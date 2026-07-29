«Число зверя» с Дмитрием Паламарчуком выйдет 5 августа

Эксклюзивная премьера 12-серийного детектива «Число зверя» с Дмитрием Паламарчуком в главной роли состоится на Иви 5 августа, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.
«Число зверя»
События сериала разворачиваются в 90-е. Следователь Смоленской областной прокуратуры Алексей Кирсанов (Паламарчук) получает от главаря местной ОПГ «черную метку» без срока давности, на него начинается охота. Близкий друг и коллега Кирсанова – Игорь Сазонов (Михаил Горский) – идет на повышение и переводится на должность прокурора Ярославской области. Он предлагает Кирсанову перейти на новое место вместе с ним, подальше от бандитских разборок. Перемены как глоток свежего воздуха для Кирсанова и его жены Оксаны.
Тем временем в деревне Клины Ярославской области неизвестный расстреливает целую семью, в живых остается только восьмилетний мальчик, которому удается сбежать через окно. Главный герой сходу берется за расследование этого дела, забирая пальму первенства у местного следователя по особо важным делам Любы Стриж (Анастасия Микульчина). Та сообщает, что месяц назад в соседнем поселке неизвестный также расстрелял семью. Все жертвы убиты с особой жестокостью, а на их телах преступник оставляет кровавые цифры – число зверя. Кирсанов поднимает архивы 10-летней давности и выясняет, что в 1984-м здесь же в Ярославской области были совершены еще три подобных преступления. Алексей хочет создать специальную следственно-оперативную группу и открыть заново старые дела, в том числе те, по которым уже есть осужденные. Но Сазонов медлит – он совершенно не хочет начинать службу на новом месте с заявления о маньяке. Кирсанов же не готов поступиться своими принципами и пойти на сделку с совестью.
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