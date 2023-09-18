Александр Олешко: «Нужно отдавать себе отчет, что быть родителем наполовину невозможно. Так же, как и артистом»

На телеканале СТС вечером 18 сентября состоится долгожданная премьера сериала «Папины дочки. Новые», а сразу после эфира серии появятся в онлайн-кинотеатре START. В продолжении знаменитой истории проклятие Васнецовых настигает Веника (Филипп Бледный). В очередную годовщину свадьбы Даша (Анастасия Сиваева) сбегает из дома, оставив мужу прощальное письмо, обручальное кольцо и четырёх дочерей. Вениамину придётся прожить опыт Васнецова-старшего (Андрей Леонов) и научиться быть для девочек одновременно мамой, папой и другом. А помогут ему в этом родственники и старые друзья семьи. В их числе – олигарх Василий Федотов, или попросту Аллигатор, роль которого и в оригинальном сериале, и в нынешнем продолжении сыграл Александр Олешко. Мы поговорили с актером про его персонажа, влияние «Папиных дочек» на его карьеру и потенциал продолжения популярного сериала.
фото: из личного архива
Во время или, может быть, после завершения «Папиных дочек» вас называли Аллигатором – по имени вашего персонажа?
Меня до сих пор так называют, чему я совершенно не противлюсь и только рад. (улыбается) Фаина Раневская после того, как придумала фразу «Муля, не нервируй меня!» в фильме «Подкидыш», практически всю жизнь слышала за спиной «Муля!». И когда-то сказала, что у каждого актера есть своя «Муля». Вот у меня Аллигатор. Я совершенно не переживаю по этому поводу, потому что эта роль очень полюбилась и детям, и взрослым. И для меня возвращение в эту историю как счастливое путешествие в машине времени. Мы все встретились и как дети рады. И дай бог, чтобы новые герои этого замечательного проекта тоже понравились зрителям.
Как в целом эта роль повлияла на вашу жизнь? Часто ли вам помогала?
Она и сейчас помогает, потому что многие дети, выросшие на «Папиных дочках», активно начинают строить свою жизнь и карьеру. Многие из них стали состоявшимся, успешными людьми. И, встречая меня, считают своим долгом не просто сказать добрые слова, а пригласить с концертом. Поэтому «Папины дочки» оказались таким творческим заделом на будущее. Это совершенно удивительная история. И я счастлив, что в моей жизни она произошла. И теперь случилось вот такое возвращение к персонажу, которого любят не только зрители, но и я. А новый сценарий тоже написан и смешно, и трогательно. В общем, там есть всё! И я уверен, что продолжение будет успешным.
Главный герой продолжения – Веник – в достаточно молодом возрасте становится отцом-одиночкой четырех дочерей. Как считаете, такое возможно в нашей стране? Знаете ли вы таких отцов?
Я знаю примеры таких семей. И это, в общем-то, важная часть моей жизни. Это связано с различными проектами, которые поддерживают людей в трудных жизненных ситуациях. И это совершенно не какой-то из ряда вон выходящий случай, а рядовая ситуация. Есть отцы-одиночки, у которых еще больше детей, чем у нашего героя. И они справляются с этим, делают все возможное, чтобы воспитать детей и дать им шанс жить полноценно расти, находить себя. Казалось бы, у нас комедийная история, но на самом деле с очень интересной темой, поэтому здорово, что мы показываем человека, который любит своих детей и делает все, чтобы они были счастливы.
Филипп Бледный признавался, что не прочь и в жизни стать отцом четырех дочек. У вас такие мысли, может, тоже возникали?
Вы знаете, для этого нужны, во-первых, возможность нести большую ответственность, а, во-вторых, всё-таки с нашей профессией это тяжело. Нужно отдавать себе отчёт, что быть родителем наполовину или на 20% невозможно, как и невозможно быть артистом наполовину. Поэтому здесь вопрос выбора. Я понимаю, что пока я востребован и в театре, и на телевидении, и в кино, у меня нет свободного времени ни на что, кроме работы.
Когда снимают продолжение успешного проекта, всегда возникают сомнения. Были ли они у вас?
Как только узнал о новых «Папиных дочках», была радость. Тем не менее я попросил прочитать сценарий. И когда понял, что он написан замечательно и очень талантливо прекрасной командой, тогда никаких сомнений не осталось. Когда актеру есть что играть и о чём поговорить со зрителями через свои роли, никаких сомнений не возникает.
Перед стартом съемок пересматривали ли серии, чтобы вспомнить героя?
Это произошло совершенно случайно. (улыбается) Хотя иногда я смотрю свои работы, вспоминая определенный период жизни и людей, с которыми работал. А если это еще и хорошо получилось, то даже можно получить удовольствие от того, что увидел. Я специально никогда не пересматривал «Папиных дочек», но в новогодние праздники обнаружил, что их показывает СТС Love, причем с утра до вечера. Как-то я включил телевизор и выключил его вечером. И посмотрел с огромным интересом, потому что многое, естественно, я забыл. Мы снимались, наверное, где-то около шести лет. Было столько всего… Но знаете, что меня поразило? «Папины дочки» сейчас не смотрятся как история вчерашнего дня. Удивительно, ведь такой эффект возникает нечасто. В данном случае ощущение, будто сняли недавно. А на самом деле девочки уже выросли.
Вы, кстати, поддерживали отношения с ними?
С Лизой Арзамасовой часто пересекаемся, концерты ведем, поем и на телевидении тоже встречаемся. С Катей Старшовой, которая у меня на руках практически выросла, раньше много снимались и вместе пели. Но момент её взросления я не застал. Вот в прошлом году встретились. Она оказалась уже такой красивой взрослой девушкой. Я даже испытал чувство неловкости. Сказал ей: «Катя, не знаю, как с тобой общаться теперь». А она мне: «И я тоже». Вот так мы и начали разговаривать. У нас была творческая встреча со зрителями. И мне так понравилось, что она состоявшийся человек, который точно знает, чего хочет. У нее своя дорога, и она ее отстаивает. Это прекрасно!
А если говорить не только про дочек, с кем из актерского состава все это время поддерживали отношения? Может, встречались кофе выпить?
С Андрюшей Леоновым иногда либо на улице пересекаемся, либо в мессенджере что-нибудь друг другу напишем. С Татьяной Орловой вот встретился. И я просто восхищаюсь этой актрисой! Я очень рад, что мы снова вместе в кадре. Она грандиозного таланта человек, такого дарования глубокого! И вот мы не могли наговориться между съемками. Она мне – про театр Маяковского, я ей – про театр Вахтангова. Какими-то мнениями обменивались по работам, которые сделаны. С Ольгой Волковой тоже пересекались. Вообще, сериал нас всех подружил.
фото: Александр Олешко в театре/фото из личного архива
А когда в новогодние праздники смотрели «Папиных дочек», обращали ли внимание на мимику, какие-то движения, чтобы вспомнить, как ваш герой тогда существовал?
Я обращал внимание только на то, каким я был худым. Вот где-то даже чересчур, как оказалось. Подумал: «Вот бы мне сейчас так похудеть!» (улыбается) Нет, я прекрасно помню, как существовал этот персонаж. Я знаю, из каких наблюдений его делал, из каких людей собирал. И этот секрет я не выдам.
А как вам новые декорации, атмосфера? Может, что-то напомнило или с чем-то связаны особенные воспоминания?
Надо отметить, что художники очень хорошо поработали, потому что кабинет и приемная Васнецова воссозданы так же, как это было много лет назад. В соседний павильон тоже сходил посмотреть на новую квартиру. Очень интересно! Уютная, правда, много разбросанных вещей, но так бывает, когда столько детей живут вместе.
Какие у вас первые впечатления от юных актрис?
Я с ними познакомился в свой первый съемочный день и пожелал им удачи и успеха, уверен, что они полюбятся зрителям. Во всяком случае, они, глядя на меня, все время смеялись в кадре. А если детям смешно – значит и взрослым будет смешно, значит, всё делаю правильно. Они в этом смысле как лакмусовая бумажка моих воспоминаний об этой роли.
фото: Премьера сериала "Папины дочки. Новые"/пресс-служба канала СТС/онлайн-кинотеатр START
А по чему или кому особенно скучали?
По Нонне Гришаевой я не мог соскучиться, потому что с ней каждый день пересекаемся то в театре, то на телевидении, то на концертах. У нас не было перерыва в общении, мне кажется, даже ни одной недели. Скучал, скорее, по атмосфере, в которой чувствуешь себя счастливым, защищенным. Эта квартира, персонажи, у которых всё будет хорошо. Может, в этом и заключается успех сериала, что, глядя на них, понимаешь: все отлично, несмотря на все перипетии. И вот это «все хорошо» очень важно передать зрителям. Саша Жигалкин, прекрасный режиссер и актер, помог этому свершиться. Он сам знает, как это — выполнять команды режиссера, поэтому он тактичен, добр, снисходителен, помогает нам. С ним мы тоже все эти годы общались в Доме актера и в разных проектах. Счастлив, что увиделся с Татьяной Орловой, Андрюшей Леоновым, которого нежно люблю, потому что в юности прочитал книгу Евгения Леонова, одного из моих любимых актеров. Книга называлась «Письма к сыну», и эти письма были адресованы как раз Андрею. Мог ли я тогда представить, читая эти письма, что пять лет проведу с Андрюшей на одной съемочной площадке, а через время опять встретимся. Он прекрасный актер, человек добрейший. Да и в целом что-то в этом есть волшебное: нам дали удивительную возможность заглянуть в это все снова и что-то такое сделать опять на будущее. Я бы очень хотел, чтобы это продолжилось еще как минимум лет пять.
Наверное, во многом успех «Папиных дочек» случился благодаря химии, которая была, например, между Андреем Леоновым и девочками. Вы почувствовали эту химию между Филиппом и новыми дочками? В целом, как считаете, в чем заключается формула успеха этой истории?
Я думаю, что формула успеха — это всегда наличие обаяния. Человеческого и самой ситуации. Андрей Леонов очень обаятельный, все девочки разные, но все обаятельные, персонажи тоже, сама история обаятельная. И сейчас вижу, что происходит то же самое. Я думаю, что снова в сердцах зрителей появится эта улыбка. Хотя первое время, конечно, будут сравнивать, но потом привыкнут. И будет существовать и тот ансамбль, и этот, и будет очень интересно, потому что сценаристы придумали, что и прежние персонажи в этой истории будут жить. Здесь все ингредиенты успеха готовы и проработаны. Осталось только приготовить и подать, как говорится, зрителю.
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