Александра Бабаскина: «Ненавижу слезные карандаши — всегда плачу сама»

В российский прокат выходит «Чижик-Пыжик возвращается» Элины Суни — семейная комедия о двух школьниках из Екатеринбурга, которые приезжают с классом в Санкт-Петербург, а в итоге спасают одну из достопримечательностей города — статую Чижика-Пыжика. Главную роль в фильме сыграла юная актриса Александра Бабаскина, а мы поговорили с ней о проекте, экстриме, соцсетях и красоте российских городов.
В «Чижике-Пыжике» ваша героиня — Дана, школьница, которая с классом едет из Екатеринбурга в Питер. Вам в связи со съемками много по городам путешествовать приходится?
На самом деле да, очень часто приходится ездить в разные города по работе — и в каждом городе по-своему красиво. Я сама родилась в Москве, но в Петербурге была очень много раз, особенно в последнее время, потому что сейчас у меня там примерно три проекта.
Какая локация из тех, где вы побывали, понравилась больше всего?
Самое красивое место, куда я ездила на съемки, - наверно, Краснодарский край. Там же море, и какая-то теплая атмосфера, которая мне очень запомнилась. Сейчас мне еще предстоят экспедиции в Абхазию и на Камчатку. Думаю, там тоже очень красиво.
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Вы сейчас вообще очень много снимаетесь, после съемок остается время на учебу и хобби?
Конечно остается! Я же не снимаюсь во всем подряд, мы вместе с мамой отбираем проекты — в первую очередь, которые мне нравятся. Поэтому время остается и на учебу, и на прогулки с друзьями. И на хобби тоже времени хватает. Я очень люблю спорт, занимаюсь фигурным катанием, акробатическим рок-н-роллом, верховой ездой, цирковой трапецией, воздушной гимнастикой и огневой подготовкой!
В этом году у меня еще одно хобби открылось, когда я приготовила бенто-торт. Это такой маленький корейский тортик, рассчитанный на две персоны. После этого я увлеклась кулинарией: печеньки, безешки, зефирки... В будущем я планирую заниматься актерством и еще открыть микро-кофейню.
А вы сама любительница сладкого?
Да, обожаю сладкое! Я — настоящая сладкоежка.
В прошлом году вышла лента «Время года — зима», где вы играете юную балерину Майю. Увлечение спортом, наверно, помогло при работе над этой ролью?
Да, спорт помог. Там нужно было садиться на шпагат — без спортивной подготовки это очень сложно сделать. Только потом эту сцену, кажется, вырезали...
Давайте вернемся к «Чижику». Как вам кажется, у вас настоящей и вашей героини Даны больше сходства или различий?
Конечно, сходство у нас есть, ведь я дала этой героине жизнь. Но могу сказать сразу: на самом деле я более спокойная, чем Дана. Она очень самостоятельная, готова полезть куда угодно, в жизни я все-таки не такая. Хотя... Смотря с какой компанией!
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«Время года — зима»
Дана не верит в сказки и приметы, а вы?
В сказки, конечно, нет, а в приметы... Ну, я верю, что если искренне загадать желание, то оно сбудется.
Дана — активный блогер, любит соцсети. А у вас как взаимоотношения с соцсетями складываются?
Я прекрасно отношусь к соцсетям, потому что большинство предложений о работе приходит через них. Это правда работает, если их активно вести. Мне в этом очень помогает моя мама.
А бывает такое, что маме приходится у вас телефон отбирать? Дескать хватит уже, сколько можно.
Могу однозначно ответить — нет! (Смеется.
) Сейчас сформулирую... Я не залипаю в соцсетях, не провожу там все свободное время, мне оно требуется и для других вещей. Например, я обожаю читать, серьезно говорю. Мой любимый писатель — Нил Гейман
.
Дана смелая: например, ей приходится идти в музей ужасов, и она там себя чувствует абсолютно спокойно. Вы такая же?
Я очень смелая! Обожаю экстрим. Я еще занимаюсь горными лыжами и обожаю кататься на черных трассах. Это такие трассы с резким спуском, очень опасные!
Дана в фильме отлично катается на скейте, у вас это с легкостью получается?
Да, я научилась кататься, как раз когда работала на этом проекте. Потом втянулась, полюбила кататься, и у меня теперь даже есть свой скейт.
В фильме есть сцены, где Дана не одна на скейте едет, а вместе с одноклассником Левой. Это же сложно очень, наверно, как вы справились?
Я вам раскрою секрет: это был электроскейт, им управляла не я. Все остальное было правдой: я действительно держала равновесие, ехала вместе с Левой, то есть с Мишей Мяло
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У вас с Мишей вообще много сцен на двоих: по сюжету он и Дана отделяются от класса и бродят по Питеру вдвоем. Вы успели за время съемок подружиться?
Да, мы успели подружиться, причем быстро, уже на третьей смене. Теперь даже переписываемся. Правда, Миша живет в Оренбурге, это немного грустно, потому что мы редко видимся.
На съемочной площадке вообще часто удается с коллегами дружбу завязать?
Могу сказать, что часто. Пока мне попадаются очень доброжелательные коллеги, с которыми можно спокойно пообщаться. Так что могу сдружиться с ними за пару дней.
Вы можете из всех проектов, в которых уже снялись или снимаетесь сейчас, выделить несколько любимых?
На данный момент это «Чижик-Пыжик возвращается», потому что это комедия, новый для меня жанр. Никогда раньше в нем не работала, но было очень интересно в чем-то таком сняться. Дальше — проект «Танцуй, селедка
». Там была очень сложная сцена, ради которой мне пришлось плакать на протяжении пяти часов. Сама плакала, без карандашей. Вообще ненавижу слезные карандаши. Первый раз когда их попробовала, мне было семь лет. После не могла открыть глаза — и теперь всегда плачу сама.
Хотя и здесь после четвертого часа глаза так опухли, что были как две щелочки. Съемочная группа искала в Туапсе лед, у прохожих спрашивала, у местных жителей. «Извините, пожалуйста, в этом доме живете? Можете принести лед? У нашей актрисы очень опухли глаза
». Так получилось, что на съемочной площадке не оказалось льда. В итоге использовали кучу масок для лица, патчи в два слоя, и только после этого лед нашелся!
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Вы уже окончательно решили, что свяжете дальнейшую жизнь с кино, или вам кажется, что пока такие решения рано принимать?
Я сделала выбор: однозначно свяжу свою жизнь с кино. Но поступать буду не на актерский факультет, а на режиссерский или сценарный, чтобы расширять кругозор. И чтобы в какой-то момент не перегореть актерством. Но буду продолжать сниматься!
«Чижик-Пыжик возвращается» в кинотеатрах с 31 августа
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