Мария Ахметзянова: «Женская мудрость является спасением во многих ситуациях»

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Режиссер и актриса фильма «Развод по-геймерски» рассказали, какой смысл закладывали в картину

Ванесса Паради и Хьюго П. Томас: «Подростковые годы – переломный момент в жизни каждого»

Режиссер фильма «Осьминог» о работе над полнометражным дебютом

Алексей Степанов: «Я изначально не знал, на что может пойти артист ради съемок»

Актер – о сериале «Замаячный», популярности проектов про маньяков и методах работы над сложными персонажами

Алексей Бардуков: «Мне было интересно показать, как люди со сломанными судьбами пытаются наладить свою жизнь»

26 июля

«Нужно не цепляться за фактуру, а бросаться в новый материал»: молодые актеры о сериале «Разрешите обратиться» и своем пути в профессию

Андрей Гальченко, Даня Киселев, Анна Завтур и Александра Киселева рассуждают о своих персонажах и российской киноиндустрии