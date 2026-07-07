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«Можно тебя обнять?»: подросток демонстрирует сверхъестественную силу в отрывке из «Долины улыбок»

7 июля
2026 год

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7 июля 2026
Кино-Театр.Ру представляет отрывок из мистического хоррора «Долина улыбок» Паоло Стрипполи, в котором один из главных героев — подросток Маттео — демонстрирует свою сверхъестественную силу. В широкий прокат картину выпустит кинопрокатная компания Уорлд Пикчерз 9 июля.



В изолированной альпийской деревне, официально признанной «самым счастливым местом» в Италии, благополучие превращено в обязательную и пугающую норму. Сюда прибывает новый учитель, который вскоре начинает ощущать фальшь за улыбками местных жителей и нарастающую тревогу в атмосфере замкнутого сообщества. Герой погружается в жизнь деревни и обнаруживает существование системы таинственных ритуалов. В центре этого культа стоит подросток, наделенный сакральным статусом и являющийся гарантом коллективного спокойствия.

Повествование строится на постепенном нагнетании дискомфорта, где поначалу безобидные странности быта оборачиваются зловещими деталями. Учителю предстоит выяснить, какую цену платят жители за свое идеальное счастье и какую роль в этой системе уготовили ему самому.

Главные роли в картине исполняют Микеле Риондино, Романа Маджора Вергано, Роберто Читран и Серджо Романо.

«Можно тебя обнять?»: подросток демонстрирует сверхъестественную силу в отрывке из «Долины улыбок»
фото: Уорлд Пикчерз

Фильм «Долина улыбок» является примером современного европейского жанрового кино, в котором внешняя оболочка хоррора служит проводником для тревожного и многослойного высказывания. Картина была представлена вне конкурса на Венецианском кинофестивале в 2025 году, где сразу оказалась в зоне повышенного внимания критиков. Несмотря на внеконкурсный статус, фильм не остался в тени и получил премию FEDIC (Italian Federation of Film Clubs) за лучший фильм, а позднее закрепил успех на других площадках, включая Méliès d’Argent в Страсбурге за лучший европейский фантастический фильм и приз зрительских симпатий на Fantastic Fest.
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Долина улыбок

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«Можно тебя обнять?»: подросток демонстрирует сверхъестественную силу в отрывке из «Долины улыбок» фотографии
«Можно тебя обнять?»: подросток демонстрирует сверхъестественную силу в отрывке из «Долины улыбок» фотографии
«Можно тебя обнять?»: подросток демонстрирует сверхъестественную силу в отрывке из «Долины улыбок» фотографии
«Можно тебя обнять?»: подросток демонстрирует сверхъестественную силу в отрывке из «Долины улыбок» фотографии
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Великобритания, Италия, США, Чили, 2025
Долина улыбок
драма, фильм ужасов
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