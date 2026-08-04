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Вышла короткометражка «Моя геройская академия: Я тоже герой»! Что нужно знать о франшизе

4 августа
2026 год

Новости кино >>
4 августа 2026
Отметившая десятилетие франшиза «Моя геройская академия» пополнилась короткометражкой «Я тоже герой» о повзрослевшей Эри. Вспоминаем, с чего начинался и чем завершился культовый сёнэн, о чем рассказывают его полнометражные части и что известно о голливудской экранизации. А вот дайджест минувшей недели.

Где посмотреть короткометражку «Я тоже герой»


Вышла короткометражка «Моя геройская академия: Я тоже герой»! Что нужно знать о франшизе

Спецвыпуск «Я тоже герой» вышел 3 августа на Crunchyroll, Prime Video, Netflix и других стриминговых сервисах. В основу шестиминутного аниме легла бонусная глава Кохэя Хорикоси из фанбука «Эпоха героев» (My Hero Academia: Ultra Age). Старшеклассница Эри навещает академию Юэй накануне первого музыкального выступления на улице.

О чем рассказывает сериал


Вышла короткометражка «Моя геройская академия: Я тоже герой»! Что нужно знать о франшизе

В мире, где большинство людей рождается с причудами — уникальными сверхъестественными способностями, — герои официально получают лицензии и защищают общество от преступников. Лишенный врожденных сил Идзуку Мидория (для друзей — Деку) с детства восхищается главным спасителем человечества Всемогущим и мечтает последовать его примеру. Судьба дает юноше такой шанс: впечатленный самоотверженностью подростка кумир передает ему наследуемый дар «Один За Всех» и помогает поступить в академию Юэй, выпускающую дипломированных борцов со злом.

Вместе со вспыльчивым Кацуки Бакуго, рассудительной Отяко Ураракой, наследником знаменитой династии Сёто Тодороки и другими учениками класса 1-A Идзуку осваивает унаследованную мощь, участвует в соревнованиях и проходит стажировки у опытных наставников. Учебные испытания постепенно сменяются настоящей войной с суперзлодеями: привычный уклад пытается разрушить Томура Сигараки, за которым стоит обладатель множества украденных талантов Все За Одного. Противостояние заставляет юных героев переосмыслить значение своего призвания и решить, можно ли спасти врага, превратившегося в угрозу для планеты.

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Кто стоит за созданием аниме: студия, творческая группа, актеры озвучивания


Вышла короткометражка «Моя геройская академия: Я тоже герой»! Что нужно знать о франшизе

За франшизу с самого запуска отвечает студия Bones, известная по «Стальному алхимику» и «Моб Психо 100». Финальные эпизоды выпустило её новое подразделение Bones FilmГатиакута», «Брачный токсин»), где сохранился костяк основных аниматоров. Первые три сезона поставил Кэндзи НагасакиГандам: Сконструированные бойцы», «Шестая зона»), позднее ставший главным режиссером и возглавивший работу над первыми полнометражными фильмами.

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Затем режиссерское кресло занял Масахиро МукаиФронт кровавой блокады», «Эхо террора»), а две заключительные части сняла Наоми Накаяма Не называй это любовью!», «Наруто: Ураганные хроники»). Сценарий всех сезонов написал Ёсукэ КуродаТриган», «Мед и клевер»), облик персонажей разработал Ёсихико УмакосиМастер муси», «Берсерк»), к которому позднее присоединилась Хитоми ОдасимаСиний экзорцист»), а музыку сочинил Юки ХаясиВолейбол!!», «Медалистка»).

Вышла короткометражка «Моя геройская академия: Я тоже герой»! Что нужно знать о франшизе

Роли озвучивали:

⚡ Идзуку Мидория — Дайки Ямасита (Сю Иура из «Хоримии»).
⚡ Кацуки Бакуго — Нобухико Окамото (Химмель из «Фрирен»).
⚡ Отяко Урарака — Аянэ Сакура (Сяотань Лу из «Дней Сакамото»).
⚡ Сёто Тодороки — Юки Кадзи (Эрен Йегер из «Атаки титанов»).
⚡ Всемогущий — Кэнта Миякэ (Дагон из «Магической битвы»).
⚡ Томура Сигараки — Коки Утияма (Гэн Наруми из «Кайдзю №8»).

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Расширение франшизы: фильмы, OVA, короткие метры


Вышла короткометражка «Моя геройская академия: Я тоже герой»! Что нужно знать о франшизе

Помимо восьми сезонов, вселенная пополнилась четырьмя полнометражными ответвлениями с оригинальными сюжетами и новыми персонажами. Их события встроены в хронологию основного сериала, а Кохэй Хорикоси курировал создание фильмов и разработал образы новых героев. В «Двух героях» Деку и Всемогущий отправляются на передвижной научный остров, захваченный преступниками. «Восхождение героев» переносит класс 1-A на удаленный клочок суши, чьим жителям угрожает обладатель нескольких причуд Девятый. В «Миссии мировых героев» ученики Юэй противостоят международной организации, объявившей сверхспособности опасной болезнью. Наконец, «Ты следующий» рассказывает о Темном Всемогущем, решившем присвоить звание Символа мира.

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Также Bones Films выпустили уже два сезона «Моей геройской академии: Вне закона» — спин-оффа, где в фокусе внимания оказываются народные мстители: вигиланты с не самыми яркими причудами, но обостренным чувством справедливости. Наряду с крупными релизами выходили и многочисленные OVA о тренировках, стажировках и побочных миссиях. Эпилогом основной истории стал 23-минутный спешл «Больше», основанный на дополнительной 431-й главе манги, где показана жизнь повзрослевших персонажей спустя годы после решающей битвы.

Что известно о голливудской версии


Вышла короткометражка «Моя геройская академия: Я тоже герой»! Что нужно знать о франшизе

По «Моей геройской академии» также готовят американский игровой фильм. Производством занимается Legendary EntertainmentИнтерстеллар», «Темный рыцарь»), за пределами Японии картину выпустит Netflix, а постановщиком заявлен Синсукэ Сато, снявший «Алису в Пограничье», «Блич» и серию фильмов «Царство». Осенью 2025 года к долгострою присоединился сценарист Джейсон ФуксОно: Добро пожаловать в Дерри»), чтобы переработать драфт Джоби ХарольдаФлэш»). Актерский состав и дата премьеры пока не объявлены.

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Полезные материалы о сериале


Вышла короткометражка «Моя геройская академия: Я тоже герой»! Что нужно знать о франшизе

🦸‍♂️ Обзор основного сериала — и чем он кончился
🦸‍♂️ Рецензия на спин-офф «Вне закона»
🦸‍♂️ Интервью с автором первоисточника Кохэем Хорикоси
🦸‍♂️ Обзор манги «Моя геройская академия» целиком


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Вышла короткометражка «Моя геройская академия: Я тоже герой»! Что нужно знать о франшизе фотографии
Вышла короткометражка «Моя геройская академия: Я тоже герой»! Что нужно знать о франшизе фотографии
Вышла короткометражка «Моя геройская академия: Я тоже герой»! Что нужно знать о франшизе фотографии
Вышла короткометражка «Моя геройская академия: Я тоже герой»! Что нужно знать о франшизе фотографии
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