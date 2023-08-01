Алексей Бардуков: «Мне было интересно показать, как люди со сломанными судьбами пытаются наладить свою жизнь»

1 августа онлайн-кинотеатр KION покажет детективный триллер «Замаячный», снятый режиссером Андреем Либенсоном по книге Ильи Бушмина «Ничейная земля». Это история про следователя Екатерину Мазурову и оперативника Сергея Полякова, которые расследуют дело маньяка-душителя, орудовавшего в поселке Замаячный в девяностые годы и 10 лет спустя. Тогда, в девяностые, его жертвами стали близкие Кати и Сергея. Полякова в «Замаячном» сыграл актер Алексей Бардуков, ученик Константина Райкина. Мы поговорили с Алексеем о том, чем его зацепила эта мрачная история, как он относится к популярности сериалов о маньяках, а также о методах работы над сложными персонажами.
фото: KION
В вашей карьере было немало следователей, в основном новичков. Чем вас привлек Поляков, который, с одной стороны, уже является достаточно опытным сотрудником, но с другой – все еще очень близко к сердцу воспринимает происходящие вокруг преступления, в том числе и потому, что они когда-то и побудили его прийти в профессию.
Не так много в моей карьере было сыграно следователей. Так может показаться, потому что в сериале «Мосгаз» много частей, но в целом я и не вспомню, чтобы я играл следователя, еще и новичка. Сергей Поляков из «Замаячного» мне приглянулся тем, что он персонаж неоднозначной истории. Она очень глубокая, сильная, душевная, трагическая. Интересно было то, что с точки зрения времени сценарий разбит на две эпохи — это 90-е годы и 2001 год. Можно было сыграть и счастливый эпизод жизни героя, а также то, что случилось уже через много лет после трагедии. Показать, насколько трагедия изменила персонажа, как эти люди со сломанными судьбами пытаются наладить свою жизнь.
Когда вы работаете над ролью, насколько тщательно вы изучаете библию персонажа? Может быть, выстраиваете для них биографию, путь, которым они пришли именно к этой точке развития событий?
Читая сценарий вместе с режиссером, мы обговариваем, простраиваем, придумываем исходные предлагаемые обстоятельства персонажа, но в случае с «Замаячным» сценарий был настолько хорошо написан, что 90% биографии и все обстоятельства уже оказались заложены. Я, к сожалению, не читал литературный исходник, книгу Ильи Бушмина. Честно говоря, даже не помню, знал ли я на тот момент, что она существует, хотя сейчас об этом много говорится. Работа над этой ролью была в моей жизни 5, даже почти 6 лет назад.
Добавлю, что у меня есть коллеги, например, актер и режиссер Кирилл Плетнев, который, как вы и говорите, записывает, простраивает от точки до точки все исходные, все судьбоносные моменты персонажа, всё, что могло произойти вне сценария. А у меня это происходит в голове, я действую по наитию с подачи режиссера. Получается совместное творчество с режиссером.
В пресс-релизе указано, что Поляков для вас – и собирательный образ, и «попытка сыграть из воспоминаний чего-то похожего, близкого из жизни». Могли бы вы рассказать о таких референсах подробнее?
Слава богу, все, что происходит с нашими персонажами в фильмах и сериалах такого жанра, в жизни многих актеров все-таки не случается. Поэтому приходится добирать и фантазировать, обращаясь к фильмам, документальным проектам, новостям, просто жизни вокруг. Ты что-то впитываешь, запоминаешь, а потом и моменты своей жизни, пусть небольшие и не трагичные, преувеличиваешь, гиперболизируешь.
Я играл военного, но, слава богу, я не был на войне и не видел, как гибнут мои товарищи. Но иной раз это приходится играть, поэтому включается фантазия. Помогают фильмы советского времени, американское кино, да и современные сериалы дают почву для фантазии и визуального опыта. Это все откладывается в актере.
фото: KION
Действие «Замаячного» происходит в начале 1990-х и в 2001 году. Ваш герой, выросший в 1990-е, говорит, что у него был единственный выбор – пойти в менты или в бандиты. А вы помните свои начало 1990-х, когда вы еще были ребенком, и 2001-й, когда уже тоже, наверное, задумывались о профессии? У вас был выбор?
Конечно, я помню 90-е годы. В 91-ом я пошел в первый класс. Помню, что это было достаточно тяжелое, криминальное время, много всего происходило на улицах. Мы жили на окраине Москвы в коммунальной квартире. Спасибо большое моим родителям за то, что они оградили меня от всего этого и вырастили в тяжелое время. Все остались живы, здоровы, сыты и одеты. Я был достаточно юн и не мог в полной мере ощутить всю трагедию и ужасы, которые происходили с некоторыми людьми. Как я понимаю, в основном в то время люди, конечно, выживали. В 2001 году я уже выбрал профессию. Хотя до этого долго не мог определиться, кем стать. Решение пришло неожиданно, спонтанно. 2001 год стал для меня такой вехой, событием: я выбрал школу-студию МХАТ, курс Константина Аркадьевича Райкина. Открыл для себя театр, искусство, актерство. Для меня жизнь перевернулась целиком.
Сериал «Замаячный» похож на хит KION «Хрустальный», в котором сыграл тоже известный сериальный актер Антон Васильев. Мы с ним делали интервью и много говорили об актуальности или, напротив, излишней популяризации темы маньяков в российских сериалах. Как вы относитесь к этой теме? И какую интонацию для подобного рассказа считаете правильной? Это должна быть история о следователях, жертвах или преступнике?
Я думаю, что «Замаячный» — это все же детективный триллер, достаточно мрачная и страшная история. Я такой жанр не очень люблю, потому что я сам по себе подключающийся и эмоциональный человек. Этот материал очень глубоко в меня проникает, мне даже страшно в какие-то моменты становится. Но я считаю, что каждый жанр, и вообще любая история и любое кино должны быть и имеют право на существование. А смотреть или не смотреть, делать для себя какие-то выводы или не делать — это выбор зрителя.
Я считаю, что, конечно, не нужно ни в коем случае выставлять героями персонажей, которые несут слово зла в этот мир. Но все познается в балансе и в сравнении. Если бы не было зла, мы бы не знали, что такое добро. Поэтому, конечно, должен стоять возрастной ценз 18+ или 16+, чтобы неокрепшие детские души и сердца как можно позже с таким сталкивались. Но для взрослых людей это интересная история, которая может пощекотать нервы, позволит увидеть какие-то вещи, которые они в жизни не видят, приоткрыть занавес разных профессий. Конечно, истории должны быть, в первую очередь, о людях, судьбах. Возможно, и о судьбе какого-то маньяка, у которого в жизни произошла трагедия и это подтолкнуло его на злой путь. Сериал также может быть уроком для родителей, которые чего-то недодают своим детям и сеют зерно зла, агрессии, ненависти. Наша профессия призвана показывать разные стороны человеческого воплощения, и показывать те минусы, которые несет неверный выбор человека, чтобы зритель мог задуматься.
Ваш Поляков разрывается между долгом и личными травмами, связанными не только с потерей любимой девушки в юности, но и с нынешней (образца 2001 года) жизнью вдали от сына. Что вам как артисту было сложнее в этом контексте играть?
Не было сложнее или легче. Это очень схожие человеческие чувства — потеря человека. Но в первом случае, когда герой пережил потерю любимого и близкого человека навсегда, жизнь ему представляется невозможной. Хотя мы видим, что жизнь у Полякова сложилась, но совершенно не так, как он себе представлял. Он искренне любил эту девушку. Конечно, потеря сына не менее трагична в жизни Полякова, но такой отец с травмой и незакрытыми вопросами из прошлого по-хорошему сыну и не нужен, ведь эти триггеры будут периодически всплывать и отпечатаются на воспитании. Это может быть и тяжелый выбор с его стороны, но я считаю, что это правильно. Нужно закончить все вопросы с прошлым, а потом попытаться наладить жизнь с сыном. Уже, может, быть не одной семьей, но быть рядом.
фото: KION
Со времени, когда вы только начали свою карьеру в сериалах, как вам кажется, многое ли изменилось в индустрии? И если да, то что именно?
Конечно, многое изменилось. В первую очередь — техническое оснащение, качество и скорость съемки. Даже появились целые новые профессии в индустрии. Больше всего радует, что изменилось отношение к сериалам. Раньше это был продукт низкого качества, и многие хорошие артисты неохотно соглашались или вообще отказывались от сериалов. А сейчас проекты такого качества, что зачастую они снимаются круче, чем полный метр. Хотя раньше было четкое разделение качества продукта.
Вы до определенного момента совмещали работу в кино и театре, потом, как я понимаю, из театра уходили, но затем снова вернулись. Почему так произошло? И какую роль сейчас в вашей жизни играет театр? Удается ли совмещать его с кино?
Я не уходил из театра насовсем. В «Сатириконе» я делал перерыв по техническим причинам, всего на 2 сезона, а потом вернулся и благополучно работаю дальше в составе труппы. Со временем, с рождением сына некоторые акценты в моей жизни поменялись, но я всегда говорил, что театр для меня на первом месте, потому что я пришел в актерскую профессию благодаря театру. Я учился у мастера, который живет театром и заражает всех этой любовью. Совмещать кино и театр у меня получается, хотя, конечно, иногда случаются накладки, приходится делать выбор. Но обычно все дела удается развести, договориться.
Чего вам как актеру и, может быть, как зрителю сейчас не хватает в российских кино и сериалах?
Сейчас сложно на что-то жаловаться как зрителю, потому что выбор сериалов достаточно большой. Но мне, например, хотелось бы побольше остросюжетных и аутентичных сценариев, которые нам не приходилось бы докручивать и менять на площадке, а режиссеру монтажа пытаться вспомнить, какой была оригинальная идея. Хотелось бы, чтобы диалоги были очеловеченными, написанными таким языком, каким говорят люди. Это было бы круто.
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