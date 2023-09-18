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Анна Богомолова: «Даже фифочек можно сыграть по-разному»

интервью >>
18 сентября 2023
В онлайн-кинотеатре Иви 21 сентября выходят сразу все восемь серий «Лады Голд» — головокружительного роуд-муви, в котором герои путешествуют на авто, полностью сделанном из бандитского золота. Действие «Лады Голд» охватывает сразу два временных периода: это 1990-е, где борьбу за город ведут криминальный авторитет Мидас и милиционер-герой Огурцов, и наше время, где в непростую схватку не только между собой, но и с бандитами, предстоит вступить внукам погибших врагов Артуру (Роман Евдокимов) и Пашке (Эльдар Калимулин). Премьера сериала состоялась на фестивале «Новый сезон» и, судя по первым зрительским отзывам, сериал вполне может стать настоящим хитом осени. И не только благодаря энергичному сюжету, но и удачному кастингу молодых артистов. Настоящим открытием «Лады Голд» можно назвать Анну Богомолову, которая сыграла эксцентричную Полину — девушку Пашки. Мы поговорили с Анной о том, как она вписалась в сериал про «лихие 90-е», смогла сделать из своей Полины полноценную героиню этой, на первый взгляд, брутальной истории, как вообще попала в кино из Красноярского драматического театра, где была состоявшейся актрисой, и насколько разнообразных героинь ей сейчас предлагают сыграть в российских фильмах и сериалах.

Анна Богомолова: «Даже фифочек можно сыграть по-разному»
фото: Премьера сериала "Лада Голд"/пресс-служба фестиваля "Новый сезон"

На «Ладе Голд» вы, кажется, впервые работали с Эльдаром Калимулиным — причем линия ваших героев в сериале прямо искрит эмоциями.

Да, Паша и моя Полюсик то сходятся, то расходятся, но на протяжении всего сериала их линия раскрывается и становится понятно, какие у них чувства друг к другу и почему они ведут себя именно так. Они вместе с пятого класса, долгое время живут в огромной любви и относятся друг к другу уже как к родным людям — просто не представляют свою жизнь по отдельности. Так что они утром могут разругаться «навсегда», а к вечеру снова сойтись.

Чтобы сыграть такие отношения вы долго с Эльдаром притирались друг к другу?

Мы впервые встретились на читках, и у нас сразу возникло огромное тепло, я бы даже сказала — дружба. Мы невероятно классно стали общаться и понимали, что нам предстоит пройти довольно большой путь вместе. Не могу сказать, что всё шло гладко — мы простые люди, а не роботы, заточенные на то, чтобы всегда быть хорошими и правильно себя вести, — разные были ситуации, мы даже пару раз ссорились, но потом выслушивали друг друга, обсуждали, что накипело, и шли дальше. «Лада Голд» — удивительный проект, который создавал атмосферу любви и семьи и подарил мне множество друзей. С Эльдаром мы до сих пор поддерживаем теплые отношения, я подружилась с его женой Татой, сына вот их, правда, пока еще не видела. Но с Эльдаром у нас есть такой прикольчик, что даже при Тате он может называть меня «Барбариска моя», а я его — «Мальчик мой», как в «Ладе Голд» называют друг друга Пашка и Полюсик.

Когда вы начали читать сценарий «Лады Голд», не смущало ли вас, что тут опять все начинается в «лихих 90-х», которые сейчас есть в каждом втором российском фильме или сериале?

Сценарий зацепил меня с первой секунды, я прочитала его взахлеб, так что про эту тему с 90-ми, о которой вы говорите, даже не думала. Никита Власов и Егор Чичканов написали невероятно классный текст, с шикарным, настоящим языком, живыми персонажами и очень крутыми ситуациями, в которых много юмора, любви и души. Так что нам — актерам — нужно было только добавить в героев своего «мясца», но в этом и состоит наша профессиональная задача.

Анна Богомолова: «Даже фифочек можно сыграть по-разному»
фото: Съемки сериала "Лада Голд"/пресс-служба Иви

Как вы вообще оказались в «Ладе Голд»?

Это очень смешная история. Как и многие артисты, я периодически занимаюсь с коучем — Васей Лаоши, который собрал вокруг себя актерское комьюнити. У нас проходят групповые занятия, а потом мы идем в ближайшую кафешку поесть и поболтать. И на одно из таких занятий пришел Никита Власов. Мы с ним пообщались, добавили друг друга в соцсетях, но на этом все остановилось, потому что — как мне потом рассказал Никита, — я тогда после другого проекта была подстрижена под мальчика, с таким удлиненным пикси, он посмотрел на меня и подумал, что девчонка прикольная, но в «Ладу Голд» никак не вписывается.

Прошло месяца три, у меня отросли волосы, я пришла в сад Эрмитаж, завила кудри, с которыми потом как раз осталась в «Ладе Голд», общалась с разными ребятами и вижу, что неподалеку стоит Никита и с кем-то разговаривает. Что-то меня потянуло подойти с ним поздороваться. И он оборачивается на меня — и знаете, как в кино, хотя, может, это я своим актерским видением так восприняла, — застывает, будто на него снизошло озарение, говорит, что есть для меня «небольшая ролюшка». И присылает в итоге «Ладу Голд»! Я начинаю читать и понимаю, что вообще-то это одна из главных ролей. Только потом Никита признался, что изначально Полюсик была только в первой и финальной сериях, и звали ее Алина, но они решили расписать героиню и позвали меня. Это ровно то, о чем я говорила: когда на кастинг приходит нужный человек, роль начинает обрастать мясом. В итоге Полюсик стала именно такой, какой вы ее увидите в сериале. Очень интересным, а главное живым персонажем.

Поначалу действительно кажется, что она просто девушка главного героя, но когда Полюсик раскрывается, то думаешь — ничего себе, какой ураган!

Я ее называю рыбкой Дори — такой обаятельной дурочкой. Но фишка в том, что за этим скрывается для меня большая боль очень многих молодых людей, которые порой живут под гнетом родителей, надевают маски. Полюсик не понимает, чего она хочет в жизни. У нее, как у многих сверстников, есть желание жить лучше и богаче, но как этого добиться, да и нужно ли именно такие цели ставить перед собой, — она не знает. Ей мама внушает, что она должна быть такой-то – вот Полина в этой маске и ходит, а какая она настоящая — понять не может. И в этом плане трансформация моей героини в «Ладе Голд» крайне интересна.

Анна Богомолова: «Даже фифочек можно сыграть по-разному»
фото: Съемки сериала "Лада Голд"/пресс-служба Иви

На характер Полины, кажется, влияет и визуальный образ, тоже будто бы скопированный откуда-то. Особенно с учетом того, что действие «Лады Голд» происходит в двух временных пластах, хотя, глядя на Полюсика, не скажешь, что она живет именно в наше время – с этими кудрями и довольно эксцентричной по нынешним меркам одеждой.

Наша художник по костюмам Настя Обыночная никогда не надела бы на меня то, что мне не понравилось. Поэтому, когда я облачилась в костюм Полюсика, то подумала, как это круто работает на персонажа. Она сразу становится нестандартной барышней. Не знаю, давно ли вы были в маленьких провинциальных городках, где даже молодые ребята смотрят телевизор и живут в абсолютно своем мирке, который, наверное, и не изменился за последние 20-30 лет, если мы говорим про временные пласты в «Ладе Голд». Вот Паша и Полюсик из такого мирка. А учитывая, что девчонка совсем не понимает, кто она есть, то пытается хоть как-то выражать себя одеждой — яркой, вызывающей, нестандартной для обычной городской девчонки. Она такая фифочка.

Насколько вам как актрисе важно перевоплощаться в своих героинь подобным художественным образом? Легко ли соглашаетесь на персонажей из других эпох?

Для меня кайф, когда в фильме или сериале есть возможность экспериментировать — в том числе и с эпохой. Именно поэтому я с удовольствием участвовала в сериале «Охота на бизона», который должен выйти совсем скоро. В нем я сыграла манекенщицу 1970-х, и это был очень интересный опыт. У меня был небольшой кусочек в «Записках отельера #Гельвеция», где мою Ирочку переодевали в Каренину, которая стояла перед поездом. Это была маленькая сцена, но такой кайф сыграть в историческом костюме. Кстати, совсем недавно я впервые за свою пока небольшую карьеру в кино сходила на пробы в настоящий исторический проект и пробовалась в платье с кринолином и всеми роскошествами. Это было очень круто! Не знаю, смотрели ли вы зарубежный сериал «Великая», но я от него в восторге. Понимаю, что это художественный вымысел, но мне очень нравится его хулиганский юмор, энергия и костюмы, в которых работают актеры. Хотя и в серьезном историческом сериале я снялась бы с большим удовольствием.

Когда читала одно из ваших интервью, мне показалось, что вы наоборот наигрались классических героинь в театре и в кино хотели бы попробовать нечто иное.

Я не совсем это имела в виду. В театре я играла очень много девочек разных эпох. Была у меня даже колдунья, которой 195 лет, но она до сих пор юная, и 10-летняя героиня, которая исследует, что такое страх. Учитывая мою подвижность, психофизику, миловидную внешность и даже голос, который грубоват для кино, но вполне подходит для театральной подачи, я постоянно играла детей и девочек и в какой-то момент поняла, что палитра персонажей уже начала заканчиваться. Штамповать их не хотелось, все-таки нужно разнообразие. И в кино сейчас так получается, что мне дают героинь моего возраста — тут играют и голос, и взгляд, который у меня уже, конечно, совершенно недетский, мне все-таки почти 30 лет.

Анна Богомолова: «Даже фифочек можно сыграть по-разному»

Как вы вообще пришли в кино? С учетом того, что работали даже не в московском театре.

В Красноярском драматическом театре, где я служила, поставили спектакль «Русский роман» про жену Льва Николаевича Толстого — Софью Андреевну. Это такой бенефисный спектакль для взрослой артистки, но весь первый акт Софья Андреевна существует как бы в воспоминаниях, и как раз молодую ее играю я. Вернее, это даже не только Софья Андреевна, но и Китти из «Анны Карениной», так как их история с Левиным, или Лёвиным — литературно приукрашенная история знакомства Софьи Андреевны с Львом Николаевичем. На премьеру спектакля приехал драматург, автор пьесы Марюс Ивашкявичюс, которому понравилась моя работа. Он уехал ставить другой спектакль, потом началась пандемия, и в один из таких карантинных дней мне звонит главный режиссер нашего театра и говорит, что у Марюса ко мне предложение. Я открываю соцсети и вижу, что Марюс написал, что хочет устроить благотворительную читку своей неизданной пьесы по зуму, и партнерами у меня будут Лия Ахеджакова, Ксения Раппопорт, Аня Чиповская, Кирилл Серебренников. Я, открыв рот, конечно, согласилась!

Потом поучаствовала еще в одной читке, где меня заметила режиссер Даша Жук, которая посоветовала обратить на меня внимание агенту Наташе Гнеушевой. Та нашла мой номер, позвонила, спросила, кто у меня агент, а я удивленно даже не знала, что сказать. И Наташа ответила: «Ну значит буду я». И стала скидывать мне различные предложения. У меня на тот момент был небольшой киноопыт в Сибири и какие-то пробы, так что кино меня притягивало потихонечку. Правда, поначалу я думала, что буду жить в Красноярске, продолжу работать в театре, а в Москву буду только прилетать на пробы и съемки, но уже после первого такого приезда в Москву я поняла, что так не получится, собрала вещи и переехала, чтобы начать свой путь в кино.

Получается, что изначально про кино вы не думали? Многие же мечтают стать актерами, чтобы их показывали по телевизору.

В 14 лет я четко поняла, что хочу быть актрисой. До этого я просто хотела стать волшебницей, что, естественно, не получилось, поэтому выбрала профессию, где могу быть кем угодно. Но действительно про кино я не думала, больше соотносила себя с театром, а кино меня как-то само притянуло.

Анна Богомолова: «Даже фифочек можно сыграть по-разному»
фото: Премьера сериала "Лада Голд"/пресс-служба фестиваля "Новый сезон"

Театральный опыт вам сейчас помогает?

Конечно. Я умею работать с ролью, видеть не поверхностные моменты, сразу начинаю копать, искать подтекст, мотивацию, а не просто работать в лоб, хотя это не всегда помогает. Кроме того, есть много театральных актеров без киношного опыта, которые привыкли работать для зрителя в условном 28-м ряду и в кино могут переигрывать. Но мне в этом смысле повезло, так как был какой-никакой опыт работы в кино с режиссером, который меня очень прибирал и говорил, что я слишком эмоционирую, хлопочу лицом, а потом перерыв в театре на время пандемии. Когда ты сидишь дома, тебе не надо ничего из себя строить, играть и махать руками, и это был большой плюс, так что в Москву я приехала уже чуть собранная и на пробах вела себя не как «актер актерыч». Мне кажется, что театр, если ты адекватный человек, не мешает. Многие российские актеры довольно успешно совмещают и кино, и театр. К тому же, театр помогает не терять сноровку, когда случаются застои в кино. Поэтому сейчас, когда я не привязана к театру, я хожу на актерские тренинги, чтобы свое нутро разжигать, не терять профессии.

Хватает ли вам сейчас в российском кино интересных героинь вашего возраста?

Здесь, наверное, есть небольшой застой. Меня сложно назвать лирической героиней, которая готова причитать: «Я люблю тебя!» Например, недавно была на пробах, где мне предложили сыграть 34-летнюю мать двоих детей, жертву жестокого абьюза, которая постоянно плачет. Для меня эта героиня, когда ей страшно, замирала, сжималась в комок. Но на пробах попросили добавить придыхание, слезы и тому подобное. И я поняла, что для такой роли я не подхожу. У меня мечта сыграть супергероиню или сняться в фэнтези, хотя с этим тоже пока есть проблемки. До сих пор я считаю, что лучшим нашим фэнтези были «Дозоры», хотя в семейном сегменте появился, например, «Последний богатырь», который тоже сделан очень качественно. Хотя хочется, конечно, таких проектов, как «Игра престолов», «Властелин колец», «Гарри Поттер», фильмы Marvel.

Можно ли в таком случае сказать, что вам предлагают однотипных персонажей?

Какое-то время мне казалось, что у меня есть определенный типаж и я могу рассчитывать только на таких героинь, но сейчас понимаю, что это не так. Да, пока мне дают играть сексуальных женщин, немного фифочек, но даже их под одну гребенку я не запишу. В том же LUV Володи Болгова я сыграла девчонку-айтишницу в шортах, панамке, симпатичную немного задротку. Зоя Жилинская в «Охоте на бизона» сильно отличается от Полюсика из «Лады Голд», Иры из «Записок отельера» и Кристины в «Струнах». Последняя, кстати, очень сильно меняется во втором сезоне — она приходит к себе, а не к тому образу блондинки в золотой клетке, которую из нее хотел сделать муж-олигарх. То есть даже фифочек, к которым условно относятся эти героини, можно сыграть по-разному. И в этом и состоит моя работа.

Анна Богомолова: «Даже фифочек можно сыграть по-разному»
фото: Съемки сериала "Лада Голд"/пресс-служба Иви

Чего вам как еще относительно новому в российском кино человеку не хватает в индустрии?

Качественных сценариев, которыми хочется сразу же увлекаться, а не потом что-то придумывать и пытаться подмять кондовый язык, которым написаны некоторые тексты, под себя. Когда ты читаешь классный сценарий, его даже учить не надо! Достаточно несколько раз прочитать, и ты уже можешь говорить, как твой герой. А иногда присылают даже маленькие сцены, где диалоги написаны под копирку, ты их читаешь и мучаешься, пытаешься запомнить этот текст, но все равно он присваивается, перерабатывается, а некоторым нужно, чтобы ты работал строго по тексту, и если текст не ложится, то они говорят: «Значит роль не твоя». А чья она вообще? Искусственного интеллекта? Пусть он тогда и играет.

У вас нет амбиций самой написать сценарий?

Я думаю об этом, но сначала хочу достичь чего-то большего в актерской профессии — она настолько многогранна, разнообразна и обширна. Есть люди, которые «и швец, и жнец и на дуде игрец», умеют всё и сразу. Я себя к таким не причисляю. Постепенно, когда я заполню актерскую нишу, когда у меня возникнет энергия и желание двигаться дальше, если у меня появится необходимый опыт, может быть, я уйду в сценаристы или режиссеры. Но пока мне есть чему учиться и развиваться в актерской профессии.

Сериал «Лада Голд» в онлайн-кинотеатре Иви с 21 сентября.


Маша Токмашева
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