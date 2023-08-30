Нурбек Эген: «Если люди на площадке что-то не предлагают – значит они не вовлечены в историю, они плохие работники»

В онлайн-кинотеатре PREMIER продолжается показ второго сезона сериала «Контакт», в котором следователь по делам несовершеннолетних Глеб Барнашов в исполнении Павла Майкова пытается наладить отношения со своей дочерью Юлей (Ирина Паутова). Первый сезон, вышедший два года назад, стал режиссерским дебютом Евгения Стычкина, однако уже тогда на проекте ему помогал Нурбек Эген – один из самых плодотворных постановщиков новых российских сериалов. Он же полностью снял второй сезон «Контакта». Мы поговорили с Нурбеком Эгеном о его непростой карьере, начавшейся с фестивального кино, проблематике «Контакта» и его визуальном решении, а также о сериальном буме, которому во многом помогло появление отечественных стриминг-сервисов.
фото: Съемки сериала "Контакт. Второй сезон"/PREMIER
Вы же участвовали и в первом «Контакте». На каком этапе вы появились и как происходило ваше сотрудничество с Евгением Стычкиным, который, кстати, снимался у вас в сериале «Алиби»?
Производство кино, а в особенности многосерийных проектов – процесс достаточно длительный, причем порой сроки его сдвигаются. Так получилось с первым сезоном «Контакта», когда в определенный момент у Жени Стычкина еще в параллели начался проект, где он снимался. Так как «Контакт» был для него дебютом, я решил поддержать его – тем более моя кандидатура устроила продюсеров компаний «Среда» и Good Story Media. Но так как большую часть работы все-таки сделал Женя, то свою фамилию в первом сезоне я особо афишировать не стал.
До второго «Контакта» в вашей фильмографии, если не ошибаюсь, было только одно продолжение – «Мажор».
Да, все верно, но на «Мажора» я пришел уже на четвертом сезоне, когда все еще до меня не только было придумано, но и работало на протяжении нескольких частей, хотя, думаю, наш «Мажор» получился несколько иным. На «Контакте» я все-таки еще на первом сезоне принимал участие в том числе в утверждении главных героев.
Приходить на проект, который был в какой-то степени начат без вас сложнее, чем разрабатывать с нуля?
Гораздо сложнее! И это касается не только уже устоявшегося актерского ансамбля, придуманных образов, визуальных решений. Если выходит продолжение фильма или сериала, то это значит, что он был хорошо принят зрителями, которые ждут встречи со своими любимыми персонажами в надежде, что те смогут удивить их развитием характеров и/или интересными ситуациями.
фото: Съемки сериала "Контакт. Второй сезон"/PREMIER
Как раз во втором сезоне «Контакта» такое развитие, мне кажется, случилось. Складывается ощущение, что герои теперь пытаются не только найти общий язык друг с другом, но и наконец разобраться в своих внутренних чувствах и проблемах.
Мне кажется, продолжение удалось. Оно использует и багаж, который был собран во время работы над первым сезоном, и дает героям некое развитие, точки которого были заданы еще Женей. Если говорить про «Контакт», то полноценным соавтором, человеком, который так же, как и мы, не отходит от площадки, является креативный продюсер Максим Паршин. Он всегда готов поддержать рождающиеся в том числе непосредственно во время съемочного процесса идеи, или наоборот поспорить, что, как быстро понимаешь, во благо. И я бы еще назвал Пашу Майкова – он наш с Женей давний друг. И он для «Контакта» больше, чем актер. Многим зрителям, наверное, кажется, раз Паша так органично играет Барнашова, наверное, он такой и в жизни. Но Паша, с которым я работаю не первый раз, очень хорошо чувствует драматургию, ритм, слово, он очень начитан и эрудирован.
Его Барнашов постоянно находится в движении. Кажется, что в «Контакте» вообще нет ни одной статичной сцены с участием Майкова.
Несколько все-таки есть, но вы правильно заметили, что Барнашов – герой мятущийся, не находящий себе покоя. Он – человек, который недополучил любви. Ни от родителей, ни от супруги, ни от ребенка. Но у него очень большое сердце, в каких-то моментах он даже сентиментален, просто выразить свои чувства он особо не может. И точно такие же проблемы, порой подсознательно, он видит и в своей дочери. Юля же тоже молодой Барнашов в юбке. Они оба – «продукт» нелюбви.
Барнашов в каком-то смысле и Ольга Терентьева из другого сериала Good Story. Можно ли сказать, что такие недолюбленные герои – плод конкретного исторического периода, времени в стране, на которое пришлись их детство и юность?
Думаю, от времени это не зависит. Вы даже не представляете, сколько таких Барнашовых растет сейчас. Может быть, даже больше, чем в поколении Глеба и Ольги.
А в Юле я, кстати, увидела отсылки к вашему фильму «Пустой дом», где героиня тоже в каком-то смысле пыталась найти себя.
«Пустой дом» для меня все-таки о другом – о том, что невозможно убежать от себя, и никакая перемена мест в этом не поможет. Человек всегда остается таким, какой он есть. Да, эмиграции, переезды бывают по разным причинам, но очень часто люди, меняя место жительства, пытаются таким образом помочь себе измениться, но это не работает. А Юля просто ищет любовь, которой ей очень не хватает. Ее не устраивает, как отец ее воспитывает, отношения не устраивают, это проецируется на ее молодом человеке, подружках, хотя по большому счету у нее никого нет, она не умеет дружить, ей некому излить душу, не с кем погулять. У людей, у которых нет любви, нет внутреннего спокойствия, у них не будет спокойной жизни и времени на обдумывание, построение планов, у них все решения очень эмоциональные и принимаются впопыхах, в последний момент, поскольку вместо спокойствия их бросает в разные концы, поэтому они очень мучаются. Они сами даже не подозревают, что им нужно в первую очередь заниматься собой, а не обвинять в своих проблемах и бедах всех вокруг.
фото: Съемки сериала "Контакт. Второй сезон"/PREMIER
В «Контакте» при этом много героев. Они все – продукты нелюбви. Или все-таки есть среди них спокойный человек, наполненный любовью?
Так или иначе все люди, которые окружают наших героев, помогают своими историями выявить главную тему сериала. И насколько я помню, абсолютно счастливого человека я в «Контакте» не снимал! Да и в жизни таких, наверное, вряд ли встретишь.
В ваших предыдущих проектах всегда большую роль играли локации, особенно виды исторического Петербурга. Здесь же совсем другая окружающая среда.
«Контакт» – абсолютно городская история, это такой муравейник, где живет много людей, где они не обращают внимания друг на друга, где они боятся друг с другом общаться, даже если живут в одном подъезде или вообще в одной квартире. Там, где я вырос, таких проблем нет. Если бы случилось что-то похожее на ситуацию в семье Барнашовых, то сразу же появилось бы 80 человек со стороны отца и 80 родственником матери, чтобы Юля не осталась наедине сама с собой, Барнашова бы уже давно женили по местным традициям, и все бы были в каком-то смысле в строю. А в большом городе все люди одиноки и никому ни до кого нет дела. Так что «Контакт» не только про нелюбовь, но и про одиночество.
Работать в таких приближенных к современности декорациях, да еще и в драматическом жанре – до этого у вас все-таки были детективные, отчасти исторические проекты – сложнее?
Конечно, в «Фандорине» и «Шерлоке» декорации, если можно так сказать, более запоминающиеся, но «Контакт» им не сильно уступает – наверное, лет через сто и эти дома тоже станут частью истории. Что же касается жанров, то «Контакт» действительно мой первый, исключительно драматический сериал. Да, в нем есть трюки, но это фильм не про трюки, а про отношения, и необходимости показывать, как Барнашов круто водит машину или перепрыгивает через заборы не было. И для меня в этом большой плюс проекта.
Тем не менее в «Контакте» находится место иронии. Например, герой Павла Майкова в одной из сцен шутит про «Девушек с Макаровым», а персонаж Юрия Кузнецова отказывается смотреть ментовские сериалы, так как там начальников выставляют дураками и называют Мухоморами.
Эти шутки, кстати, родились на площадке. В первом сезоне, если вы помните, отдел по делам несовершеннолетних был в помещении типа библиотеки, так как у них шел ремонт. Для второго сезона художники построили новый офис, который получился, как МФЦ, полиция, поликлиника, налоговая – в общем, как все эти новые учреждения, когда непонятно, где ты сейчас находишься, всё одинаковое. И Паша приходит на площадку и говорит, что у него дежа вю, что он в похожих декорациях уже снимался, и тогда предложил сказать про «Девушек с Макаровым», чтобы зрители хотя бы понимали, какой сериал сейчас смотрят. А про Юрия Кузнецова и ментовские сериалы реплику предложил молодой артист Алексей Лукин.
Получается, у вас на площадке все выступают как соавторы?
Это моя работа. Если люди не предлагают что-то, не задают вопросов – хоть шумно, настойчиво, хоть робко и занудно – значит они не вовлечены в проект, в историю. Значит для меня они плохие работники.
фото: Съемки сериала "Контакт. Второй сезон"/PREMIER
У вас очень интересная фильмография – из авторского национального кино вы пришли в большие российские сериалы, где сейчас вас можно назвать, пожалуй, одним из самых востребованных режиссеров.
Я всегда руководствовался тем, что мне интересно снимать. В самом начале у меня была пара фильмов, с которыми я ездил по фестивалям, но мне показалось, что это не тот путь, ради которого я пришел снимать кино. Возможно, потому что так называемое фестивальное кино показалось мне несколько отрешенным от настоящей жизни. Это либо экспериментальные проекты, либо какие-то истории, рассчитанные на международную фестивальную публику, хотя, честно признаюсь, что за все годы я так особо и не понял, что же это за публика. Я уверен, что если фильм хороший, то у него всегда будет зритель. А на фестивалях я чувствовал себя не в своей тарелке, хотя не могу сказать, что «Сундук предков» или «Пустой дом» я снимал для кинокритиков, гурманов. Тогда просто так получилось, что фильмов из Центральной Азии было мало, поэтому меня и приглашали на фестивали, было много внимания к этим картинам.
Но эта фестивальная история помогла вам в дальнейшей карьере? Ведь вас практически сразу после этого, если я правильно помню, позвали снимать большой фильм «Борец».
Фестивальная история не сыграла никак. Дело в том, что перед «Борцом» я снимал 12-серийный проект «Жить дальше» с Марией Машковой и Кириллом Кяро – как раз для компании RWS, которая и запускала полный метр «Борец», куда меня и позвали. После него я продолжал снимать, но получилось так, что с 2012 года после фильма «Пустой дом» и года до 2019-го ни одна моя работа, как раз кроме «Борца», не вышла. Я семь лет снимал сериалы для Первого канала, но понимал, что зрители могут меня оценить по большому счету только по одному этому фильму, который был снят еще в 2013 году, а вышел в 2016-м, из-за чего сильно переживал и не понимал, что делать. Так что появление онлайн-платформ мне очень сильно помогло. Не только возможностью получения новой работы, но и тем, что и наконец те сериалы, которые я снимал тогда, начали выходить. Видите, даже вы меня называете продуктивным режиссером, хотя нужно понимать, что, например, сериал «Алиби» я снял как раз в тот период, и в 2018 году он даже получил награду на первом фестивале «Пилот», я был уверен, что этот проект сразу же выйдет, но в итоге релиз состоялся только в 2021 году. И если бы платформы не появились, этот и другие мои проекты, вообще бы, наверное, никогда не вышли.
Но не думаете ли вы, что нынешний сериальный бум может привезти к обратному движению?
Нет, я уверен, что этот бум – а он и впрямь есть, я за неделю получаю сразу несколько предложений – воспитает много профессионалов, и количество обязательно перейдет в качество. Самое главное, что есть выбор: и у зрителей, которые могут рублем голосовать за понравившиеся проекты или линейки тех или иных онлайн-платформ, и у кинематографистов, которые могут подбирать проекты исходя из собственных интересов и предпочтений. Да, наверное, сейчас маятник будет качаться в сторону развлекательных историй, но потом он качнется в сторону драматических проектов, и появятся новая «Ликвидация», или «Метод», или другие масштабные, серьезные работы.
обсуждение >>