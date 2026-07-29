Завершились съемки фильма Сарика Андреасяна «Война и мир»

Завершились съемки киноадаптации романа Льва Толстого «Война и мир». Экранизация классического произведения, знакомого каждому со школьной скамьи, выйдет на большие экраны 18 февраля 2027 года. Дистрибьютором новой картины Кинокомпании братьев Андреасян выступает «Атмосфера кино», уточняет пресс-служба компании.
фото: пресс-служба компании «Атмосфера Кино»
Постановкой фильма занимался Сарик Андреасян, а за сценарий отвечает Алексей Гравицкий. Авторы ставят перед собой цель не переосмыслить, а воссоздать мир Толстого в его подлинном звучании — с уважением к тексту, эпохе и характерам. По словам режиссера, «закончить съемки "Войны и мира" — одновременно огромное облегчение и большая ответственность. Мы прикоснулись к произведению, которое для многих является частью культурного кода, и с самого начала понимали, насколько важно сохранить его человеческую правду. Все, что есть в этом фильме, выросло из романа Толстого: его героев, его мыслей, его удивительной способности видеть человека на фоне большой истории. Мы постарались рассказать эту историю так, чтобы она одинаково тронула и тех, кто знает роман почти наизусть, и тех, кто впервые познакомится с ним в кинозале. Теперь фильм переходит в руки постпродакшена, и я с нетерпением жду момента, когда мы наконец сможем показать его зрителям».
Николай Шрайбер воплотит на экране мятущегося, ищущего правду Пьера Безухова, Станислав Бондаренко — гордого и благородного князя Андрея Болконского, а Полина Гухман подарит зрителю трепетный образ Наташи Ростовой. «Подготовка к роли заставила меня взглянуть на героя иначе. Толстой показывает Андрея человеком, который идет вперед и не боится ничего. Но для меня Болконский — это прежде всего его боль, с которой он не может и не хочет расстаться. Именно через эти слабости он и приходит к тому осознанию, которое получает в самом конце. Для меня он прежде всего — образ честного, доблестного мужчины, и при этом чувственного — не сухаря. Если он ненавидит — то ненавидит. Если любит — то любит до смерти», — делится Станислав Бондаренко.
фото: пресс-служба компании «Атмосфера Кино»
Для Николая Шрайбера «Пьер Безухов — человек, который, несмотря на окружающий его мир, не теряет внутреннего чувства правды, добра и справедливости. Именно это в нем поразило меня больше всего. Его путь — это не внешние события, а глубокая внутренняя эволюция. Поэтому, если зрители захотят по-настоящему понять моего героя и увидеть, как он меняется, им стоит прийти в кино и прожить эту историю вместе с ним — от первого кадра до последнего. Только так можно почувствовать весь масштаб его внутреннего пути».
В роли обольстительного негодяя Анатоля Курагина предстанет Матвей Лыков, а роковую красавицу Элен сыграет Елизавета Моряк. «С завершением съемок "Войны и мира" у меня на сердце смешанные чувства. С одной стороны — огромная усталость и радость от того, что мы смогли воплотить этот великий роман на экране, вложив в него частичку своей души. С другой — немного грустно прощаться с этим миром, с моими партнерами, с Элен, которая стала мне так близка. Это был невероятный путь, наполненный открытиями, работой над собой и, конечно, любовью к искусству. Я надеюсь, что зрители увидят всю ту глубину и страсть, которую мы вложили в эту историю», — говорит Моряк.
фото: пресс-служба компании «Атмосфера Кино»
Картина перенесет зрителей в Россию начала XIX века, когда судьбы представителей аристократии переплетаются с событиями Отечественной войны 1812 года. В центре истории — любовь и верность, честь и предательство, мир и война, раскрытые через судьбы ярких и сложных героев. «Когда тебе предлагают сыграть Наташу Ростову, ты понимаешь, что до тебя к этому образу обращались многие талантливые актрисы, и у зрителей уже есть свое представление о героине. Но для меня это было не столько давление, сколько огромная честь. Я старалась не соревноваться с предыдущими воплощениями Наташи, а найти в ней живого человека — со всеми ее противоречиями, ошибками, восторгами и болью», — отмечает Полина Гухман.
Молодое поколение Ростовых представят Александр Метёлкин (Николай) и Таисья Калинина (Соня), а дерзкого дуэлянта Долохова — Антон Момот. В фильме также заняты Поля Полякова (графиня Ростова), Игорь Черневич (граф Ростов), Екатерина Стулова (мадам Шерер), Александр Лыков (князь Василий), Николай Козак (князь Николай Болконский), Алиса Кот (Лиза Болконская), Лиза Климова (Марья Болконская) и Елена Захарова (Алина Курагина). География съемок охватила Санкт-Петербург, Москву и подмосковные города. В Северной столице создатели работали в историческом центре — на Миллионной и Большой Морской улицах, а одна из ключевых сцен — бал Наташи Ростовой — была снята в Екатерининском дворце. Окрестности Дмитрова и Мытищ стали естественными декорациями: в деревне Борносово проходила часть натурных съемок — выбор этого места оказался символичным, ведь всего в нескольких километрах от него находятся усадьбы, где бывал сам Лев Толстой.
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