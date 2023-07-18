«Снимать фильмы – это еще и делать документальное кино об актерах»: Майвенн и Джонни Депп о «Жанне Дюбари»

В российский прокат 20 июля кинокомпания Russian World Vision при поддержке онлайн-кинотеатра Okko выпускают исторический байопик «Жанна Дюбари», который в мае этого года открывал Каннский кинофестиваль. Картина рассказывает о Жанне Вобернье, которая выбивается из низшего сословия нищеты при помощи женских чар. Ее покровитель, граф Дюбарри, разбогатевший благодаря любовным интригам Жанны, желает представить ее королю и организует свидание через влиятельного герцога де Ришелье. Встреча выходит далеко за рамки его ожиданий: Жанна влюбляет в себя Людовика XV с первого взгляда своей непосредственностью.После знакомства с куртизанкой у короля вновь пробуждается вкус к жизни — настолько сильно, что он больше не может жить без Жанны и делает её своей официальной фавориткой, из-за чего разгорается грандиозный скандал. Главные роли в фильме сыграли Джонни Депп и Майвенн, которая, к тому же выступила режиссером и главным сценаристом ленты. Перед премьерой Майвенн и Джонни Депп рассказали о своем сотрудничестве и работой над фильмом «Жанна Дюбари».
фото: кинокомпания Russian World Vision
«Жанна Дюбарри» – это шестая полнометражная и самая амбициозная постановка Майвенн, которой принадлежит идея фильма. По словам Майвенн, жизнь и судьба Жанны Дюбарри в чем-то перекликается с ее собственной жизнью и очень ей близка. Сама Майвенн попала в творческую среду в юном возрасте: с 16 лет она состояла в отношениях с Люком Бессоном, от которого родила дочь Шанну. Идея фильма «Жанна Дюбари» пришла к Майвенн еще в 2006 году, когда посмотрела «Марию-Антуанетту» Софии Копполы. Приступая к работе над сценарием, режиссер сразу видела в главной роли Джонни Деппа и настаивала именно на его участии, что в итоге поддержали продюсеры. Для Деппа «Жанна Дюбарри» стала первой крупной ролью с 2020 года после завершения судебного разбирательства с бывшей женой Эмбер Херд по делу о клевете.
«Я захотела предложить эту роль Джонни, потому что почувствовала в нем человека очень романтичного, очень чувственного, очень выразительного и одновременно очень мрачного. И дело было не только в характере Людовика XV, но и в том, что для меня это был повод снять Джонни, с которым я хотела поработать. Я думаю, что снимать фильмы – это еще и снимать документальное кино об актерах», – говорит Майвенн.
Не только режиссерски, но и актерски – как своего главного партнера – Майвенн было важно увидеть Деппа «вблизи – без грима, шляпы, очков». «Мне это было нужно для того, чтобы снять его, чтобы сыграть женщину, которая в него влюблена. Поэтому мне было очень важно, чтобы на его лице не было ничего искусственного, чтобы понять, действительно ли я хочу дать ему эту роль и чувствую ли я себя Жанной, проецирую ли я себя на нее – женщину, которая могла быть очень в него влюблена. Поэтому иногда я заставляла его говорить, говорить, говорить, и не слушала, что он говорит, а просто смотрела на него, сканировала», – отмечает режиссер и исполнительница главной роли.
Джонни Депп признается, что, когда они только встретились с Майвенн, то проговорили «с трех часов дня до полуночи». Причем не о фильме, а «о жизни, о живописи, о друзьях, о любви, о людях, которыми мы восхищаемся, о вдохновении».
«Было что-то прекрасное в том, чтобы узнавать друг друга на экране, то есть при работающей камере. И приберечь некоторые вопросы о человеке на тот момент, когда ты окажешься прямо перед ним, и будет работать камера, так чтобы все было органично, по-настоящему», – подчеркивает актер.
фото: кинокомпания Russian World Vision
На протяжении всех съемок Джонни Депп был восхищен Майвенн, которая взяла на себя и режиссуру, и текст, и исполнение главной роли.
«Что мне нравится в сочетании актерской и режиссерской работы, так это то, что я всегда являюсь частью актерской команды. Хотя в фильмах, где я сама не снималась, тоже было приятно не видеть себя в кадре, не переживать за всё это. Но в то же время я как будто переходила из одного лагеря в другой, и команда всегда как будто была разделена на две части. С одной стороны – актеры, с другой – техническая группа. А когда я играю, я всегда с актерами. Это приятно. Создается такая братская атмосфера, и когда сцена не получается, то это не только вина актеров, но и моя вина. Так что в этом случае я в большей степени вовлечена, я вместе с ними», – заключает Майвенн.
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