Пётр Рыков и Константин Плотников приготовят «Гремучую смесь»

По сюжету подполковник ФСБ России Алексей Никольский (Рыков) ведет дело по поимке членов крупного международного картеля. Преступная организация занимается похищением членов семей состоятельных бизнесменов с целью получения выкупа и представляет серьезную опасность: всех, за кого не заплатили, преступники жестоко убили. Никольскому удается завербовать одного из участников картеля, и благодаря полученной информации он выходит на след очередной жертвы. Однако операция оказывается ловушкой: напарник Никольского погибает, а самого подполковника отстраняют от расследования. Не желая оставлять преступников безнаказанными, Алексей переводится в засекреченный оперативный центр на окраине Питера. Туда же направляют и оперативника Сергея Караева (Плотников), перешедшего дорогу лидеру преступной группировки. Теперь оба вынуждены объединить усилия, чтобы разрушить преступную сеть. Но в мире, где предать может каждый, рассчитывать они могут только друг на друга.
Съемки сериала проходят в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Также часть сцен будет снято в Северной Осетии. По словам Константина Плотникова, «эта история – невероятно динамичная остросюжетная воронка, которая затягивает с первых минут и не дает передохнуть. Каждый раз, когда кажется, что вот-вот наступит просвет, выясняется, что это только новый виток, и узлы затягиваются сильнее. Все приправлено интересными героями, сильным режиссером и заряженной командой. Вот и получается "Гремучая смесь". Думаю, что самыми трудными сценами окажутся смены, связанные со взрывами, перестрелками, погонями и прочим экшеном. Они всегда требуют особой включенности. А поскольку в основе "Гремучей смеси" как раз лежит тот самый экшен – съемки обещают быть крайне насыщенными и интересными».
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