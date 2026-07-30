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Вышел пятый сезон «Анны Медиума» с Порошиной и Трубинером

30 июля
2026 год

Новости кино >>
30 июля 2026
Подписчики медиаплатформы СМОТРИМ получили эксклюзивный доступ к премьерным сериям пятого сезона остросюжетного детектива Елены Николаевой и Алексея Рудакова «Анна Медиум». Главные роли исполняют Мария Порошина, Павел Трубинер, Александр Ратников, Евгения Симонова, Лаура Кеосаян, Данил Кокин, Елизавета Бугулова, Екатерина Вуличенко, Анна Михайловская, Полина Айнутдинова, Варвара Куприна и другие. Об этом сообщает пресс-служба платформы.

«Анна Медиум-5»

По сюжету, благодаря своему изобретению Евгений (Трубинер) стал руководителем одного из подразделений крупного холдинга. Его ждет солидная премия в случае выигрыша тендера, и семья Островских уже строит грандиозные планы на приобретение дома в престижном дачном поселке под Санкт-Петербургом. Чтобы привыкнуть к будущему месту жительства, они снимают в поселке на лето большую красивую старую дачу. Новое место — это не только новые соседи и новая социальная среда, но и интересные, запутанные преступления, жертвами или виновниками которых становятся соседи Островских. Эти преступления Анна (Порошина) раскрывает с помощью своего дара и тех знаний и навыков, которые она приобрела, работая на Следственный комитет. А на помощь ей приходят друзья и коллеги из СК: Гончаров (Ратников), Макарова (Кеосаян) и Старостин (Кокин).

Съемки сериала прошли в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в том числе много сцен было снято на Финском заливе. Телевизионная премьера запланирована на телеканале «Россия».

Вышел пятый сезон «Анны Медиума» с Порошиной и Трубинером
фото: пресс-служба медиаплатформы «Смотрим»

По словам режиссера Елены Николаевой, «в пятом сезоне очень много нового. Во-первых, перед нами стояла творческая задача расширить локации, так что мы переехали за город, в Ленинградскую область, которая очень богата природой, где красивая и уютная, семейная обстановка. Во-вторых, наши юные герои подросли, что добавляет своего интереса. Мария Порошина и Павел Трубинер и в жизни многодетные родители, так что наши маленькие артисты на площадке с ними работают изумительно, тянутся к ним. И это потрясающе, ведь в нашем сериале дети и семья – это главный акцент. Да, у нас и детектив, и мистика, и навороченные сюжеты, но все равно костяк – это наша многодетная семья, где все уникальные, особенные, добрые и хорошие люди».
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Вышел пятый сезон «Анны Медиума» с Порошиной и Трубинером фотографии
Вышел пятый сезон «Анны Медиума» с Порошиной и Трубинером фотографии
Вышел пятый сезон «Анны Медиума» с Порошиной и Трубинером фотографии
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