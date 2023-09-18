Александр Олешко: «Нужно отдавать себе отчет, что быть родителем наполовину невозможно. Так же, как и артистом»

анонс

16 сентября Анастасия Талызина: «На середине съемочного процесса организм перестал понимать, что происходит» Актриса — о ночных сменах и трюках в «Кентавре», работе над исторической драмой «Воздух» и юморе как неотъемлемой части съемочного процесса

11 сентября Олег Чугунов: «Творческий мир – это не гонка за звание лучшего» Молодой актер — о веб-сериале «Зумеры», желании учиться, переезде в Москву и осознании себя в профессии

6 сентября Анастасия Калашникова: «Мне интереснее то, что дальше от меня, – в этом суть моего ремесла» Актриса – о сотрудничестве с Ароновой и Дергачевым, здоровом отношении к карьере и абьюзивных отношениях