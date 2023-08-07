Алексей Степанов: «Я изначально не знал, на что может пойти артист ради съемок»

анонс

Актер – о сериале «Замаячный», популярности проектов про маньяков и методах работы над сложными персонажами

Алексей Бардуков: «Мне было интересно показать, как люди со сломанными судьбами пытаются наладить свою жизнь»

Андрей Гальченко, Даня Киселев, Анна Завтур и Александра Киселева рассуждают о своих персонажах и российской киноиндустрии

«Нужно не цепляться за фактуру, а бросаться в новый материал»: молодые актеры о сериале «Разрешите обратиться» и своем пути в профессию

18 июля

«Снимать фильмы – это еще и делать документальное кино об актерах»: Майвенн и Джонни Депп о «Жанне Дюбарри»

Для Деппа это первая после громкого развода большая роль в кино, а Майвенн смогла совместить профессии актрисы и режиссера