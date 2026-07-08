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Сергей Урсуляк приступил к съемкам новой экранизации «Войны и мира»

8 июля
2026 год

Новости кино >>
8 июля 2026
Режиссер Сергей Урсуляк приступил к съемкам экранизации эпопеи Льва Толстого «Война и мир». Сериал приурочен к 200-летию великого писателя, которое отмечается в 2028 году. За производство отвечают телеканал «Россия» и START при поддержке Института развития интернета и банка ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Сергей Урсуляк приступил к съемкам новой экранизации «Войны и мира»
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

Картина станет первой за 60 лет отечественной многосерийной адаптацией после выхода шедевра Сергея Бондарчука. Князем Андреем Болконским предстанет Никита Волков, Мария Золотухина сыграет Наташу Ростову, а Никите Языкову досталась роль Пьера Безухова. Варвара Бочкова заявлена в качестве Элен Курагиной, Алексей Серебряков — князь Николай Болконский, Михаил Пореченков — граф Илья Ростов, Анна Михалкова — графиня Наталья Ростова, Евгений Кошелев — Анатоль Курагин, Никита Ефремов — Фёдор Долохов, Лика Нифонтова — Анна Друбецкая, Светлана Крючкова — Марья Ахросимова, Сергей Маковецкий — князь Василий Курагин, Александр Яценко — Платон Каратаев, Евгений Ткачук — Василий Денисов, Александр Балуев — Михаил Кутузов, а Фёдор Федотов — Николай Ростов.

По словам режиссера Сергея Урсуляка, «роман Толстого "Война и мир" — одно из главных, краеугольных произведений русской литературы. Так сложилось, что мне доверяют экранизировать такого рода вещи. Это, конечно, радость, но и ответственность огромная. Классика замечательна тем, что она актуальна в любое время. И каждый из нас найдет в ней то, что откликнется в его душе. Если очистить от наслоений толстовскую историю, то выяснится, что это история любви, история поисков себя, взаимоотношений между молодыми людьми, предательства, вражды, поиска Бога, поиска истины, желания счастья. Это все то, что есть сегодня. И мне кажется, что моя задача в огромной степени — сделать так, чтобы герои Толстого стали близки сегодняшним мальчикам и девочкам. У меня, как всегда, много молодых артистов, много дебютантов, ребят, которых я взял буквально с институтской скамьи. Но они будут в окружении артистов достаточно известных, знаменитых: у нас заняты Алексей Серебряков, Сергей Маковецкий, Анна Михалкова, Евгений Ткачук, Лика Нифонтова, Александр Балуев, Михаил Пореченков, то есть большое количество народных-пренародных, известных-преизвестных и заслуженных-презаслуженных. Но это не отменяет сложности работы и сложности задач, которые стоят перед молодыми. Молодым, которые очень много сейчас работают и нарасхват, нужно научиться мыслить мыслями, говорить длинными фразами, уметь думать в кадре — им нужно становиться другими».
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обсуждение >>
№ 62
Наталия Гордеева (Москва)   10.07.2026 - 14:21
[ ... Курагина князя Василия будет играть Маковецкий, насколько я понимаю. читать далее>>
№ 61
Марина Проскурня   10.07.2026 - 14:20
Дополнение к предыдущему тексту: Урсуляка считаю прекрасным режиссёром! Но, пожалуйста! Не трогайте классику! Не надо её переснимать. читать далее>>
№ 60
Марина Проскурня   10.07.2026 - 14:18
Это кошмар! Перестаньте портить классику! Современные режиссёры с этим ИИ берегов уже не видят-в каждом новом фильме! Зачем нам тогда режиссёры? Каждый малолетний ребёнок из этого ИИ любой... читать далее>>
№ 59
Дина Айсина   10.07.2026 - 12:38
... Я представляю эталонной Наташей Ростовой, к слову, Тину Стойилкович. Но ее ни в один из этих фильмов не включили, а жаль читать далее>>
№ 58
Макс Милиан   10.07.2026 - 12:32
... Андреасян без господдержки снимает. читать далее>>
Всего сообщений: 62
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Сергей Урсуляк приступил к съемкам новой экранизации «Войны и мира» фотографии
Сергей Урсуляк приступил к съемкам новой экранизации «Войны и мира» фотографии
Сергей Урсуляк приступил к съемкам новой экранизации «Войны и мира» фотографии
Сергей Урсуляк приступил к съемкам новой экранизации «Войны и мира» фотографии
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