Александр Метелкин: «Детей роботу не доверю»

На канале СТС 28 августа начинается показ сериала «Кибер Иван» про актёра-неудачника, вынужденного изображать робота-прислугу. Главную роль сыграл Александр Метелкин, запомнившийся зрителям по другому хиту СТС «Тётя Марта». Мы поговорили с актером о погружении в образ «ненастоящего» робота, отцовстве, новых технологиях и классической музыке.
Насколько сложно играть актера, который притворяется роботом?
Сначала я сомневался, справлюсь ли с этой непростой задачей. Ведь нужно было стать не настоящим роботом, а человеком, который играет робота. Мы пытались найти эту тонкую грань. Но потом я облегчил себе задачу и понял, что по сценарию я актер-неудачник, которого выгнали из театра. Поэтому чем хуже я буду изображать робота, тем лучше. К тому же помогают костюм и грим: линзы, парик, комбинезон.
Знаю, что вы занимались с хореографом.
Да, мы оттачивали движения: как брать стаканы, поворачиваться, ходить. Я взял это за основу, но потом понял, что редко буду пользоваться. (улыбается) Это ведь очень тонкая грань: не делать «робота-робота» и при этом не быть человеком. Ведь в 90% случаев у нас, скорее, намёк на робота.
Пересматривали ли какие-то фильмы для подготовки к этой роли?
Да, мне в этом смысле очень помог немецкий фильм «Я создан для тебя», в котором у главной героини появляется робот-партнер. Дэн Стивенс здорово играет робота. Он, вроде, ведет себя как человек, но как только случается замыкание, понимаешь, что это робот. У меня, правда, несколько другая задача. Я играю ненастоящего робота. Когда он с маленьким мальчиком, то особенно не нужно притворяться, потому что ребенок изначально поверил, что перед ним робот. А со взрослыми иначе: Ваня старается стоять ровно, держать глаза всё время открытыми и стараться не моргать.
Вы как раз говорили про линзы. Какие были ощущения?
В линзах очень тяжело держать глаза открытыми. Это фантастически сложно. Даже надевать линзы… Ух, не знаю с чего начать. (смеется) Первое время надевали их очень долго, тратили минут сорок каждый раз. Потом я привык. Другой вопрос, что очень трудно 12 часов в день находиться в них. Я ведь еще плохо видел в них: всё мутное, размывается, глаза устают, а вечером чешутся. И такое облегчение наступало, когда мы их снимали. (улыбается)
Кстати, в другом сериале СТС — «Тётя Марта» — ваш герой тоже притворяется и выкручивается.
Да, Марат очень похож на Ивана, поэтому для меня было принципиально важно немножко изменить себя, стать другим. И мне в этом очень помогли костюм и грим. У актеров по-разному происходит: у кого-то от внутреннего к внешнему, а у кого-то от внешнего к внутреннему. У меня второе. Изменив цвет глаз и примерив парик, я понял, что это помогает мне стать Иваном.
фото: Съемки сериала "Тетя Марта"/канал СТС
В Китае, например, роботы давно работают в сервисе. Как в целом относитесь к тому, что роботы начинают заменять людей на простых позициях?
Человечество прогрессирует, это очевидно. В этом плане взлетаем, разрабатываем, создаем. Человек захотел робота – будет робот. А потом восстание роботов. (смеется) Будем потом думать, что жили же себе нормально, на лошадях ездили. А если серьезно, в целом это классно: много инноваций, которые помогают в быту, облегчают жизнь. Круто же — подогреть еду в микроволновке или подойти к автомату, заплатить за бутылочку воды и взять ее. Роботы-пылесосы — пожалуйста!
А робота-прислугу, которого вы играете здесь, хотели бы?
Чтобы убирался, нянчился с детьми… Ну уж нет, детей роботу не доверю. Сам могу всё сделать. (улыбается)
А что из существующих технологий облегчает жизнь вам как отцу?
Разве что телевизор с мультиками. (улыбается) Телефоны и планшеты мы с женой не даем детям. Они и сами не любят это, а телевизор с мультиками — пожалуйста.
Как сейчас успеваете быть и роботом, и папой, и мужем?
Не успеваю. Но мы делимся задачами: Полина (жена актера – прим.ред.) занимается детьми, пока я работаю. Объем очень большой, серьезный, естественно, всё, на что меня хватает в таком графике, — это прийти домой, обнять детей и лечь отдыхать, потому что ранним утром уже смена. Но когда заканчивается проект, мы едем отдыхать или проводим время вместе: ходим в парки, гуляем.
фото: Актерское агентство №1
Что из забот о детях всегда лежит на вас, когда нет плотного съемочного графика?
Маленькую и еще грудную дочку жена кормит и укладывает. А я сына беру, читаем с ним сказку. Разделяемся: где-то я готовлю еду, могу и супчик сварить. Естественно, воспитанием занимаюсь. Разговариваем с сыном, изучаем какие-то вещи, например космос.
Какие книги читаете сыну?
У нас очень много сказок. Мы любим Пушкина, хочу открыть для сына Жюля Верна. Он еще маленький для таких историй, может, чуть постарше станет, тогда обязательно возьмемся. Я считаю, что Жюль Верн для каждого мальчишки подходит. Это классные приключенческие истории, которые развивают воображение.
Вы тоже в детстве им зачитывались?
Я его начал читать только в двадцать четыре. Тогда у меня еще не было детей, но я мечтал, что когда-нибудь своим детям буду читать эти книги взахлеб. Что ещё… Мультики стараемся показывать советские. Приучаем к хорошей классической музыке. Не вот это всё современное. Не хочу никого оскорблять, но у нас ребенок любит послушать Свиридова, Чайковского, Бетховена. Это не значит, что мы хотим, чтобы он был отстранен от другого мира. Но лучше мой ребенок будет знать, кто такой Высоцкий, чем Валя Карнавал. (улыбается)
Классическая музыка развивает вкус и даже лечит.
Да, и у нас дома пластинки. Мы не снобы, просто приучаем к настоящему, чтобы у сына развивалось чувство прекрасного, потому что в классической музыке именно это и есть. База у них будет, а дальше пусть сами выбирают, какую музыку им слушать. Нельзя знать рэп и не знать, кто такой Пётр Ильич Чайковский.
С таким графиком вы, наверное, не успеваете сами смотреть и изучать что-то новое. Или удалось увидеть что-то из современного? Кино, сериалы?
Мне в целом кажется, что российский кинематограф выходит или уже вышел на такой серьезный уровень, который позволяет снимать классные сериалы и фильмы. Считаю, что у нас всё впереди, и нам не нужен ни Netflix, ни Голливуд. Появляются молодые, перспективные, энергичные режиссеры, сценаристы, актеры. Так что верю, что всё у нас движется в нужном направлении.
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