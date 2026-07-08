Пётр Рыков и Константин Плотников приготовят «Гремучую смесь»

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Весь мир — цирк, а люди в нём — артисты: как в Минске снимали «Фунтика»

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Ольга Зайцева: «Огромное количество друзей и знакомых хотят увидеть меня в роли врача»

Актриса сериала «Доктор, я боюсь» о разрушении стереотипов и разном опыте материнства с сыном и дочерью