе Rutube. Новая работа Артёмова выйдет в прокат в конце текущего года: сначала в кинотеатрах и на стриминговых площадках, далее в эфире федерального телеканала и на видеоплатформе Rutube.
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