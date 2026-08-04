Вышла короткометражка «Моя геройская академия: Я тоже герой»! Что нужно знать о франшизе

Отметившая десятилетие франшиза «Моя геройская академия
» пополнилась короткометражкой «Я тоже герой
» о повзрослевшей Эри. Вспоминаем, с чего начинался и чем завершился культовый сёнэн
, о чем рассказывают его полнометражные части и что известно о голливудской экранизации. А вот дайджест минувшей недели
.
Где посмотреть короткометражку «Я тоже герой»
Спецвыпуск «Я тоже герой» вышел 3 августа на Crunchyroll
, Prime Video
, Netflix
и других стриминговых сервисах. В основу шестиминутного аниме легла бонусная глава Кохэя Хорикоси
из фанбука «Эпоха героев
» (My Hero Academia: Ultra Age). Старшеклассница Эри навещает академию Юэй накануне первого музыкального выступления на улице.
О чем рассказывает сериал
В мире, где большинство людей рождается с причудами — уникальными сверхъестественными способностями, — герои официально получают лицензии и защищают общество от преступников. Лишенный врожденных сил Идзуку Мидория
(для друзей — Деку) с детства восхищается главным спасителем человечества Всемогущим
и мечтает последовать его примеру. Судьба дает юноше такой шанс: впечатленный самоотверженностью подростка кумир передает ему наследуемый дар «Один За Всех» и помогает поступить в академию Юэй, выпускающую дипломированных борцов со злом.
Вместе со вспыльчивым Кацуки Бакуго
, рассудительной Отяко Ураракой
, наследником знаменитой династии Сёто Тодороки и другими учениками класса 1-A Идзуку осваивает унаследованную мощь, участвует в соревнованиях и проходит стажировки у опытных наставников. Учебные испытания постепенно сменяются настоящей войной с суперзлодеями: привычный уклад пытается разрушить Томура Сигараки, за которым стоит обладатель множества украденных талантов Все За Одного. Противостояние заставляет юных героев переосмыслить значение своего призвания и решить, можно ли спасти врага, превратившегося в угрозу для планеты.
Читать
«Стальной Алхимик: Братство» — аниме №1 для тех, кто не смотрит аниме
Кто стоит за созданием аниме: студия, творческая группа, актеры озвучивания
За франшизу с самого запуска отвечает студия Bones
, известная по «Стальному алхимику
» и «Моб Психо 100
». Финальные эпизоды выпустило её новое подразделение Bones Film
(«Гатиакута
», «Брачный токсин
»), где сохранился костяк основных аниматоров. Первые три сезона поставил Кэндзи Нагасаки
(«Гандам: Сконструированные бойцы
», «Шестая зона
»), позднее ставший главным режиссером и возглавивший работу над первыми полнометражными фильмами.
Читать
«Гатиакута»: пирсинг, тату и граффити в подпольном Неверленде
Затем режиссерское кресло занял Масахиро Мукаи
(«Фронт кровавой блокады
», «Эхо террора
»), а две заключительные части сняла Наоми Накаяма
(«Не называй это любовью!
», «Наруто: Ураганные хроники
»). Сценарий всех сезонов написал Ёсукэ Курода
(«Триган
», «Мед и клевер
»), облик персонажей разработал Ёсихико Умакоси
(«Мастер муси
», «Берсерк
»), к которому позднее присоединилась Хитоми Одасима
(«Синий экзорцист
»), а музыку сочинил Юки Хаяси
(«Волейбол!!
», «Медалистка
»).
Роли озвучивали:
⚡ Идзуку Мидория — Дайки Ямасита
(Сю Иура
из «Хоримии
»).
⚡ Кацуки Бакуго — Нобухико Окамото
(Химмель
из «Фрирен
»).
⚡ Отяко Урарака — Аянэ Сакура
(Сяотань Лу
из «Дней Сакамото
»).
⚡ Сёто Тодороки — Юки Кадзи
(Эрен Йегер
из «Атаки титанов
»).
⚡ Всемогущий — Кэнта Миякэ
(Дагон
из «Магической битвы
»).
⚡ Томура Сигараки — Коки Утияма
(Гэн Наруми
из «Кайдзю №8
»).
Читать
Супер-путин и экстрим в подростковой драме «На скейте в бесконечность»
Расширение франшизы: фильмы, OVA, короткие метры
Помимо восьми сезонов
, вселенная пополнилась четырьмя полнометражными ответвлениями с оригинальными сюжетами и новыми персонажами. Их события встроены в хронологию основного сериала, а Кохэй Хорикоси курировал создание фильмов и разработал образы новых героев. В «Двух героях
» Деку и Всемогущий отправляются на передвижной научный остров, захваченный преступниками. «Восхождение героев
» переносит класс 1-A на удаленный клочок суши, чьим жителям угрожает обладатель нескольких причуд Девятый. В «Миссии мировых героев
» ученики Юэй противостоят международной организации, объявившей сверхспособности опасной болезнью. Наконец, «Ты следующий
» рассказывает о Темном Всемогущем, решившем присвоить звание Символа мира.
Читать
Дружба через стену: «Шестая зона» — культовая антиутопия новой волны
Также Bones Films выпустили уже два сезона «Моей геройской академии: Вне закона
» — спин-оффа, где в фокусе внимания оказываются народные мстители: вигиланты с не самыми яркими причудами, но обостренным чувством справедливости. Наряду с крупными релизами выходили и многочисленные
OVA о тренировках
, стажировках и побочных миссиях. Эпилогом основной истории стал 23-минутный спешл «Больше
», основанный на дополнительной 431-й главе манги, где показана жизнь повзрослевших персонажей спустя годы после решающей битвы.
Что известно о голливудской версии
По «Моей геройской академии» также готовят американский игровой фильм. Производством занимается Legendary Entertainment
(«Интерстеллар
», «Темный рыцарь
»), за пределами Японии картину выпустит Netflix, а постановщиком заявлен Синсукэ Сато
, снявший «Алису в Пограничье
», «Блич
» и серию фильмов «Царство
». Осенью 2025 года к долгострою присоединился
сценарист Джейсон Фукс
(«Оно: Добро пожаловать в Дерри
»), чтобы переработать драфт Джоби Харольда
(«Флэш
»). Актерский состав и дата премьеры пока не объявлены.
Читать
Культовое аниме «Моб Психо 100» от студии Bones
Полезные материалы о сериале
🦸♂️ Обзор основного сериала — и чем он кончился
🦸♂️ Рецензия на спин-офф «Вне закона»
🦸♂️ Интервью с автором первоисточника Кохэем Хорикоси
🦸♂️ Обзор манги «Моя геройская академия» целиком
Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о лучших премьерах 2025-го или историю карательных тату в Японии на примере «Истребителя демонов».
обсуждение >>