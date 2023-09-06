Анастасия Калашникова: «Мне интереснее то, что дальше от меня, – в этом суть моего ремесла»

В российском прокате с 7 сентября семейная комедия «Праздники» – полнометражный режиссерский дебют актера Бориса Дергачева, в котором сошлись Мария Аронова и Виталий Хаев в качестве родителей и Анастасия Калашникова с Яной Енжаевой в роли дочерей. Это кинематографическое семейство Пыжовых, несмотря на название фильма, переживает, кажется, не лучшие времена. И у каждого из них – свои проблемы. Мы поговорили с Анастасией Калашниковой о том, можно ли считать Пыжовых счастливыми, влияет ли дружба на взаимоотношениях режиссера и актеров и стоит ли в комедии говорить об абьюзивных отношениях.
Вы давно дружите с Борисом Дергачевым – еще до сериала «Триада», где вместе сыграли. Но «Праздники» – его режиссерский дебют. Не повредило ли это сотрудничество дружбе?
Не буду лукавить – на «Праздниках» искры между нами летали! Но так, наверное, всегда и бывает. Работать с другом – классно, но не всегда удобно, потому что со своих мы спрашиваем, конечно, больше. И, честно скажу, что сначала я переживала за Борю именно как за друга – как он будет в качестве режиссера-дебютанта работать не только с нами, но и с народными артистами Марией Ароновой и Виталием Хаевым. Но он справился со всем, и, если говорить про наши отношения, они, наверное, в плане дружбы даже стали крепче.
Дергачев отличается как друг, актер, режиссер?
С началом режиссерской карьеры, мне кажется, он поменялся и по-человечески – вырос в плане ответственности. На той же «Триаде», когда мы были друзьями-коллегами, партнерами, мы много бесились, смеялись, шутили, а на «Праздниках» в какие-то моменты я понимала, что лучше держать субординацию. Но она была важна, скорее, для меня как для артиста. Хотя, наверное, и наши личные отношения как-то поменялись, но это было нам на руку.
Интересно, что и «Праздники», и пилот сериала «Макрон», который тоже снимал Борис, посвящены теме знакомства с родителями. Как вам кажется, почему эта тема стала в российском кино столь актуальной?
Мне кажется, сейчас такое время, когда надо возвращаться к истокам, к тому, что узнаваемо и понятно каждому, что дает положительные эмоции. Мы недавно были на премьере «Праздников» в Перми, и люди нас очень благодарили за то, что мы говорим о, казалось бы, простых, но очень важных вещах и героях, в которых зрители узнают себя. И как раз на этих показах мы слышали, что такого сейчас очень сильно не хватает.
Ваша Лена из «Праздников» кардинально отличается от той же Миланы из «Триады». Изначально ли она была такой в сценарии?
У нас очень талантливые авторы, которые все классно прописали. Мою героиню я немного оживила, добавила какие-то краски, оттенки, но сказать, что «вот я собой привнесла весь этот объем», конечно, не могу.
Судя по вашим интервью, у вас вообще очень здоровое отношение к профессии, и вы не прыгаете в каждую свою героиню, как в последний раз.
Меня учили, что наша профессия – веселенькая. Как говорил Станиславский
: «Проще, легче, выше, веселее
». Поэтому, когда меня спрашивают, как я выхожу из той или иной роли, я всегда теряюсь и хочу сказать, что в нее не заходила. Все разговоры о том, как я переживаю и не могу расстаться с той или иной ролью, для меня немного смешны. Меня воспитали так, что есть профессия, ремесло, инструменты, благодаря которым я могу сыграть ту или иную героиню, но при этом оставаться саой собой. Если я каждый раз буду одеваться в новую роль, что же со мной станет?
Но кто вам ближе – Милана из «Триады» или Лена из «Праздников»?
Мне интереснее то, что дальше от меня. В этом и есть суть моего ремесла. Когда ты 100% от себя существуешь – это легко и классно, но в чем тогда мой труд? Ни Милана, ни Лена – это не про меня, и слава богу, хотя это было очень интересно. И я радовалась, когда появилась Лена – полная противоположность Миланы, и с ней можно было немного расслабиться. Потому что Милана была очень гиперболизирована и я много трудилась над этим персонажем, а Лена более человечна, понятна мне, хотя тоже проводилась работа, потому что Лена далека от меня – тоже на 100%.
Можно ли назвать Лену стержнем семьи Пыжовых? Кажется, что она самая собранная из них, в каком-то смысле железная леди.
И да, и нет. Она – старшая сестра, и этим многое сказано. С нее с детства был больший спрос. За какие-то провинности отвечала она, поэтому и привыкла все на себе тащить. Плюс появилась младшая сестра – зацелованная «пигалица». Мы много говорили с Марией Валерьевной Ароновой про мою героиню. Лена потеряла полноценную любовь от родителей и все время пытается ее вновь заслужить своим синдромом отличницы: я все сделаю, всего добьюсь, на работе меня похвалят, машину куплю, буду себя хорошо вести и так далее. Не уверена, что такие установки – про стержень. Они, скорее, про поиск любви. Если бы у нее был этот стержень, наверное, она бы не пыталась никому ничего доказать. А пока ее поступки, события ее жизни, в том числе и абьюзивные отношения, в которые она попала, они тоже от того самого тотального желания угодить родителям, не опозориться, показать, что у нее есть партнер, каким бы он ни был. Она готова закрыть на всё это глаза. Главное не расстроить маму с папой.
На ваш взгляд, именно такие люди попадают в абьюзивные отношения? Или от них не застрахован никто? Ну и вообще насколько важно говорить об этом в кино – в том числе в таких семейных комедиях, как «Праздники»?
На премьерах нашего фильма в разных городах я убедилась, что об этом очень важно говорить, потому что после показов молодые, очень красивые девчонки благодарили за то, что эта тема поднята в фильме. Например, одна зрительница сказала: «Я увидела, как это до смешного ужасно
». Так что, возможно, про абьюз важно говорить и с приправой юмора – многим так легче воспринимать эту тему. А кто попадает в такие отношения – очень сложный вопрос, который мы много обсуждали. Мне, конечно, было категорически непонятно, как это играть, воспринимать, исходя из моей природы и характера. Я для себя на данный момент определила свое отношение к этой теме так. Когда человек занимается собой, развивает осознанность – можно тренировать тело, мышцы, а можно дух, ум, сердце, – это может застраховать от того, чтобы не попасть в подобные отношения. Или как минимум их распознать.
Ваш экранный партнер в исполнении Вячеслава Чепурченко, по-моему, сразу же выдает все фразы абьюзера – от «подай-принеси» до «перестань есть». Хотя это, наверное, первая такая негативная роль Чепурченко. Как вы с ним взаимодействовали на площадке?
По поводу «перестань есть», кстати, авторы сразу подстраховались, потому что в «Праздниках» я снималась беременной и было очевидно, что я с каждым днем буду всё больше. Но тут я с вами совершенно согласна, что такая фраза выдает абьюзера, которого, на мой взгляд, блистательно сыграл Слава. Я, когда увидела его персонажа на экране, была поражена, что Слава может быть таким! При том, что после каждого дубля он просил у меня прощения за то, что его герой себя так ужасно ведет и из-за этого он сам себя ужасно чувствует.
Другие ваши партнеры – те самые народные артисты Мария Аронова и Виталий Хаев.
С ними у нас сложились по-настоящему родительские отношения. Мария Валерьевна и Виталий Евгеньевич, несмотря на то, что я их продолжаю называть по имени-отчеству, сделали так, чтобы мы не ощущали какой-то черты, границы, которая может дать нам зажимы в партнерстве, холодность между нашими персонажами. Так что это их большая заслуга.
Если у Марии Ароновой в последнее время сложился образ такой матери-наставницы, порой тирана, то у Виталия Хаева напротив, на мой взгляд, есть в том же «Папа, сдохни!» образ родителя на грани трагифарса, как и в «Праздниках», кстати.
Тут соглашусь, потому что я долгое время Виталия Евгеньевича воспринимала как русского Брюса Уиллиса
– на сложном лице и с юморком. А в «Праздниках» он получился очень трогательным, еще и в жизни он невероятный красавчик – серьезный, деловой, вкусно пахнет, хотя не могу отделаться теперь от ощущения, что это наш батя! Тем более на площадке он так всем помогал, даже в мелочах, что всегда выдает талантливого и многогранного артиста.
Но легко ли было вам не уходить в гротеск, чем часто грешат отечественные комедии?
Сложно! И на этапе читки Мария Валерьевна задала главный вопрос – насколько вообще уместно то, что написано, насколько зритель не посчитает нас сумасшедшими. Фильм же начинается с того, что жена стреляет в мужа. Но так не бывает! А если и бывает, то действующие лица, видимо, не в порядке и им нужно лечиться. Но сценарий «Праздников», повторю, был очень талантливо написан и приправлен юмором. Градус любви семьи Пыжовых задает нужную динамику. Там любят именно так и не могут по-другому, и любят – почти театрально до смерти, но все диалоги и реплики оправдывают эту комичность и гиперболизированность. В кино же часто не получаются комедии именно потому, что все берут гэковскую формулу, во многом театральную, но за этим не стоит смысловой разбор персонажей. На «Праздниках» мы все это делали, но, честно признаюсь, что до последнего переживала, как получится в итоге – можно было все свести к «хи-хи», «ха-ха». Но получилась очень объемная комедия с невероятным количеством вторых планов. Просто посмотрите на глаза Ароновой и Хаева в первой сцене фильма – вы поймете всю глубину!
Семью Пыжовых вы считаете счастливой?
Конечно! Они по-настоящему любят друг друга. Если бы этого не было, то никто бы не старался, не приезжал, не стрелялся, не спасал. Семья бы существовала по принципу «Живите, как хотите». Родители – на даче, моя героиня – с абьюзером, а ее сестра – пусть наряжается во все наряды и будь что будет. Но Пыжовым не всё равно. В этом и есть счастье.
С вашей экранной сестрой в исполнении Яны Енжаевой вы соревнуетесь за родительское внимание. На площадке с ней и вообще в профессии у вас присутствуют такие конкурентные мотивы?
Янка меня между дублями иногда даже подначивала, чтобы мы раззадорились для кадра. Но на съемках при этом мы невероятно подружились, причем мы даже иногда можем жестко друг над другом шутить, но это у нас такая игра. А дух соперничества, конкуренции мне вообще не понятен. Я уверена, что все могут быть на своих местах без всяких неприятных энергий.
Для вас сейчас актерская профессия или семья находится на первом месте? Или, может быть, вы, как Борис Дергачев, думаете о том, чтобы самой что-то снять?
На данном этапе точно нет. Я смотрела на Борю и других режиссеров – это очень ответственно и до этого еще нужно дорасти или иметь к этому дар. Так что пока у меня таких амбиций нет. Я обожаю свою профессию и считаю ее не работой, а большим счастьем! Как и свою семью! И благодарна за то, что пока удается все совмещать.
Довольны ли вы разнообразием ролей, которые вам предлагают?
Я очень благодарна своему институту и нашему мастеру Евгению Писареву
, который всегда учил, если мы «улетаем в облака», нужно подойти к зеркалу и вспомнить, кто мы есть. Я понимаю, что наше кино любит типаж, и как бы глубоко, драматично или трагично не ощущала бы я себя внутри, меня все равно в первую очередь рассматривают для типажа смазливых блондинок с глазами. Но даже здесь мне везет. Я могла бы играть вечную «любовницу» или «секретаршу», но появилась возможность сделать Милану, на которую меня изначально никто не хотел брать. А потом появилась Лена, хотя я была удивлена, что утвердили меня – это причем еще было до того, как Дергачев стал режиссером, – потому что мне казалось, что эта роль может подойти актрисе с другой внешностью. Но я совершенно спокойно и адекватно отношусь к своему типажу и, слава богу, уже есть возможность выдохнуть и выбирать интересные роли.
«Праздники» в прокате с 7 сентября
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