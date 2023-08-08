Ванесса Паради и Хьюго П. Томас: «Подростковые годы – переломный момент в жизни каждого»

В прокат выходит французская комедия Хьюго П. Томаса «Развод по-геймерски» Это история про двух подростков, которые решают притвориться больными, чтобы собрать денег на игровую приставку. Одну из ключевых ролей, мать-одиночки одного из ребят сыграла кинозвезда мирового масштаба Ванесса Паради. Нам удалось узнать у нее и режиссера подробности этой истории и послание, которое закладывали авторы. Кроме того, Ванесса поделилась опытом воспитания собственных детей.
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Как возникла идея создания этого фильма?
Хьюго П. Томас:
Мне хотелось снять фильм о своем подростковом возрасте и о подростках из сельской местности в целом. У них есть ряд отличий, поскольку они как бы отрезаны от происходящего в мире, но узнают обо всем благодаря Интернету и социальным сетям. Этот парадокс показался мне крайне интересным. Я долгое время продумывал фильм, подбирал то тут, то там сцены, персонажей, диалоги… Но мне не хватало отправной точки. И вот однажды я наткнулся на документальный фильм о людях, которые по разным причинам притворяются больными, и подумал о том, как это может вписаться в мою историю. В конце концов, я решил, что такой сюжет выглядит вполне логичным.
Ванесса, что привлекло вас в этом фильме?
Ванесса Паради:
Я согласилась на роль, потому что мне понравился сценарий Хьюго. Эта история одновременно тронула меня и позволила вдоволь посмеяться. Потом я встретилась с Хьюго, и он настолько горел идеей этого фильма, что его желание реализовать проект передалось мне. Когда Хьюго говорит о своем фильме, невольно заражаешься его верой и хочешь следовать за ним. Несмотря на свою застенчивость, он полон идей и страсти. Я видела фильм «Вилли I
», над которым Хьюго работал ранее, и по нему уже можно судить о его видении и о том, что он за режиссер. Но это был его дебютный фильм, и Хьюго выступил в качестве сценариста, так что полной ясности не было.
Меня также заинтересовала роль, которую мне предлагали – мать, в одиночку воспитывающая сына. И, конечно, мне понравилась история главного героя и его друзей, их наивность, с которой они идут на обман, непонимание. У этих подростков полно комплексов, но они хотят наслаждаться жизнью, радоваться, веселиться, и главное, побороть скуку. Мы все через это прошли, так что не можем не сопереживать им. Только представьте двух мальчиков, живущих в сельской местности, вдали от всего интересного. Им скучно, и в конце-концов они решаются на обман, чтобы, невзирая на последствия, привнести в свою жизнь красоту. Но ложь все только усложняет. Ты уже не можешь перестать врать и причинять боль окружающим… В то же время они еще подростки, они не знают, как относиться к себе, к другим людям, к жизни. Это смешная и трогательная история. Ты невольно соотносишь себя с героями, ставишь себя на их место и сопереживаешь им, потому что подростковые годы – сложное, особенное время в жизни каждого человека.
Как вы выбираете фильмы?
Ванесса Паради:
Выбираю в зависимости от сюжета и режиссера. Мой вкус в кинематографе крайне эклектичен, и у меня нет карьерного плана. Есть фильмы, в которых мне следовало бы сняться ради карьеры, но я этого не сделала.
Хьюго, почему вы выбрали Ванессу на роль матери-одиночки?
Хьюго П. Томас:
Во время работы над фильмом «Вилли I» мне пришлось работать одновременно с непрофессиональными актерами и опытной актрисой Ноэми Львовски
. Результат меня впечатлил, и я захотел это повторить. Комбинация из взрослых актеров и подростков, непрофессионалов и опытной актрисы смотрится очень трогательно. Так волнующе видеть людей, играющих свою первую роль. У них глаза светятся. И, как я уже не раз говорил Ванессе, я считаю ее потрясающей актрисой. Меня завораживает образ французской дивы, но в то же время, когда думаешь о Ванессе, легко представить ее в роли провинциальной медсестры. В общении она простой человек, поэтому, размышляя надо образом главной героини, я сразу же подумал о ней. По-моему, это здорово – смешивать два таких разных мира. Я знал, что Ванесса Паради очень талантлива, и у меня не было опасений, что она не впишется во вселенную фильма. С ней все кажется естественным. Несмотря на свой статус кинодивы, она очень открытая и искренняя. Все прошло просто и приятно.
Ванесса Паради
: Хьюго явно смущается, называя меня простым человеком, но я считаю, что это комплимент. Даже если ты звезда, функция актера в кино – это играть кого-то другого. Актриса должна уметь воплощать разных героинь, а не только тех, кто отвечает ее образу.
Этот фильм затрагивает разные темы: однообразие сельской жизни, которое толкает людей на безумные поступки, травля в школе, дружба… Как бы вы охарактеризовали фильм в целом?
Хьюго П. Томас:
Это фильм о желании избавиться от скуки. Главные герои – подростки – задаются вопросом о том, как осуществить то, что кажется недостижимым. Два мальчика мечтают о новой Play Station, но у них нет денег. Они даже не могут отремонтировать свою старую приставку, которой дали прозвище. Подростковый возраст – это переломный момент в жизни каждого человека. Ты взрослеешь, и все приходит в движение: пробуждается любовь, начинает формироваться сексуальность. Ты хочешь кому-то понравиться, но не любишь себя. Что касается образа матери, фильм показывает, как тяжело в одиночку воспитывать ребенка, особенно подростка. Мать не всегда может понять, что творится с сыном. Меня тронула эта женщина, которая остается любящей матерью несмотря на то, что ее постоянно нет дома. Она вынуждена работать по 12 часов в день, чтобы прокормить себя и сына. Одно это делает ее настоящей героиней. И работа у нее непростая. Я могу только представить, насколько это тяжело и ответственно – работать в больнице, ухаживать за страдающими людьми, заботиться о пациентах, которые могут умереть…
Но пока она помогает другим, ее сын предоставлен сам себе, и она не знает, что он пошел на обман ради денег…
Ванесса Паради
: Да, ее никогда нет дома. Она не знает, что происходит, и общается с сыном с помощью записок на холодильнике. Таких родителей много среди женщин, да и среди мужчин, воспитывающих детей в одиночку. Можно подумать, что раз ее сыну 14, больше не нужно отвозить его в школу и следовать за ним по пятам. Получается, мать выполнила свою миссию и может предоставить ребенку самостоятельность. В то же время дети в подростковом возрасте сами отдаляются от нас. Поэтому многие вещи для родителей остаются за кадром. Вы больше не водите их в гости к друзьям, не знаете, где они «тусят» и кто там живет. Это странное время, как для подростков, так и для их родителей.
Опирались ли вы при работе над фильмом на свой подростковый опыт и опыт воспитания детей (у Ванессы Паради двое детей от Джонни Деппа – Лили-Роуз Депп и Джек Джон Кристофер Депп III)?
Хьюго П. Томас:
При написании сценария я использовал свой опыт взросления. Часть моей юности прошла в деревне, только я был одержим не приставкой, а кино. Я всех упрашивал снимать со мной короткометражные фильмы, но другим это казалось скучным. Мне удалось заманить пару подопытных кроликов, но далеко дело не зашло. Никто не разделял мое увлечение, и кинематограф стал казаться чем-то недоступным. Я чуть было не упустил свой шанс, потому что на самом деле мы сами ставим себе барьеры и начинаем верить, что наши мечты не сбудутся. Как отец, я бы не хотел, чтобы мои дети считали, будто им что-то не по плечу. Ведь самые страшные препятствия – это те, которые мы сами придумываем и в которые начинаем верить.
Ванесса Паради:
Этот персонаж, по большей части, созданный мной образ. В отличие от героини, я не отбираю у детей личные вещи. (Когда мать главного героя узнает о том, что он, притворяясь больным, собирает с помощью телефона деньги на новую приставку, она забирает у него кабель. Прим. ред.) Когда вы говорите ребенку «Все, хватит, ты наказан, иди в свою комнату», это не совсем наказание. Ведь там много игрушек, музыка… Помню, на съемочной площадке, во время некоторых сцен, я постоянно размышляла о воспитании. Действительно, иногда, в воспитательных целях, нужно повысить голос, рассердиться на ребенка, даже наказать его. Но это человек, которого ты любишь больше всего на свете, и он последний, с кем ты хочешь так разговаривать. Ты не хочешь на него злиться. Помню, я сердилась на детей, а потом чувствовала, будто я сама себя наказала. Чего мне действительно хотелось, так это посмеяться вместе с ними, а не ссориться. Когда наши дети станут родителями, они поймут, что, наказывая ребенка, мы наказываем себя. Это неестественно и жестоко. Есть еще один забавный момент, над которым мы с подругами часто смеемся – когда ты в порыве злости говоришь ребенку: «Ты наказан на 8 часов!» Ну, необязательно на 8, но идея такова. (Смеется). А потом ты начинаешь размышлять: «И зачем я сказала про 8 часов? Как мне не разговаривать с ним столько времени?» Злиться на детей не хочется, но ради их благополучия приходится.
Хьюго П. Томас:
На съемках я не раз говорил Ванессе: «Будь строже с Жорданом». Я понял, что по натуре она очень добрая мать. Ну, уж точно не самая строгая.
Ванесса Паради:
Это правда. Я буквально заставляла себя быть строгой на съемках. В реальной жизни мне это не грозит.
Ванесса, в фильме вы, занимаясь домашними делами, поете и танцуете под песню группы IAM. Это далеко от сферы ваших музыкальных интересов…
Ванесса Паради:
Если я исполняю популярные песни, это не означает, что слушаю я тоже только поп-музыку. Я на самом деле люблю IAM. Если любишь музыку, слушаешь практически все жанры. Эта сцена была полностью прописана, единственная моя импровизация – танцевальные движения, которые так расстраивают Жордана, когда он застает мать в гостиной.
Ваши герои отличаются противоречивым характером, они одновременно вызывают симпатию и непонимание.
Хьюго П. Томас:
Мне нравится мысль, что зрители будут колебаться в своем отношении к главным персонажам. Они должны задавать себе вопросы, размышлять, могли ли они поступить так же, хороший ли перед ними человек. Я не могу прописывать персонажей иначе, все стало бы слишком просто. Я хочу, чтобы мои герои совершали спорные с точки зрения морали поступки и могли чему-то научиться. Так выражается мое сопереживание людям. Я признаю, что они несовершенны.
Что вам запомнилось на съемках?
Ванесса Паради:
Сниматься с актерами-любителями было непривычно. Но независимо от того, профессионал ты или любитель, задача каждого актера отразить видение режиссера, ориентироваться на него, чтобы фильм соответствовал замыслу. Таким образом, мы все оказываемся на одном уровне, и это прекрасно. Кино – это командная работа. Это новые впечатления.
Что бы Вы сказали тем, кто собирается посмотреть фильм?
Ванесса Паради:
Этот фильм не просто о жителях сельской местности. Он рассказывает об одиночестве, скуке, незнании, чем себя занять. Иногда даже в большом городе, где все в шаговой доступности, мы удерживаемся от определенных поступков, потому что слишком много думаем. Каждый, будь то взрослый или подросток, может узнать себя в героях этого фильма. Мы все переживали подобное, испытывали чувство собственной несостоятельности, необходимость лгать, чтобы понравиться людям... Это универсальная тема. И эти подростки показаны с такой добротой и юмором, что невозможно их не полюбить.
В каком фильме вы бы хотели сняться теперь?
Ванесса Паради:
В мюзикле. Моя мечта – фильм, где я смогу играть, петь и танцевать.
Фильм «Развод по-геймерски» в кинотеатрах с 10 августа
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