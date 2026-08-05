«Уборщицу вы теперь уволите?»: Мария Аронова и Павел Савинков в новой тизер-сцене сериала «Олдскул-2»

В свежем фрагменте директор школы в исполнении Павла Савинкова представляет учителям очередное нововведение — робота-уборщика, который, по его мнению, должен сделать школу современнее. Мария Павловна сразу обращает внимание на другое: что будет с уборщицей, если ее заменит машина. Директор, оказывается, даже не подозревает, что она в школе есть. За кадром Виталий Геннадьевич признается, что купил сразу трех роботов по акции, а сэкономленные деньги планирует потратить на очередной платеж по ипотеке.
По сюжету второго сезона семейной комедии, Мария Павловна продолжает работать в школе «Фаворит», пытается наладить отношения с дочерью и лучше понять мир современных подростков. Директора школы ждет кризис среднего возраста, а в личной жизни Натальи и Бояна произойдут неожиданные перемены. Кроме того, в школе появятся новые сотрудники — завхоз Леонид и преподаватель Юлия.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатров START и PREMIER
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