«Нужно не цепляться за фактуру, а бросаться в новый материал»: молодые актеры о сериале «Разрешите обратиться» и своем пути в профессию

В онлайн-кинотеатре Иви полностью вышел сериал «Разрешите обратиться» про полицейского, который вдруг превращается в настоящего оборотня, который не оставляет ни единого шанса провинциальной преступности. Помимо яркого жанра «Разрешите обратиться» отличает столь редкий для нынешнего российского кино молодой актерский состав. Мы поговорили с исполнителями главных ролей – Андреем Гальченко, Даней Киселевым, Анной Завтур и Александрой Киселевой – о том, как они пришли в профессию, чем их привлек сериал «Разрешите обратиться» и чего им как молодым артистам все еще не хватает в современной российской киноиндустрии.
Андрей Гальченко, выпускник ГИТИСа, актер Российского академического молодежного театра. В «Разрешите обратиться» играет главную роль – робкого полицейского Гоши, вдруг обретающего практически животную силу. Чистым взглядом на мир и заиканием его Гоша чем-то похож на знаменитого сыщика Фандорина.
фото: Андрей Гальченко на съемках сериала "Разрешите обратиться"/пресс-служба Иви
«Актером я хотел стать дольше, чем осознанно себя помню. Мой папа артист Владимир Гальченко брал меня с собой на работу, и первые мои воспоминания, как я маленький стою за кулисами, смотрю на папу, на отблеск софитов и понимаю, что очень хочу туда, в этот мир. Мне он казался интереснее, чем тот, в котором я живу. До сих пор я прихожу в Самарский драматический театр, где служит мой отец, чтобы подпитываться.
О кино я даже не мечтал и думал, что стану исключительно театральным артистом. К счастью, когда я только окончил ГИТИС, меня приняли в труппу РАМТа. И, как это часто бывает у любого молодого артиста, вышедшего в большой мир, уже через несколько месяцев я понял, что никому особо не нужен. Первая большая роль в театре – Левши в «Блохе» Александра Пономарева, которому я очень благодарен, что он в меня, молодого мальчишку, поверил – пришла ко мне через полтора года. К тому же, в мой первый сезон грянула пандемия. И я понял, что нужно искать что-то ещё, что мне стоит попробовать привыкнуть к камере. И вот тут, оказавшись на съемочной площадке, пришло осознание, как это интересно. Это было настоящее открытие и большой переворот в сознании. Но я ни в коем случае не воспринимаю театр, которому я очень благодарен, как ступеньку к кино. Мне комфортно, когда они дополняют друг друга и учат меня профессии с двух сторон. Для меня сейчас самое важное – это интересная работа.
За приглашение в сериал «Разрешите обратиться» я должен сказать спасибо моему киноотцу Илье Ермолову. Мы познакомились с ним на пробах в другую его историю, куда я не прошел. Но какой-то контакт нащупался уже тогда. И спустя время он позвал меня на пробы в «Разрешите обратиться». Поскольку приглашение и текст прислали накануне вечером, а сами пробы были утром, прочитать хоть что-то я не успел. И когда на пробах Илья попросил меня вести сцену, заикаясь, так еще и превращаясь в собаку, я был искренне шокирован. И пробы эти мне не удались. Только придя домой, я понял, что он от меня хотел и записал ему видео, где превращаюсь в собаку. С этого момента для меня началась эта история. Спасибо Илье!
фото: Съемки сериала "Разрешите обратиться"/пресс-служба Иви
Вы не поверите, но Фандорин, которого вы упомянули, – один из моих любимых героев. Еще в детстве я взахлеб прочитал все его приключения и уже лет 20 мечтаю его сыграть. Даже в детских фантазиях я играл Эраста Петровича. И в школе пытался чуть-чуть нарочито заикаться, потому что мне это казалось чрезвычайно привлекательным. Чем очень пугал всех моих учителей. И что интересно, начиная с «Азазели» до моей любимой «Алмазной Колесницы» он проходит грандиозную трансформацию из восторженного мальчика в закрытого, раненого, скупого на внешнее проявление эмоций душевного инвалида. Ничего не напоминает? Так же, исследуя темную сторону, внутренним ориентиром был Майкл Корлеоне в исполнении Аль Пачино в первых двух частях «Крестного отца». Как меняет человека власть и в какое чудовище ты можешь превратиться, изначально пытаясь изменить свой мир к лучшему.
Самым сложным и безумно интересным было то, что, работая над сценарием, мы придумали, что Гоша должен меняться до неузнаваемости. Причем речь сейчас не о превращении в оборотня, а о том, как это существо внутри него меняет его самого. Всего я насчитал восемь вариантов Гоши на протяжении всей истории. С плавными переходами из одного в другого. Кино снимается в разном порядке. В день 7-8 сцен. 1-7-10-6 серия и снова первая, к примеру. И так каждый день. Такие квантовые скачки – колоссальный подарок для артиста.
В современной киноиндустрии мне, наверное, не хватает риска и возможности пробовать артиста в самых разноплановых его проявлениях. Нужно не цепляться за фактуру, амплуа, эксплуатировать что-то, когда-то удачно найденное, а бросаться в новый материал и в разные предлагаемые обстоятельства».
Даня Киселев, выпускник Щепкинского театрального училища, которое окончил только в прошлом году. Тем не менее на его счету уже десятки ролей, в том числе в популярном веб-сериале «Сама дура» и недавней черной комедии Иви «Райцентр». В «Разрешите обратиться» играет сына владельца местного завода Дэна, который только вернулся с Бали и готов стать новым хозяином города.
фото: Даня Киселев на съемках сериала "Разрешите обратиться"/пресс-служба Иви
«В профессию я попал на кураже, не подозревая, что она из себя представляет. Влюбился в неё в процессе обучения, начал осознавать ответственность и всю сложность этого ремесла. Теперь не могу без этого жить (смеется). Мое первое появление на съемочной площадке было у режиссерки Ани Зайцевой в фильме «Я иду играть», но до зрителя эта картина пока не дошла. Именно там у нас с ней завязалась творческая дружба, и впоследствии я попал в кастинг ее сериала «Сама дура», а совсем скоро захожу в новый проект Зайцевой. В каком-то смысле Аня открыла меня зрителю, поверила в меня и дала первую роль, пусть и небольшую.
То, что сейчас на Иви выходит уже второй после «Райцентра» проект с моим участием – чистая случайность. Сначала был «Разрешите обратиться», куда меня утвердили на четвёртом курсе, весной 2022 года, и перед заходом в съемки, меня пригласили на кастинг к Даниле Чащину, режиссеру «Райцентра», и вот сложилось, что в параллель я снимался в двух проектах для Иви. В «Разрешите» у меня вторая главная роль. Это возможность заявить о себе как исполнителе главных ролей, сделать персонажа объемным, раскрыться в полной мере. Мне очень понравился материал и роль. Крайне неоднозначный персонаж, некий «инфернальный» герой с большой внутренней болью и внешним спокойствием. Короче, работать над ролью было одно удовольствие. Мой персонаж в каком-то смысле хамелеон, он легко входит в доверие к людям, истинный манипулятор и хитрец.
В каждом из нас есть «черти», многие о них даже не подозревают, но лично я, как человек, актёр, в какой-то момент обучения в институте начал углубляться в изучение всех своей «гадостей», чтобы доставать их для работы в будущем. Баланс – это равновесие. У героя всё продумано до мелочей, поэтому все его ходы – взвешенное, четкое решение. Ну, по крайней мере он в этом уверен.
Я люблю российское кино. Смотрю, практически, все новинки. Интересен вектор и движение кинопроизводства. Нравится, что мы пробуем новые жанры, к примеру «Райцентр», для меня – крайне неожиданный сериал. Даже во время съемок я не представлял, что получится всё настолько «на драйве» и по всем законам черной комедии».
Анна Завтур, выпускница Российского государственного института сценических искусств, актриса Малого драматического театра – Театра Европы под руководством Льва Додина. Прославилась благодаря роли Эрны – бунтующей дочери главного героя – в сериале «Немцы». В «Разрешите обратиться» играет эко-активистку Лену, которая хочет буквально вывести на чистую воду владельца местного завода. Именно в Лену при этом влюблены и робкий полицейский Гоша, и просветленный мажор Дэн.
фото: Анна Завтур в сериале "Разрешите обратиться"/пресс-служба Иви
«Мечта стать актрисой появилась уже, мне кажется, на первом курсе института. Трудно в это поверить, но поступила я действительно случайно, но это было самым логичным что могло со мной произойти. Я с детства занималась вокалом и танцами, окончила литературную школу имени А.А. Ахматовой в Пушкине и оттуда знала много стихотворений наизусть, что впоследствии помогло мне поступить, а вообще в 11 классе меня взяли в одно из лучших модельных агентств Петербурга, на носу были контракты в Гуанчжоу и Милане, заочка СПБГУ на переводчика, но судьба подготовила мне кое-что поинтереснее…
Мой главный учитель был, есть и будет Вениамин Михайлович Фильштинский. Я его обожаю, и с каждым годом всё больше ценю и благодарю. Учеба была сложной и болезненной, но трансформации не бывают безболезненными. После четырех лет академии я стала другим человеком, кардинально, и теперь, когда вижу людей из прошлого, очень странное возникает ощущение будто мы с разных планет, а так и есть.
Самое главное, что отличало моего Мастера от многих других педагогов нашего института, – он никогда не был тираном, он всегда был в диалоге с тобой как с личностью, как с художником, творцом, он верил и верит в каждого ученика до конца, он своей надеждой и верой меня благословил, подарил мне право стать отдельной творческой единицей, и теперь это что-то самое главное, вложенную им в меня суть я несу в себе, и это уже не сломать. Если многих других детей в театральных институтах ломают и учат как «надо» (знаю очень много таких историй), то мой мастер всегда давал огромную свободу и взращивал что-то совсем другое в нас. Главное для меня – диалог, он всегда был чуток и внимателен, и ему, правда, было интересно твое мнение, твой взгляд. Это не значит что он был строг или не требователен, совсем нет, просто он публично не унижал и не оскорблял никогда никого, как это делали некоторые другие педагоги…
фото: Анна Завтур в сериале "Разрешите обратиться"/пресс-служба Иви
В сериал «Разрешите обратиться» я попала случайно, это очень смешная история. Меня позвали на пробы на студию «Амедиа», случайно увидев какое-то видео наших милых танцев в социальных сетях с моей подругой (режиссер был на неё подписан, спросил её, кто я, и пригласил), но там была нужна няшка-милашка, а я пришла и сказала «Привет», это был тот случай когда все такие: «Ой, а ты можешь сказать что-то ещё?» Речь про мой низкий голос. Так часто бывает в моем случае: зовут по фото, я, вроде, милая такая блондинка голубоглазая, прихожу, начинаю говорить, и они не очень понимают, что с этим делать. Короче меня не взяли, я вышла в коридор, и тут идет Илья Ермолов и так ненавязчиво «Вы актриса?». Я говорю, что да, он через агента шлёт мне текст проб, дает 10-15 минут на подготовку, я прихожу и пробуюсь, и как-то сразу так легко и весело всё получается. Я обожаю такие совпадения, всегда считаю их неслучайными и моя жизнь полна таких историй! Я сразу почувствовала, что не случайно я дотанцевалась в соцсетях! (смеется) И тут как раз персонаж довольно-таки властная и сильная девушка, поэтому голос сыграл на руку. Думаю этим и зацепила, плюс обстоятельства были неожиданные. Я очень люблю когда так сразу бросаешься смело в пробу и организм очень подключается в таких случаях! Мне понравилось, как Илья объяснял и предлагал, как он рассказывал мне про эту историю, у нас сразу актерско-режиссерская химия случилась, и, мне кажется, мы как-то быстро все поняли друг про друга!
Лена изначально была написана сильной героиней, но, конечно, качество этой силы и пристройки/взаимодействия с другими персонажами приходилось искать и придумывать. Ключ мы с Ильей определили такой: всё решать через собак и взаимодействие с ними. То есть она общается со всеми, как с собаками, держит на поводке, дрессирует, командует, контролирует, поощряет – тоже строго за что-то конкретное. Я пыталась держать это в голове, в одной сцене даже возник лай во время самой сильной ссоры с Гошей, возник он как-то нерационально даже, нужна была какая-то точка в сцене, а сказать моей героине нечего – она лает и уходит. Смешной факт – я с детства боюсь собак, но сказала я об этом Илье только на площадке. Надо признаться, что и до сих пор боюсь, но актерские дела творят чудеса, после слов «Камера, мотор» куда-то весь страх уходил.
К сожалению, я смотрю далеко не все российские проекты, которые выходят, но из того, что вижу, многое меня сильно радует. Индустрия развивается стремительно, и если все так и дальше будет, на что мы все крепко надеемся, у нас будут большие профессиональные возможности. Хочется ещё больше смелых, ярких, оригинальных историй. Мы это можем. Хочется, чтобы было просто больше времени на подготовку, репетиции перед съемками и сразу дописанный крепкий сценарий!
Александра Киселева, трехкратная чемпионка мира по уличным танцам в категории Vogue, студентка РАТИ-ГИТИС, на счету актрисы более 20 ролей в кино. В сериале «Разрешите обратиться» играет коллегу Гоши Котова, влюбленную в этого робкого полицейского.
фото: Александра Киселева на съемках сериала "Разрешите обратиться"/пресс-служба Иви
В кино я пришла достаточно судьбоносно: режиссер Евгений Кравченко искал главную героиню в короткий метр «Танец тишины» – девочку, которая профессионально танцует и умеет работать в кадре. Евгений вышел на меня, пришла к нему на пробы и после произошло утверждение на первую роль. Проект получился социально значимым, поднимающим тему адаптации в социуме глухонемых. Очень рада, что этот фильм нашёл живой отклик аудитории.
После профессия буквально позвала меня за собой, случились другие важные проекты – сериал «Погнали» на СТС, фильмы «Люби их всех», «Чиновник» и т.д. Позже поступила в ГИТИС в мастерскую С.А. Голомазова, и теперь уже кино мой жизненный приоритет.
В «Разрешите обратиться» попала через пробы. Агент прислал сценарий, я ознакомилась с ним. Сюжет сразу же меня зацепил, что происходит не часто. Затем встретились с режиссером Ильей Ермоловым уже на пробах. Насколько помню, они прошли достаточно быстро и после них у меня остались приятные ощущения. И эти ощущения меня не обманули (смеется).
Моя героиня Варя с каждой новой серией показывает свой характер и умение добиваться сердца мужчины, если поставила такую цель. Для меня данная история оказалась важной именно потому, что это была полная работа на сопротивление. Варя максимально на меня непохожа во всех смыслах. Она местами по-детски инфантильная, простая, легкая и вовсе не карьеристка. Её главная цель — добиться сердце мужчины и обаять главного героя Гошу Котова. Ей хочется построить семью, вести домашний быт и заботиться о любимом. А чтобы вы понимали, я не из тех, кто кому-то напишет первой. Поэтому для меня очень ценно, что наш режиссер увидел во мне эту грань, так как для меня самой это было удивлением. И надеюсь, что нам сообща, удалось это сделать достойно.
фото: Александра Киселева в сериале "Разрешите обратиться"/пресс-служба Иви
Хочется, чтобы в каждом проекте удавалось почувствовать сплоченность и желание сделать наилучший результат из возможного. Ну и конечно драматургия, сценарий, история героини и самого проекта — всё это имеет огромное значение. С этими аспектами вроде пока удается дружить, но верю, что впереди ждет что-то ещё интересней и круче.
Мне кажется, что чего-то не хватать во всем – не только в кино – будет всегда. Человек в целом быстро ко всему привыкает и от этого возникает вечное желание нового. Поэтому мне бы хотелось бы просто уметь наслаждаться всем, что дано и уметь выжимать максимум положительного из любой ситуации! Ну а как зрителю мне хотелось бы, чтобы в нашем кино чаще встречались героини с сильным характером. Вероятно, по этой причине в России востребованы корейские сериалы, где женские персонажи по темпераменту занимают доминирующую роль.
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