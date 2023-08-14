Мария Ахметзянова: «Женская мудрость является спасением во многих ситуациях»

На канале СТС 14 августа состоится телепремьера экшн-комедии «Ухожу красиво» из линейки Wink Originals. 10-серий проект рассказывает историю нерадивого опера Бориса Фадеева (Владимир Яглыч), который, узнав о неизлечимой болезни, решает браться только за опасные дела, чтобы обеспечить свою семью, и преображается до неузнаваемости. Жену Фадеева – Катю – сыграла актриса Мария Ахметзянова. Мы поговорили с ней о героине, работе с Владимиром Яглычем, с которым они знакомы еще с «Молодежки», опыте работы в зарубежном кино и совмещении актерской профессии и материнства.
Какую главную черту вы бы отметили в своей героине?
Мудрость, конечно же. Именно женская мудрость и является спасением во многих ситуациях, даже безвыходных.
Катя работает в ветклинике. У вас не было таких планов?
Нет, но я с детства стараюсь помогать животным. Хоть в основном боль им приносит как раз человек, но надежда на этот мир ещё есть.
Ваша героиня готовится к разводу с мужем. Вам понятны ее чувства?
Наступает момент, когда только крайние меры могут поменять ситуацию. В случае наших героев у Кати просто не осталось другого выбора. Ей хотелось, чтобы муж наконец повзрослел и решил все свои проблемы сам, как настоящий мужчина. На самом деле они любят друг друга, но вынуждены быть не вместе.
Как проходила работа с вашим киномужем Владимиром Яглычем, с которым вас объединяет ещё и другой сериал СТС — «Молодёжка»?
Да, с Володей мы были в «Молодёжке», но наши линии там не пересекались. В «Ухожу красиво» я тоже, как и моя героиня Катя, позволила Володе быть мужчиной, поэтому на площадке внимательно его слушала, играла от партнера, что помогло, как мне кажется, сохранить важные взаимоотношения между героями, несмотря на обстоятельства и принятые меры.
фото: кадр из сериала "Ухожу красиво"
А с вашей кинодочкой как работалось? Продюсеры признавались, что ребенок поразил их еще на пробах.
Алиса – просто любовь. Нам очень комфортно было вместе — она чуткая и нежная. Оберегала её, как могла.
Есть ли у вас с Владимиром в сериале романтические, возможно, даже откровенные сцены? И как актриса вы легко на такие соглашаетесь?
У наших героев вся романтика – через преодоления (смеется). А как актриса на откровенные сцены я решаюсь не очень охотно. Для меня, как для женщины, важно сохранить достоинство, поэтому все решения принимаются мною исключительно в рамках допустимого и уместного. Иногда всё можно сыграть только глазами, и это будет невероятно.
На что бы вы никогда не пошли ради роли?
На всё, что противоречит моим жизненным позициям. Отказываюсь от всего, в чём не чувствую искусства и развития для себя.
Наверное, вам часто говорят, что у вас идеальная фигура. Вам несложно поддерживать форму, особенно когда идет проект за проектом и не до спорта и в целом ЗОЖ? Или спортивное и балетное прошлое спасают?
Сложно, но справляюсь. Самая большая проблема — сохранить нужную мышечную массу, потому что небольшой стресс, и всё очень быстро уходит. Но без спорта не могу. Я люблю красивое и здоровое тело. И, конечно, спорт – это отличный антидепрессант.
фото: кадр из сериала "Ухожу красиво"
Как питаетесь? Есть ли продукты, от которых отказались?
Стараюсь не есть молочку — сократила до минимума. Организм перестал её любить, и эстетически кожа без молочки выглядит намного лучше. А так, я всё ем, просто сбалансированно. Не очень люблю сладкое, а вот мясо люблю.
Что всегда есть в вашей косметичке в поездках и экспедициях? Какие процедуры спасают, когда нужно быстро привести себя в порядок?
Вы знаете, хорошее очищение и увлажнение всегда со мной. Я всю жизнь так. Ещё у меня есть малюсенький ручной аппарат (микротоки). А так, перед съёмкой в гримерке делаю себе массаж. Десять минут — и расцветаешь.
Кстати, вы никогда не хотели попробовать себя в моделинге?
Нет, но от обложки Vogue не отказалась бы. (улыбается)
В целом есть ли желание попробовать себя в чём-то совершенно другом, не в актёрстве?
Конечно. Я стараюсь писать сценарий, когда у меня есть время и вдохновение на это. Я бы с удовольствием создала бренд одежды или белья. Люблю готовить и вкусно поесть, поэтому, возможно, открыла бы свой ресторанчик. Желаний развиваться достаточно. Главное — время.
фото: Автор фото – Мария Барабина
А сталкивались ли вы когда-нибудь с завистью коллег?
Ну а куда без этого? Но когда занят своей жизнью, нет дела до мнения людей.
У вас есть сын. Чем он вас радует? И как удается совмещать работу и материнство?
Он меня радует тем, что получился хорошим человеком и настоящим мужиком. Он взрослый, осознанный человек, знает чего хочет и двигается в нужном направлении. Он готов трудиться, чтобы добиться своей цели. Баланс я всегда выстраиваю в сторону близких. Да, мне помогает мама. У сына с ней отличный тандем. Она воспитывает его строго, но не так, конечно, как меня.
В вашей фильмографии есть работы в зарубежных картинах. Как удалось получить такой опыт?
Знаете, как меня нашли? Режиссер на просторах интернета увидел мою фотографию и понял, что я — именно та героиня, которую он себе представлял. Дал задание отыскать меня любыми способами. Им пришлось просмотреть все актерские агентства России, чтобы наконец найти меня. Процесс занял несколько месяцев.
Вы из Твери, удается ли бывать в родном городе?
Тверь маленькая, но очень душевная. Многим Тверь знакома благодаря Михаилу Кругу. Мало кто знает, что город мог стать столицей нашей Родины. Там и красивая природа, и исторические места, и Императорский путевой дворец, где Екатерина Великая и члены императорских семей останавливались, направляясь в Петербург из Москвы. Стоит погулять по городу и, конечно, насладиться природой. Я обожаю тверской лес и по возможности провожу летние выходные на природе в родных местах.
Сейчас всё чаще снимаются продолжения любимых сериалов. Например, «Папиных дочек», «Счастливы вместе». Как относитесь к таким флешбэкам из прошлого в настоящем? Готовы ли сами возвращаться к своим ролям?
Скажу честно, что так, как ждут продолжения «Молодёжки», больше ничего не ждут. Очень много сообщений мне приходит на протяжении всех этих лет. Я отношусь положительно, поэтому поживём — увидим.
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