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«Нам стерли память»: Юра Борисов и Ирина Старшенбаум в новом трейлере «Девятой планеты»

3 августа
2026 год

Новости кино >>
3 августа 2026
Опубликованы новый трейлер и постер фантастической экшн-драмы Николая Рыбникова «Девятая планета». Дистрибьютор «Централ Партнершип» выпустит ленту производства Кинокомпании СТВ, телекомпании «Дикси ТВ» и «Газпром-Медиа Холдинга» в российский прокат 24 сентября.

«Девятая планета». Трейлер №2

Зрителей ожидает фантастическая история о простом автомеханике Диме Хрусте в исполнении Юры Борисова, который неожиданно начинает вспоминать странные вещи: службу на далекой планете, схватки с чудовищами, девушку Полину... Правдивы ли эти воспоминания? Кто и почему изменил ему память? Ответы на все вопросы скрыты на Девятой планете. Юра Борисов «прочитал сценарий, и мне сразу же стало интересно. Тут же отправился обсуждать — с режиссером, продюсерами. Центральной темой картины для меня стала энергия любви, которая может преодолеть энергию ненависти. Казалось бы, ничего нового в этой теме нет, но мы все время про нее забываем. Постоянно нужно об этом напоминать тем, кто рядом, да и самому себе тоже. На мой взгляд, любовь — это единственное, что может спасти мир, и в чем есть смысл».

«Однажды продюсер Ефим Любинский, с которым мы приятельствуем с 90-х, прислал мне сценарий фильма, — вспоминает продюсер Сергей Сельянов. — Я прочитал и увидел там возможность поработать в таком жанре, который очень зрелищный, но в котором российская киноиндустрия почти не работает. Помимо того, что там есть экшен, другая планета и вообще интересный сеттинг, я обнаружил в этом сценарии то, что может подключить зрителя к этой истории — главный герой, команда парней во главе с персонажем Юры Борисова. И это не какие-то абстрактные люди, супергерои, а наши парни, служившие и хорошо узнаваемые. У них даже клички как будто знакомые: Хруст, Джаба, Чилим, Хмурый, Банзай».

Читать Альтернативная реальность с Юрой Борисовым и Ириной Старшенбаум: репортаж со съемок «Девятой планеты»
Главные роли в фильме также исполнили Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков, Константин Белошапка, Данил Стеклов, Максим Емельянов, Семён Литвинов, Игорь Грабузов, Даниил Спиваковский и Андрей Ургант. «Читая сценарий, я поняла, что это авторская фантастика. Это эксперимент и вызов, а вызовы я люблю. Больше всего меня завораживала история любви наших героев, их воссоединение. Это все о том, что любовь побеждает время, пространство, конфликты. Очень идеализированная композиция из двух людей, которые настолько стремятся друг к другу, что их отношения похожи на сказку или романы XIX века. При этом нам надо было использовать очень простой язык, чтобы люди поняли этот архетип любви. Это меня вдохновляет в любой истории, но здесь — особенно», — делится Ирина Старшенбаум, исполнительница роли Полины.

Съемки фильма проходили в Москве, Марокко и на острове Сокотра. «Когда мне прислали сценарий "Девятой планеты", я снимал пятый сезон "Трудных подростков". Был сложный съемочный период, но я прочитал текст, и у меня потекли слезы. Я был тронут тем, что Сергей Михайлович хочет доверить мне такой проект. Я честно сказал ему, что готов землю грызть, чтобы это снять. Для меня вообще искусство кино — это возможность разговаривать о сложных вещах простым языком. Смысл "Девятой планеты" в том, что любовь спасает мир. У этой простой мысли невероятное количество оттенков, полутонов, потому что это про любовь к женщине, к друзьям, к профессии, к жизни, — про чувство, которое должно стать основой нашей жизни», — говорит режиссер Николай Рыбников.

«Нам стерли память»: Юра Борисов и Ирина Старшенбаум в новом трейлере «Девятой планеты»
фото: пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип»

Продюсер Тина Канделаки очень хочет, «чтобы люди вернулись к Булычеву, к Стругацким, к Азимову. Мы все смотрим экранизации, но забываем, что в Советском Союзе сначала читали, а потом уже смотрели. Хотелось бы, чтобы молодая аудитория выбрала этот жанр и вернула ему популярность, потому что фантастика формирует желание человека мечтать о других Вселенная, как возможности понимания жизни в космосе и еще большей ценности жизни на земле».
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«Нам стерли память»: Юра Борисов и Ирина Старшенбаум в новом трейлере «Девятой планеты» фотографии
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